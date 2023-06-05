11 картин известных художников о еде, от которых может разыграться аппетит

Еда была источником вдохновения для многих художников на протяжении всей истории искусства: от картин поп-арта с десертами и банками супа, глядя на которые потекут слюнки до жутковатых портретов из фруктов и овощей, при виде которых бросает в нервную дрожь. Но так или иначе, каждая из картин заслуживает пристального внимания со стороны искушённого зрителя.
1. Клас Ольденбург
Напольный бургер, Клас Ольденбург, 1962 год. \ Фото: tv200.info.
Клас Ольденбург - известный поп-артист. Его работа под названием «The Floor Burger» была создана в 1962 году для его инсталляции The Store. Для этой инсталляции многие куски пищи, найденные в американской культуре, были воссозданы в виде скульптур. На установке можно было увидеть гигантский кусок шоколадного торта или огромный рожок мороженого. Этот тип скульптуры Ольденбург назвал мягкой скульптурой, так как она была создана для того, чтобы привлечь внимание и вызвать желание прикоснуться к той или иной «еде».
2. Клара Петерс
Натюрморт с сыром, миндалём и крендельками, Клара Петерс, 1615 год. \ Фото: myprivacy.dpgmedia.nl.
Клара Петерс - одна из самых выдающихся фламандских живописцев натюрморта. О её жизни известно не так уж много, и большая часть информации, которую мы имеем о ней, почерпнута из её картин. Известно, что её первая картина датируется 1607 годом и что художница, скорее всего, была из Антверпена. На некоторых её картинах есть подпись, начертанная на серебряных ножах. В своих работах Клара показывала красиво раскрашенные кусочки различных продуктов, таких как артишоки, вишни, пироги, крендели. В некоторых её картинах, таких как «Натюрморт с сыром, миндалем и крендельками», виден её мини-автопортрет на крышке кувшина. Она также часто добавляла цветы к своим натюрмортам. Петерс - одна из самых важных натюрмортных художниц с прекрасно созданным пищевым искусством. На сегодняшний день известно о тридцати девяти картинах с её подписью.
3. Франс Снейдерс
Фрукты и овощи с обезьяной, попугаем и белкой, Франс Снейдерс, 1620 год. \ Фото: twitter.com.
Эта картина, ныне принадлежащая Лувру, была создана художником XVII века Франсом Снейдерсом. Его учителем был знаменитый Питер Брейгель Старший. В этой работе под названием «Фрукты и овощи с обезьяной, попугаем и белкой» зритель видит большое количество различных продуктов, таких как арбуз, кукурузу, груши, яблоки, виноград, артишоки, вишни, абрикосы и гренадин. Но в этой картине есть нечто отличное от других фламандских натюрмортов - сцена разворачивается не на кухне или в каком-то другом интерьере. На заднем плане отчётливо виден пейзаж, что весьма нехарактерно для картин подобного жанра.
4. Энди Уорхол
Супы Кэмпбелла, Энди Уорхол, 1962 год. \ Фото: sporcle.com.
Не существует такого списка кулинарного искусства, в который не входили бы «Банки с супом Кэмпбелл», созданные знаменитым Энди Уорхолом. Уорхол, вероятно, самый известный поп-артист в мире, создал множество работ с различными банками супа Кэмпбелла. Поп-артисты были сильно вдохновлены послевоенной потребительской культурой Соединённых Штатов. Поэтому они брали повседневные предметы, подобные тем, что можно найти во многих супермаркетах, и создавали произведения искусства, используя эти образы.
Подобно знаменитостям, комиксы, реклама, банки с едой были также продуктами, которые многие американцы любили потреблять, и Уорхол любил использовать всё это в своей художественной практике. «Супы Кэмпбелла» были одной из первых работ, созданных Уорхолом. После он стал создавать несколько различных версий одного и того же предмета. В 1962 году Энди впервые выставил «Банки с супом Кэмпбелл», разместив на полках тридцать два полотна, на которых был изображён суп с различным вкусом.
5. Уэйн Тибо
Ряды тортов, Уэйн Тибо, 1962 год. \ Фото: topys.cn.
Уэйн Тибо - американский художник, известный своими восхитительными картинами тортов, молочных коктейлей, пирогов, мороженого, конфет и пирожных. Так что, если вы сладкоежка, вам определённо понравится кулинарное искусство Уэйна. Его картины выполнены в красивых и нежных пастельных тонах, таких как розовый и жёлтый. Интересно знать, что Тибо использует нож, когда рисует, так что он добавляет краску к пирожным, точно глазурь. Многие из его картин сладостей, кажется, имеют реальную текстуру торта внутри них из-за специфики рисования, которую Тибо использует для создания своих работ.
6. Джеймс Розенквист
Избранный президент, Джеймс Розенквист, 1960 год. \ Фото: nytimes.com.
