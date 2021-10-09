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Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

В сегодняшней статье рассмотрим один из самых простых способов, как изготовить самодельный станок — шлифовальный рейсмус для домашней мастерской. Этой идеей поделился с нами автор YouTube канала GOOD_WOOD.

Необходимые материалы:

  • ЛДСП или фанера;
  • деревянный брус;
  • стальной кругляк — для изготовления валов;
  • корпусные подшипники;
  • алюминиевый уголок.

Особенность данного самодельного станка заключается в том, что его можно использовать также не по назначению — в качестве токарного станка, чтобы округлить какую-нибудь деревянную заготовку. 

Основные этапы работ

Электродвигатель от стиральной машины-автомат необходимо прикрутить к двум деревянным брусочкам. Между ними устанавливаем уголок с встроенной кнопкой включения\выключения. 


На токарном станке автор дополнительно выточил валы. Хвостовик имеет диаметр 10 мм.Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

На валу предусмотрены посадочные места под подшипнике. На конце вала находится крепление для барабана.

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Изготавливаем два деревянных постамента. Крепим к ним корпусные подшипники, и устанавливаем в них ранее выточенные валы. 


Как сделать станок из двигателя от стиральной машиныКак сделать станок из двигателя от стиральной машины

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

На следующем этапе электродвигатель от стиралки и два постамента с валами необходимо закрепить с помощью саморезов на основании, в роли которого выступает кусок ЛДСП.

 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Один из валов нужно соединить напрямую с валом электродвигателя. Для этого мастер использовал кусок шланга высокого давления.

Надеваем шланг на вал мотора, а с другой стороны вставляем в него вал, выточенный на токарном станке. 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

На концах гибкого соединителя необходимо будет дополнительно установить проволочные хомуты, чтобы шланг не прокручивался при вращении вала двигателя. 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины


Как сделать станок из двигателя от стиральной машиныПроволочные хомуты обматываем изолентой. Обычно рекомендуют использовать синюю изоленту. Но в данном случае подойдет любая. 

Несмотря на то, что соосность между двумя валами довольно относительная, тем не менее гибкий соединитель из резинового шланга гасит все вибрации, которые возникают при вращении. 

Изготовление шлифовального барабана

Между передней и задней бабками устанавливаем квадратный брусок, из которого необходимо будет изготовить кругляк. 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Для этого сбоку постаментов прибиваем доску, которая будет выступать в роли импровизированного подручника.

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Стамеской обдираем деревянный брусок, придав ему округлую форму (диаметр заготовки должен быть около 40 мм). 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Как сделать станок из двигателя от стиральной машиныВ данном случае станок используется для токарных работ

На получившийся барабан наматываем наждачную бумагу, предварительно обрезав ее по размеру. Наждачку клеим на столярный клей ПВА. 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Нижнюю часть шлифовальной ленты нужно сделать шероховатой — для этого обрабатываем ее наждачкой. Края шлифленты на время высыхания клея фиксируем с помощью изоленты. 

Изготовление опорной поверхности

На краю основания устанавливаем две столярных (забивных) гайки, предварительно просверлив отверстия под болты М10. После этого на саморезы крепим алюминиевый уголок. 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Отрезаем еще один алюминиевый уголок, сверлим в нем крепежные отверстия, и прикручиваем на саморезы к торцу доски (или можно использовать кусок ЛДСП). 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Этот уголок будет опираться на шляпки болтов. А с другой стороны крепим доску с помощью мебельных петель. 

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

В результате у нас получился шлифовальный рейсмус.

Как сделать станок из двигателя от стиральной машины

Вкручиваем или выкручивая болты, можно регулировать угол наклона опорной поверхности, и соответственно, изменять расстояние между шлифовальным барабаном и площадкой — под разную толщину обрабатываемой детали. 

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