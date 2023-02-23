20 книг, которые нам посоветовал Марк Цукерберг

Марк Цукерберг • Hochu.ua
«Фабрика идеи: Bell Labs и великая эпоха американских инноваций», Джон Гертнер
Современные обитатели Кремниевой Долины могут не согласиться. но Джон Гертнер в своей книге «Фабрика идеи» утверждает, что главные инновации в Америке зарождались в период с 1920 по 1980 годы в стенах Bell Labs (франко-американская корпорация, крупный исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем).
Гертнер рассказывает истории зарождения самых гениальных изобретений 20 века, среди которых факс-машина, первый телевизионный трансмиттер, работающий на дальние расстояния и первые шаги мобильных технологий. Какие бы уникальные устройства сегодня не возникали в мире, вероятно, начало им было положено именно в Лаборатории Белла.
«Мировой порядок», Генри Киссинджер
Когда у Цукерберга родилась дочь, он много размышлял о том, как сделать мир лучше и спокойнее. В книге «Мировой порядок» автор разъясняет основные тезисы о том, как разные страны общаются между собой, какие ошибки были допущены в истории, и как научится проявлять сострадание в разных аспектах жизни.
Книга идеально подходит для чтения в наши смутные времена, когда Земной шар потрясают конфликты, неразрешимые на первый взгляд.
«Почему государства терпят неудачи», Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон
Эта книга представляет собой итог 15 лет исследований, проведенных экономистом MIT Дароном Аджемоглу и Гарвардским политологом Джеймсом Робинсоном. Впервые издание увидело свет в 2012 году.
По мнению авторов, «добывающие правительства» используют власть для процветания избранных, а «содержащие правительства» создают открытые рынки, на которых граждане могут тратить и вкладывать деньги на свое усмотрение. Они также считают, что экономический рост не всегда означает процветание страны.
Интерес Цукерберга к благотворительности растет прямо пропорционально его состоянию. И эта книга, по его словам, помогла ему разобраться в первопричинах глобальной бедности.
«Рациональный оптимист», Мэтт Ридли
Изданная в 2010 году книга «Рациональный оптимист», пожалуй, одна из самых популярных, и в то же время спорных произведений мастера жанра научной фантастики Мэтта Ридли. В книге он утверждает, что залогом человеческого прогресса является торговля, и чем она более открыта, тем больший у прогресса потенциал. В результате эволюции идей человечество сумеет улучшить свои условия жизни, несмотря на перенаселение и изменение климата.
Цукерберг выбрал эту книгу потому, что она, по его мнению обратно пропорциональна теории из книги «Почему государства терпят неудачи» о том, что социальные и политические силы контролируют экономику. «Мне интересно посмотреть, какая идея окажется более релевантной, когда я ознакомлюсь с ими обеими», — пояснил Марк.
«Портфолио бедности», Даррел Коллинс, Джонатан Мардок, Стюарт Разенфорд, Орланда Ратвен
Исследователи Даррел Коллинс, Джонатан Мардок, Стюарт Разенфорд и Орланда Ратвен провели 10 лет, исследуя жизнь бедняков в таких регионах, как Бангладеш, Индия и Южная Африка. Они пришли к выводу, что чрезвычайная бедность процветает не там, где люди не умеют распоряжаться деньгами и мало зарабатывают, а там, где ограничен доступ к финансовым учреждениям, в которых они могут хранить свои деньги.
«У меня просто взрывается мозг, когда я представляю себе, как много людей — почти 3 млрд по всему миру — живут на $2,5 в день. Более миллиарда людей живут менее чем на $1 в день. Я надеюсь, прочтение этой книги поможет нам понять, как мы можем поддержать этих людей», — пояснил Цукерберг.
«Проблема трех тел», Лю Цысинь
Книга, впервые опубликованная в 2008 году, получила несколько наград как лучшая новелла и лучшее сай-фай произведение. Действие разворачивается в эпоху культурной революции Мао Цзедуна и повествует о том, как после тайного послания, отправленного китайским правительством в космос, пришельцы решают захватить Землю.
