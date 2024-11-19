Список странных видов муравьев, существующих в мире

Разум муравьев долгое время ставил ученых в тупик. В самом деле, разве можно предположить, что настолько примитивные и маленькие создания вообще обладают какими-то начатками сознания? А ведь поведение многих подвидов муравьев вполне можно сравнить с человеческим поведением. Тут есть место рабовладельческим войнам, охоте и собирательству, тут бывают дворцовые перевороты и масштабные сражения. Кроме того, некоторые муравьи ведут себя как настоящие гангстеры — смотрите, насколько удивительна и необычна эта микровселенная под нашими ногами.
Муравьи-детоубийцы
Solenopsis Fugax
Эти муравьи не затрудняют себя поисками пропитания. Да и зачем, когда можно просто влезть в чужое гнездо, распугать всех рабочих и украсть личинок. Настоящие каннибалы!
Муравьи-грабители
Temnothorax Pilagens
Вид так называемых муравьев-невидимок или муравьев-грабителей не имеет своих рабочих особей: здесь растят только настоящих воинов. Они нападают на мелких сородичей, утаскивают их личинок и используют их в качестве рабской силы. Как это можно назвать? Правильно, демократическое общество.
Муравьи-химики
Crematogaster Striatula
Африканские муравьи этого вида охотятся на крупных термитов. На брюшке у них находятся ядовитые железы: при виде термита муравей распыляет парализующий яд и живьем поедает дергающуюся от ужаса добычу.
Муравьи-гангстеры
Cardiocondyla obscurior
В колонии гангстеров может быть только один дон. Вернее, один самец — если конкурент придет извне, местный альфа выпустит специальные феромоны, приманивающие рабочих. Те убивают незваного гостя. Кроме того, альфа-самец тщательно следит, чтобы няньки убивали новорожденных муравьев мужского пола. Вот только уже на второй день панцирь у них становится крепок и соперники вступают в схватку. Оба выбрасывают в воздух одни и те же феромоны, провоцируя нападение рабочих особей. В половине случаев рабочие не разобравшись убивают обоих претендентов на трон.
Муравьи-зеркальщики
Cephalotes Specularis
Вид Cephalotes Specularis приспособился паразитировать на более воинственных сородичах, Crematogaster Аmpla. Они устраивают слежку за племенем воинов, пока те не найдут источник еды. Тут тактика шпионов полностью меняется: Cephalotes Specularis делают вид, что они конкуренты, и пока воинственные собратья строятся для отпора врагу, просто воруют пищу и убегают восвояси.
Муравьи-паразиты
Formicoxenus Nitidulus
Блестящие муравьи-гости — настоящие трутни мира муравьев. Они залезают в чужую колонию и живут себе припеваючи, не работая и не защищая колонию. Притом, охранники могут поймать такого незваного гостя, но тут же его отпускают — ученые считают, что из отвратительного запаха.
Муравьи-динозавры
Dinoponera Quadriceps
Муравьи этого вида вырастают до 2,5 сантиметров в длину, настоящие гиганты. В их колонии существует одна альфа-самка и пять бета-самок, нужные чтобы быстро заменить альфу при несчастье. Но частенько кто-то из бета рискует откладывать яйца не дождавшись срока и тогда альфа-самка приказывает рабочим приковать ее к земле слюной. Пробыв в такой клетке 4 дня, бета превращается в одного из обычных рабочих.
Муравьи-иглы
Pachycondyla Chinensis
Существуют две разновидности Pachycondyla Chinensis: аргентинские и азиатские. В настоящий момент азиатские ведут крупное наступление на земли своих аргентинских сородичей — в скором времени останется лишь один подвид.
Муравьи-воины
Pheidole
Большеголовые муравьи названы так потому, что одна из каст имеет существенно большие головы, чем две другие. Тут есть обычные рабочие, чуть более крупные солдаты и действительно огромные супервоины, голова которых в три раза больше, чем у обычных солдат.
Муравьи Рэсберри
Nylanderia Fulva
Между этим видом и огненными муравьями идет настоящая война. Притом, яд огненных муравьев в целых три раза токсичнее инсектицида ДДТ, то есть они могут уничтожить большинство других насекомых. Кроме муравьев Рэсберри: они при атаке огненных муравьев выпускают свой собственный токсин, который покрывает их тело и нейтрализует чужой яд.
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