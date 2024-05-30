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Что нужно для приготовления настоящего стейка

Что нужно для приготовления настоящего стейка

1. Возьмите кусок говядины, надавите указательным пальцем и посмотрите на «реакцию» мяса: если останется вмятинка, это свидетельствует о том, что мясо нежное и зрелое.


2. Замороженное мясо лучше предварительно разморозить ночь в холодильнике.

3. Помните, что время приготовления для размороженного мяса немного меньше, чем для свежего.

4. Перед тем как готовить мясо, высушите его бумажным полотенцем — нам не нужна лишняя влага.

5. Гриль (сковорода) должна быть очень хорошо разогретой.

6. Готовность проверяется только надавливанием, а не надрезанием либо прокалыванием мяса!

7. После приготовления дайте стейку немного «отдохнуть».

8. Солить и перчить мясо только после его приготовления.

9. Самый полезный гарнир к стейку — овощи на пару (альденте).

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