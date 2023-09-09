Странные, но эффективные бытовые приёмы

В нашей квартире есть столько вещей, которые можно использовать не по назначению, а мы даже не подозреваем об этом! Предлагаем исправить это досадное недоразумение, и взять на заметку несколько полезных бытовых хитростей с непосредственным участием предметов, которые окружают нас дома.







1. Лавровый лист против комаров

2. Таблетка для посудомойки для чистки гриля

3. Пашот в микроволновке

4. Воздушный шарик, чтобы отмыть унитаз

5. Посудная губка и шампур для уборки

6. Овощи для сочного фарша

7. Сахарный сироп против пятен травы

8. Гигиеническая помада против развязывания шнурков

9. Чайный маринад для мяса

Подожгите лавровый лист.Лето – это время солнца, отдыха, поездок на море, вечерних прогулок и…комаров, куда же без них. Для борьбы с ними в магазинах продается множество самых разных средств: и репелленты, и фумигаторы, и спреи. Однако мало того, что их эффективность порой оставляет желать лучшего, они еще и стоят недешево.Гораздо лучше использовать для борьбы с насекомыми натуральные средства, которые можно найти на каждой кухне. Например, лавровый лист. Его нужно поместить вместо специальной пластины – дальше он сделает все самостоятельно. Лавровый лист будет постепенно тлеть, и наполнять воздух эфирными маслами, которые на дух не переносят комары. Вам же этот запах никак не навредит. Или же можно просто поджечь «лаврушку» и, переходя из комнаты в комнату, наполнить квартиру нужным ароматом.Натрите таблеткой решетку.Любите шашлыки и барбекю? Значит, постоянно сталкиваетесь с кошмаром любой хозяйки в виде жирных шампуров и решетки. Отмыть их бывает ой как непросто, особенно если делать это на следующий день. К счастью, есть один рабочий лайфхак, который поможет на раз справиться с этой трудностью.Возьмите таблетку для посудомоечной машины, смочите ее водой и натрите грязную кухонную утварь. Только предварительно наденьте перчатки, чтобы меньше контактировать с агрессивной бытовой химией и не повредить руки. Под воздействием таблетки жир и нагар растворяются, будто по волшебству. Остается лишь сполоснуть шампура и решетки под краном, вытереть насухо и убрать до следующего отдыха на природе.Так выглядит яйцо пашот, приготовленное в микроволновке.Если вы проводите на кухне много времени и обожаете кулинарные эксперименты, тогда обязательно оцените максимально простой способ приготовления яйца пашот. Его часто подают не только соло, но также вместе с вафлями, сэндвичами и прочими закусками, поэтому рецепт точно не останется на скамейке запасных.Обычно пашот готовят в кастрюле с кипятком с использованием уксуса и «воронки». Однако есть способ гораздо проще и быстрее, который заставит потратить минимум усилий. Мы говорим о микроволновке. Возьмите небольшую миску, вбейте в нее яйцо, залейте водой, после чего отправьте в микроволновку на полторы минуты. Мощность прибора должна быть максимальная. По истечении времени вы увидите, что пашот получился просто идеальным: с упругим застывшим белком и жидким желтком.Воздушный шарик перекроет слив.Лайфхак звучит странно и часто воспринимается со скепсисом, однако стоит лишь один раз им воспользоваться, как все недоверие уходит. Не пугайтесь – шарик не придется использовать вместо ершика или другого инвентаря для чистки унитаза. Он будет служить своеобразной пробкой для слива, чтобы у вас появилась возможность, наполнить сантехнику водой.Закрепите шарик скотчем, после чего приступайте к чистке. Нанесите на стенки бытовую химию, добавьте в унитаз воды и оставьте в таком виде на час, а лучше на два. После этого достаньте воздушный шарик и дождитесь, пока вода уйдет. Унитаз будет идеально чист!Губки нужно нанизать на шампур.Губку для посуды часто недооценивают, считая, что ее можно использовать только по прямому назначению. На самом деле, она прекрасно справляется с шерстью на ковре, катышками на одежде, а еще служит отличным инструментом для уборки труднодоступных мест.Все, что вам нужно сделать – взять обычный шампур, «нанизать» на него несколько влажных губок, нанести моющее средство, а затем приступить к уборке. Такой инструмент поможет без проблем отмыть плинтуса, высокие полки и прочие участки, которые находятся не в свободном доступе. В результате не приходится тратиться на дополнительные средства для уборки, да и эффективность этого способа заслуживает пристального внимания.В фарш можно добавить морковь или картофельРецепт котлет, как и рецепт борща, у каждой хозяйки свой. Кто-то добавляет хлеб, кто-то любит вариант с панировочными сухарями, кто-то не признает в блюде яйца, а кто-то обязательно кладет сливочное масло для сочности. Это дело вкуса и привычки.Мы же предлагаем зайти в своих кулинарных секретах немного дальше и попробовать приготовить котлеты с добавлением сырых овощей. Варианты могут быть разными. Самый популярный – картофель или кабачок. Также на просторах интернета можно встретить рецепты с морковью и даже с огурцом. По сути, любой из этих овощей сможет добавить готовым котлетам сочность, аромат и свой уникальный вкус – нужно лишь определиться, с чем вы хотите сделать блюдо.Нанесите сахар на пятно.Обычно хозяйки отмывают следы сахарного сиропа с одежды, ковров или мебели, но если сильно захотеть, этого врага чистоты можно переманить на сторону добра. Например, использовать его в процессе стирки вещей. Оказывается, сахарный сироп становится прекрасным помощником, когда речь заходит об устранении следов земли и травы с одежды.Что нужно сделать? Добавьте в сахар немного воды, чтобы образовалась кашица, и нанесите готовое средство на пятно. Оставьте грязные вещи на 20-30 минут, чтобы рафинад подействовал, после чего уберите остатки средства и постирайте одежду привычным способом. Вот увидите, после стирки не останется даже намека на следы от травы!Натрите шнурки гигиенической помадой.Споткнуться о собственные шнурки, которые так не вовремя развязались? Любим, умеем, практикуем. Чтобы реже попадать в такие неловкие ситуации, воспользуйтесь помощью обычной гигиенической помады. Просто натрите ею шнурки и после этого завязывайте.Гигиеническая помада позволит сделать шнурки не такими скользкими, поэтому им будет сложно развязаться самостоятельно. Кстати, вместо косметического средства можно использовать обычный вазелин – он обладает теми же свойствами. Самое главное, что вам больше не придется спотыкаться!Залейте чаем кусок мяса, чтобы получилось сочное блюдоЕсли вы хотя бы раз готовили мясо или рыбу, то наверняка знаете, что такое маринад, и по какому принципу он работает. Благодаря сочетанию нескольких продуктов (а иногда даже обычных специй), получается сделать мягким, нежным и сочным даже самый неаппетитный кусочек.Обычно звездой маринада становятся пряности, соевый соус, кефир, горчица, майонез и прочие продукты. Но мы предлагаем вам попробовать кое-что новенькое – замочите мясо в чае. Добавьте к напитку мелко нарезанный лук, любимые специи, и тогда маринад получится максимально насыщенным и эффективным.Свинину стоит вымачивать три-четыре часа (лучше оставлять на ночь), а курице будет достаточно 20-30 минут. Мясо, замаринованное по такому рецепту, можно жарить на костре, мангале, аэрогриле, сковороде, а также запекать в духовке. Оно равномерно пропечется, станет сочным и ароматным.