Джеймс Розенквист - ещё один американский поп-художник, который часто показывал на своих картинах различные виды пищи. Он всегда изображал кулинарное искусство в конечном счёте как привлекательное и вкусное: от кусков шоколадного торта до взбитых сливок и глазури, способных вызвать аппетит. Джеймс скопировал образы, увиденные в рекламе, где всё было сделано идеально – ловкий маркетинговый ход, чтобы зритель не раздумывая купил рекламированный товар. Он исследовал природу потребительской культуры, используя образы, увиденные в журналах, телевизионной рекламе и на рекламных щитах.
В своей картине «Избранный президент» художник даже поместил кусок торта рядом с изображением президента Джона Кеннеди и изображением автомобиля «Шевроле». Кеннеди был известен тем, что использовал средства массовой информации на протяжении всей своей кампании, поэтому, позиционируя все эти вещи вместе, Розенквист смотрел на них как на медийные образы, пользующиеся спросом.
7. Джузеппе Арчимбольдо
Четыре сезона (Времена года), Джузеппе Арчимбольдо, 1573 год. \ Фото: wordpress.com.
«Четыре сезона» состоят из четырёх различных картин, на которых изображена человеческая голова, сделанная из разных продуктов и цветов, представляющих сезон, к которому они принадлежат. Это одна из самых известных работ итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо. Она была создана в 1573 году. Осень показывает лицо, созданное из груш, яблок, граната, грибов, винограда, тыквы. На зимнем портрете мы видим увядающие цветы, а в правом нижнем углу - лимоны. Весеннее лицо сделано из множества разноцветных цветущих цветов. На портрете лета изображено лицо, сделанное из листьев, вишен, слив, персиков, огурцов, кукурузы. А платье, которое носит олицетворение лета, сделано из овса.
8. Поль Сезанн
Натюрморт с фруктовым блюдом, Поль Сезанн, 1879-80 гг. \ Фото: pinterest.ru.
Поль Сезанн - очень известный французский художник-постимпрессионист, о котором наверняка многие слышали. Он особенно известен своими натюрмортами с фруктами, большинство из которых были написаны в 1880-х и 1890-х годах. Яблоки, груши, айва, лимоны, вишни – всё это писал Сезанн. Поль признан одним из самых важных художников в истории современного искусства, оказавших влияние на такие течения, как кубизм и фовизм. В своих натюрмортах Сезанн исследовал отношения формы, геометрических фигур, света и цвета. За свою плодотворную карьеру он написал более ста семидесяти натюрмортов.
9. Джо Энн Каллис
Cheap Thrills, Джо Энн Каллис, 1993 год. \ Фото: lolitacros.com.
Джо Энн Каллис - американская художница и фотограф. В своей серии фотографий под названием «Cheap Thrills» она фокусируется на визуально приятных изображениях еды. Эта серия изображений была создана в начале 1990-х годов. Энн использует яркие цвета, такие как розовый, жёлтый и красный. Некоторые из десертов, которые она выбрала для изображения, отчасти похожи на части тела, поэтому художник исследует через эти антропоморфные формы идеи, связанные с интимностью и желанием.
10. Марина Абрамович
Лук, Марина Абрамович, 1996 год. \ Фото: elephant.art.
Ещё одним интересным произведением кулинарного искусства является видео, созданное известной художницей и мастером перформанса Мариной Абрамович, в котором художник ест лук, читая небольшое эссе. На этом видео крупным планом показано лицо Абрамович, когда она ест лук и плачет из-за едкого лукового запаха. Она также говорит о многих неприятных вещах, описывая свой текущий образ жизни и мысли. Видео было создано в 1996 году.
В этом эмоциональном произведении видеоарта Марина декламирует: «Я устала так часто менять самолёты, ждать в залах ожидания, на автобусных станциях, вокзалах, в аэропортах. Я устала ждать бесконечного паспортного контроля. Быстрый шопинг в торговых центрах. Я устала от новых карьерных решений: открытия музеев и галерей, бесконечные приёмы, стояние со стаканом простой воды, притворяясь, что меня интересует разговор. Я устала от своих приступов мигрени. Одинокий гостиничный номер, обслуживание номеров, междугородние телефонные звонки, плохие телевизионные фильмы. Я устала вечно влюбляться не в того мужчину».
11. Феликс Гонсалес-Торрес
Портрет Росса в Лос-Анджелесе, Феликс Гонсалес-Торрес, 1991 год. \ Фото: yandex.ua.
«Портрет Росса в Лос-Анджелесе» - очень нежное и красивое произведение кулинарного искусства о романтической любви, потере и горе. Росс, который вдохновился этой работой, был партнером художника Феликса Гонсалеса-Торреса. Росс умер от СПИДа в тот год, когда было создано произведение. В эту движущуюся фигуру Гонсалес-Торрес поместил стопку конфет, завернутых в блестящую бумагу, весом около сто семидесяти пяти фунтов, что должно было представлять идеальный вес его партнера. Однако, каждому желающему было предложено взять с собой конфету, поэтому гора сладостей стала весить всё меньше и меньше. Это намекает на то, что тело слабеет и, наконец, исчезает. Эта работа - медитация о любви и потере, но она также отражает время, когда она была создана, и кризис СПИДа, который, к сожалению, унёс много жизней.
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