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Типичная ошибка с кофеваркой, которую допускают даже многие бариста


Типичная ошибка с кофеваркой.

Типичная ошибка с кофеваркой.

 

Кофе – настоящий двигатель прогресса. Ведь без него огромное количество светлых умов человечества просто откажется функционировать. По крайней мере, утром. Так что хорошей (да хотя какой-то!) кофеварке точно найдётся место почти в каждом доме. Вот только, как показывают исследования, большинство людей используют устройство не совсем правильно. И совершают одну и ту же типичную ошибку. Проверьте: вы тоже в их числе?

Кофеварка - нужная вещь в каждом доме.

Кофеварка - нужная вещь в каждом доме.

 

Крепкий кофе способен с первым же глотком решить массу проблем: от головной боли до дурного настроения. А заодно создать немало новых. Забыли купить новую пачку или фильтры? Конец света! Кстати, о фильтрах. Если вы замечали, что бумажный цилиндр не вмещается полностью в кофейную машину, значит, вы тоже совершаете эту типичную ошибку. Не переживайте: её допускают даже многие бариста. Но исправить оплошность очень просто.
Типичная картина утром.

Типичная картина утром.

 

Как вы обычно заправляете фильтр в кофеварку? Наверняка просто «раскрываете» бумагу и пальцами пытаетесь вместить в устройство. Итог всегда один: фильтр прилегает неплотно и выпирает из кофеварки.


Тоже игнорируете эти линии?

Тоже игнорируете эти линии?

 

Секрет прост, но его, почему-то, многие игнорируют. Производители фильтров не зря предусмотрели вот эти перфорированные линии, которые вы видите на фото.
Подогните линию на дне фильтра…

Подогните линию на дне фильтра…


Типичная ошибка с кофеваркой, которую допускают даже многие бариста

… и сбоку

 

Это – линии сгиба. Подверните их и фильтр «волшебным» образом идеально поместится в кофе-машину. А за счёт плотного прилегания бумаги гуща будет лучше обработана и вкус напитка получится более насыщенным. Во всяком случае, в этом убеждает эксперты-кофеманы. Проверите сами?
Вот теперь фильтр «сидит» идеально.

Вот теперь фильтр «сидит» идеально.

 

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Типичная ошибка с кофеваркой, которую допускают даже многие бариста

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Типичная ошибка с кофеваркой, которую допускают даже многие баристаПодписаться на мой Instagram
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