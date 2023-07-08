Фильмы, которые покажут, как будет выглядеть Земля в далёком будущем

Развитие технологий сейчас идёт настолько быстрыми темпами, что многие просто не успевают за ними следить. То, что ещё вчера казалось смелой выдумкой фантастов, сегодня становится реальностью. Но иногда хочется заглянуть в очень далёкое будущее, до которого мы точно не доживём сами, чтобы хоть одним глазком увидеть как там всё будет. Эти 10 фильмов показывают несколько вариантов развития событий самого далёкого будущего.









Искусственный разум (2001)

Матрица (1999)

Водный мир (1995)

Пятый элемент (1997)

Земля будущего (2015)

После нашей эры (2013)

Игра Эндера (2013)

Обливион (2013)

Пандорум (2009)

Дюна (1984)

Фильм, которого мы не увидим (2115)