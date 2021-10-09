Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

В сегодняшней статье рассмотрим один из самых простых способов, как изготовить самодельный станок — шлифовальный рейсмус для домашней мастерской. Этой идеей поделился с нами автор YouTube канала GOOD_WOOD.

Необходимые материалы:

ЛДСП или фанера;

деревянный брус;

стальной кругляк — для изготовления валов;

корпусные подшипники;

алюминиевый уголок.

Особенность данного самодельного станка заключается в том, что его можно использовать также не по назначению — в качестве токарного станка, чтобы округлить какую-нибудь деревянную заготовку.

Основные этапы работ

Электродвигатель от стиральной машины-автомат необходимо прикрутить к двум деревянным брусочкам. Между ними устанавливаем уголок с встроенной кнопкой включения\выключения.



На токарном станке автор дополнительно выточил валы. Хвостовик имеет диаметр 10 мм.

На валу предусмотрены посадочные места под подшипнике. На конце вала находится крепление для барабана.

Изготавливаем два деревянных постамента. Крепим к ним корпусные подшипники, и устанавливаем в них ранее выточенные валы.





На следующем этапе электродвигатель от стиралки и два постамента с валами необходимо закрепить с помощью саморезов на основании, в роли которого выступает кусок ЛДСП.

Один из валов нужно соединить напрямую с валом электродвигателя. Для этого мастер использовал кусок шланга высокого давления.

Надеваем шланг на вал мотора, а с другой стороны вставляем в него вал, выточенный на токарном станке.

На концах гибкого соединителя необходимо будет дополнительно установить проволочные хомуты, чтобы шланг не прокручивался при вращении вала двигателя.



Проволочные хомуты обматываем изолентой. Обычно рекомендуют использовать синюю изоленту. Но в данном случае подойдет любая.

Несмотря на то, что соосность между двумя валами довольно относительная, тем не менее гибкий соединитель из резинового шланга гасит все вибрации, которые возникают при вращении.

Изготовление шлифовального барабана

Между передней и задней бабками устанавливаем квадратный брусок, из которого необходимо будет изготовить кругляк.

Для этого сбоку постаментов прибиваем доску, которая будет выступать в роли импровизированного подручника.

Стамеской обдираем деревянный брусок, придав ему округлую форму (диаметр заготовки должен быть около 40 мм).

В данном случае станок используется для токарных работ

На получившийся барабан наматываем наждачную бумагу, предварительно обрезав ее по размеру. Наждачку клеим на столярный клей ПВА.

Нижнюю часть шлифовальной ленты нужно сделать шероховатой — для этого обрабатываем ее наждачкой. Края шлифленты на время высыхания клея фиксируем с помощью изоленты.

Изготовление опорной поверхности

На краю основания устанавливаем две столярных (забивных) гайки, предварительно просверлив отверстия под болты М10. После этого на саморезы крепим алюминиевый уголок.

Отрезаем еще один алюминиевый уголок, сверлим в нем крепежные отверстия, и прикручиваем на саморезы к торцу доски (или можно использовать кусок ЛДСП).

Этот уголок будет опираться на шляпки болтов. А с другой стороны крепим доску с помощью мебельных петель.

В результате у нас получился шлифовальный рейсмус.

Вкручиваем или выкручивая болты, можно регулировать угол наклона опорной поверхности, и соответственно, изменять расстояние между шлифовальным барабаном и площадкой — под разную толщину обрабатываемой детали.