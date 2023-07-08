Фильмы, которые покажут, как будет выглядеть Земля в далёком будущем

Развитие технологий сейчас идёт настолько быстрыми темпами, что многие просто не успевают за ними следить. То, что ещё вчера казалось смелой выдумкой фантастов, сегодня становится реальностью. Но иногда хочется заглянуть в очень далёкое будущее, до которого мы точно не доживём сами, чтобы хоть одним глазком увидеть как там всё будет. Эти 10 фильмов показывают несколько вариантов развития событий самого далёкого будущего.
Искусственный разум (2001)
В будущем мире вырвавшегося из-под контроля глобального потепления и пугающих достижений науки, смертные живут бок о бок с удивительными и сложными роботами. Но когда продвинутый прототип робота-ребенка по имени Дэвид программируется на проявление бескорыстной любви, члены его человеческой семьи оказываются неготовыми к последствиям такого чувства. Неожиданно Дэвид оказывается один в странном и опасном мире. С помощью уличного робота Дэвид пускается в поиски загадки своего собственного происхождения. Конец фильма покажет нам Землю в очень далёкий период времени, когда человечество уже давно погибнет.
Матрица (1999)
Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды всё меняется — герой, сам того не желая, узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом ставшем вдруг чужим и страшным мире.
Водный мир (1995)
В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв всю Землю водой. Авторы погружают нас в фантастический мир немногочисленных людей, живущих на воде, где самым дорогим являются пресная вода, земля, еда, сигареты и т. п. «Курильщики» убивают, грабят, обращают в рабство — используют двигатели внутреннего сгорания. Все остальные пытаются выжить, кто как может, а Кевин Костнер плавает сам по себе на своей фантастической лодке, но объединяет их всех одно — все они ищут остров. В одной из колоний живут очень красивая женщина и девочка с татуировкой на спине. А татуировка эта — часть карты, на которой и указан этот остров. Естественно, за ней и охотятся «курильщики»…
Пятый элемент (1997)
Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу — спасение всего рода человеческого. Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на Землю. Победить его можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии — земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.
Земля будущего (2015)
Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых приключений, попадает загадочный предмет, открывающий доступ в параллельную реальность, она вынуждена обратиться за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку. Кейси должна убедить бывшего вундеркинда раскрыть ей тайну загадочного места, находящегося вне привычной реальности, известного как Земля будущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, откуда его однажды изгнали…
После нашей эры (2013)
События разворачиваются через тысячу лет после катастрофы, вынудившей человечество покинуть Землю. Новым домом становится планета под названием Нова Прайм. Легендарный генерал Сайфер Рейдж возвращается с очередного боевого задания в семью, которая раньше обходилась без его родительского внимания, чтобы стать отцом своему 13-летнему сыну Китаю. Во время астероидной бури летательный аппарат с папой и сыном на борту терпит крушение, падая на незнакомую и опасную Землю. И пока Рейдж-старший на последнем дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын должен пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить их спасательный маячок. Ни о чем большем юноша в своей жизни не мечтал: быть солдатом, как отец, — его заветное желание. Сегодня у него есть шанс проявить себя.
Игра Эндера (2013)
Действие происходит в 2135 году. Человечество пережило два вторжения инопланетной расы «жукеров», лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создаётся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей Эндрю (Эндер) Виггин, будущий полководец Международного флота Земли и единственная надежда человечества на спасение.
Обливион (2013)
Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, опустела; остатки человечества готовятся покинуть непригодную для жизни планету. Главный герой — техник по обслуживанию дронов — находит разбившийся корабль NASA, команда которого погибает у него на глазах. Ему удаётся спасти лишь одну женщину — и вскоре он понимает, что это перевернёт его жизнь.
Пандорум (2009)
В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие — злобные воины, которые крушат все на своем пути. У космических путешественников очень мало времени. Теперь для них собственные жизни — не самое главное, ибо только от них двоих, возможно, зависит спасение человечества. Нужно любой ценой восстановить управление кораблем, пока загадочный Пандорум не взял власть в свои руки.
Дюна (1984)
Планета Арракис, также известная под названием Дюна, год 10991. Это арена борьбы между злом и благородством, мир тончайших и опаснейших интриг. Гигантские песчаные черви длиной в целую милю сторожат бесценное сокровище — меланжевую пряность, позволяющую путешествовать сквозь Пространство и Время. Тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную. Народ Дюны ожидает пришествия Мессии, который поведет их на священную войну против династии злобных Харконненов. И Мессия является. Им становится юный Пол Атрейдес, сын герцога Лито, предательски убитого Харконненами с одобрения Императора. Полу предстоит великая миссия, которая навсегда изменит судьбу всей галактической империи…
Фильм, которого мы не увидим (2115)
Ну и, конечно, нельзя не вспомнить один из самых необычных фильмов, снятых в последнее время. Речь о фильме Роберта Родригеса с Джоном Малковичем в главной роли. Картину сняли ещё в 2015 году, но увидеть её можно будет только через 100 лет. Готовый материал поместили в специальную капсулу и заперли в хранилище в доме Людовика XIII во Франции. Детали картины остаются в тайне, известно, что в ней будет показаны варианты развития нашей цивилизации в будущем. Вместе с фильмом выпустили тысячу металлических билетов, которые позволят потомкам тех, кто их приобрел, увидеть работу.
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