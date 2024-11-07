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Как повысить тестостерон

Как повысить тестостерон

Тестостерон является важнейшим гормоном для каждого мужчины. Он помогает вам сжигать жир и наращивать мышцы, увеличивает половое влечение и держит вашу сердечно-сосудистую систему здоровой. Кроме того, тестостерон даже способен улучшать настроение — что с удивлением обнаружили при недавних исследованиях. Так что, чувствуете себя грустным — попробуйте пойти и сдать тест на уровень тестостерона в крови.

К сожалению, очень многие страдают от снижения количества этого гормона. Есть, конечно же, и медицинские способы вернуть все на прежний уровень, но прибегать к ним хотелось бы в последнюю очередь. Вместо этого, мы рекомендуем вам попробовать вот эти пять хитростей, которые наверняка повысят выработку тестостерона.

Как повысить тестостерон

Работайте с тяжелыми весами


Именно силовые тренировки приводят к повышению выработки тестостерона. Базовые упражнения, направленные на увеличения крупных групп мышц, малое количество повторений и максимальная нагрузка помогут вам быстрее почувствовать себя настоящим мужиком. Но не нужно отдавать занятиям всего себя: перетренированность легко приведет к стрессу — а в этом состоянии никакой тестостерон вырабатываться не станет.

Как повысить тестостерон

Принимайте холодный душ


Джеймс Бонд был известен своей привычкой принимать холодный душ — в кино это смотрелось очень мужественно и, как оказалось, вполне мужественно смотрится и в жизни. Тестостерон лучше вырабатывается, когда ваши семенники находятся в прохладе. Стимуляция холодным душем тела стимулирует выработку этого важного гормона в течение всего дня.

Как повысить тестостерон

Не забывайте о витамине D


Витамин D участвует в тысячах процессов нашего организма. Как и холестерин, это строительный блок для тестостерона и гормона роста человека (HGH) производство. Будьте уверены, что вы получаете достаточное количество этого витамина в течение дня.

Как повысить тестостерон

Снижайте количество углеводов


Многочисленные исследования неоднократно доказывали, что сахар снижает количество тестостерона. Порция сахара, содержащаяся всего в одной банке газированного напитка может снизить уровень тестостерона на 25% в течение следующего часа. Конечно же, не стоит избегать углеводов вовсе. Белый рис — пару раз в неделю — вполне допустим. Остальное же время пытайтесь поддерживать рацион из высококачественных животных белков и жиров.

Как повысить тестостерон

Рацион с высоким содержанием жира


Холестерин, который врачи и диетологи просто демонизировали за последние полсотни лет, является строительным материалом для всех половых гормонов человека. Еда с высоким содержанием холестерина дает вашему тело сырье для синтеза тестостерона.

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