Мужчины виктимного поведения. Истории мужчин, изнасилованных женщинами

Так уж повелось, что многие жители запада считают, что пережить любую психологическую травму, будь-то недавно диагностированная неизлечимая болезнь, потеря близкого человека или сексуальное насилие, всегда легче в коллективе таких же пострадавших. Всевозможные группы поддержки прочно вошли в менталитет и культуру «забугорных» стран.
И одна из таких групп посвящена проблеме, которую обычно обсуждать на людях не принято от слова «совсем». Хотя сексуальное насилие давно стало бичом многих культур и стран, и изнасилования едва ли не возглавляют статистику преступлений в уголовных сводках, большинство жителей планеты по-прежнему уверены, что насильникам может быть только представитель сильного пола. Сегодня мы постараемся опровергнуть это заблуждение и расскажем вам о нескольких историях, которыми решились поделиться с общественностью мужчины, пережившие сексуальное принуждение со стороны женщин.
1. «Я умолял ее не делать этого миллионы раз»
Один из анонимных участников группы поддержки для изнасилованных мужчин, которого мы для простоты повествования будем называть Джоном, признался, что испытал облегчение, когда, наконец, смог рассказать о том, что сделала с ним его девушка, когда ему был двадцать один год. Джон считает, что этот день стал худшим днем во всей его жизни. Молодой человек не подозревал, что когда подруга предложила ему связать его на время секса, его ожидало далеко не то, на что он рассчитывал. После того как преступница, подобно паучихе, надежно привязала своего возлюбленного к кровати, вместо эротических ласк он неожиданно для себя почувствовал в своем заднем проходе посторонний предмет, который очень сильно вибрировал. Издевательства продолжались более семи часов подряд, после чего насильница оставила свою жертву связанной и отправилась смотреть вечерние новости по телевизору.
Джон обратился в полицию, однако, ему стало стыдно рассказать о пережитом кошмаре перед присяжными в суде, поэтому девушка, разрушившая ему жизнь, избежала наказания.
2. «Мой дружок кровоточил и ужасно болел»
Еще один участник этой группы поддержки, пусть будет Дэвид, со слезами на глазах рассказывает об одном ужасном инциденте, который случился с ним около двух лет назад, когда ему было четырнадцать. Шестнадцатилетний молодой человек признается, что женщина, надругавшаяся над ним, была намного старше него. Не вдаваясь в подробности, Дэвид рассказал, что насильница крепко держала его, не давая пошевелиться, и со смехом игнорировала все его просьбы прекратить издевательства.
После того как все закончилось, девушка просто развернулась и ушла с улыбкой на лице, а Дэвид остался лежать скрученным на постели. «Мой дружок ужасно болел и кровоточил» – признается Дэвид. Сейчас мужчина жалуется на то, что этот случай навсегда разрушил его психику и вселил в него непреодолимый страх перед противоположным полом. Хотя он искренне старается не вспоминать события той ночи, пережитый страх и унижения преследуют его до сих пор.
3. «Она сказала, что убьет меня»
Ещё один герой нашей статьи, назовем его Карлом, исповедался своим братьям по несчастью в том, что много лет скрывал даже от самых близких людей. Карл говорит, что изнасилование началось для него как секс по согласию. Однако, все резко приобрело куда более мрачный характер, когда его случайная партнерша, с которой он познакомился на одну ночь, начала душить его прямо во время полового акта.
Девушка, которая по словам Карла, оказалась физически сильнее его, застала молодого человека врасплох, поэтому он ничего не смог противопоставить внезапному нападению. Не прекращая половую связь, барышня сжимала горло своего партнера до тех пор, пока он едва не потерял сознание. Смеясь, преступница заявила ему, что убьет его, как только закончит. И хотя эта угроза, к счастью, осталась всего лишь угрозой, пережитый кошмарный опыт полностью изменил жизнь Карла. Мужчина больше не может находится в обществе представительниц прекрасного пола и полностью прекратил жить половой жизнью.
4. «Они сказали, что если девушка насилует парня, это всего лишь эксперимент»
Об ужасном и шокирующем случае рассказывает еще один мужчина, переживший в детстве насилие со стороны девушки. История Алекса (имя выдумано) заставляет мурашки побежать по спине, ведь помимо извращенной жестокости насильницы, еще большее отвращение вызывает вопиющая халатность со стороны органов защиты правопорядка.
Несмотря на то, что это произошло, когда ему было всего четыре года, пережитый ужас впечатался в память Алекса до сих пор. Невзирая на стыд и пережитое унижение, четырёхлетний ребенок все же признался родителям в том, что сделала с ним пятнадцатилетняя соседская девочка. Малолетняя извращенка принуждала ребенка заниматься с ней оральным сексом, а также издевалась над ним физически и морально.
Когда шокированная мать Алекса позвонила в полицию с требованием защитить ее сына и наказать преступницу, детектив на другом конце провода лишь рассмеялся. Полицейские сказали, что если девочка сексуально издевается над мальчиком, то это всего лишь эксперимент. На вопрос «что бы вы сказали, если бы пятнадцатилетний подросток изнасиловал четырехлетнюю девочку?» детектив просто повесил трубку.
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