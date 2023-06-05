11 картин известных художников о еде, от которых может разыграться аппетит

1. Клас Ольденбург

Напольный бургер, Клас Ольденбург, 1962 год. \ Фото: tv200.info.

2. Клара Петерс

Натюрморт с сыром, миндалём и крендельками, Клара Петерс, 1615 год. \ Фото: myprivacy.dpgmedia.nl.

3. Франс Снейдерс

Фрукты и овощи с обезьяной, попугаем и белкой, Франс Снейдерс, 1620 год. \ Фото: twitter.com.

4. Энди Уорхол

Супы Кэмпбелла, Энди Уорхол, 1962 год. \ Фото: sporcle.com.

5. Уэйн Тибо

Ряды тортов, Уэйн Тибо, 1962 год. \ Фото: topys.cn.

6. Джеймс Розенквист

Избранный президент, Джеймс Розенквист, 1960 год. \ Фото: nytimes.com.

7. Джузеппе Арчимбольдо

Четыре сезона (Времена года), Джузеппе Арчимбольдо, 1573 год. \ Фото: wordpress.com.

8. Поль Сезанн

Натюрморт с фруктовым блюдом, Поль Сезанн, 1879-80 гг. \ Фото: pinterest.ru.

9. Джо Энн Каллис

Cheap Thrills, Джо Энн Каллис, 1993 год. \ Фото: lolitacros.com.

10. Марина Абрамович

Лук, Марина Абрамович, 1996 год. \ Фото: elephant.art.

11. Феликс Гонсалес-Торрес

Портрет Росса в Лос-Анджелесе, Феликс Гонсалес-Торрес, 1991 год. \ Фото: yandex.ua.