Цукерберг отметил, что эта книга помогла ему отвлечься от тяжелого материала, который он читал до этого.
«Геном», Мэтт Ридли
Ридли — единственный автор, который дважды появляется в списке Цукерберга. Его книга «Геном», опубликованная в 1990 году, объясняет два явления: эволюцию генов и развитие технологий в области генетики.
«Эта книга рассказывает историю человечества с позиции генов, а не социологии. Она дополняет множество других историй, которые я прочел в этом году», — пояснил Марк.
«Мукаддима», Ибн Халдун
«Мукаддима» или «Введение» в 1377 году написал исламский историк Ибн Халдун. Это попытка абстрагироваться от исторических записей и найти универсальные элементы человеческого прогресса.
Революционный исторический подход Халдуна к истории сделал его отцом-основателем современной социологии и историографии. «Хотя многое из того, во что люди верили в то время, развенчано в результате более чем 700 лет прогресса, интересно посмотреть, что люди понимали уже тогда и на мировоззрение в целом» — пояснил Марк.
«Человек разумный», Ювал Ноа Харари
Книгу профессора Еврейского университета в Иерусалиме Ювала Харари критики объявили международным бестселлером 2014 года. В ней ученый показывает эволюцию человека от охотника-собирателя в самопровозглашенного «бога» будущего.
«В комплекте с „Мукаддима“, в которой история подается с перспективы интеллектуального развития 14 века, „Человек разумный“ дает современные ответы на множество тех же вопросов», — рассказал Цукерберг.
«Многообразие религиозных опытов», Уильям Джеймс
Уильям Джеймс — один из самых известных американских философов XIX и начала XX века. «Многообразие религиозных опытов» — это записанная серия лекций, в которых Джеймс объясняет религию с точки зрения сознания, а также то, как люди используют религию для объяснения сути вещей, убеждая себя двигаться по жизни вперед с энергией и целью.
«Когда я читал „Человек разумный“, больше всего меня заинтересовала глава о религии, поэтому я захотел окунуться в эту тему глубже», — пояснил свой выбор основатель Facebook.
«Новый Джим Кроу», Мишель Александер
Профессор права в Университете штата Огайо и защитница прав человека Мишель Александр утверждает в своей книге, что «нарковойны» породили культуру, в которой тюрьмы переполнены молодыми чернокожими мужчинами. К ним относятся как к людям второго сорта, как только они выходят на свободу.
«Долгое время я хотел узнать больше о реформе криминального права и правосудия, а эту книгу порекомендовали мне несколько человек, которым я доверяю», — пояснил Цукерберг.
«Конец власти», Мойзес Наим
Этим зычным заголовком Цукерберг открыл свой книжный клуб. Мойзес Наим — в прошлом исполнительный директор Мирового Банка, а ныне старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.
Это историческое расследование перехода власти от авторитетных правительств, военных и крупных корпораций в руки индивидуалистам. Явление хорошо прослеживается в том, что уже стало клише в Кремниевой Долине — «дисруптивных стартах».
«Тренд предоставлять людям больше власти — это то, во что я убежденно верю», — заявил Марк.
«Креативность», Эд Катмулл
Это история Pixar, написанная одним из основателей гигантов компьютерной анимации. Повествование Катмулла преисполнено предпринимательской и управленческой мудрости. Он утверждает, что самая главная ошибка лидера — в подавлении креативности своих сотрудников.
«Мне нравится читать истории из первых рук о том, как строились такие крутые компании как Pixar, и воспитывались креативность и инновации», — пояснил Марк.
«Лучшее в нас», Стивен Пинкер
Цукеребрг согласен, что книга на 800 страниц от гарвардского психолога выглядит пугающе. Но труд действительно легко читается. По мнению Цукерберга, исследование Пинкера о том, как 24-часовы новости и социальные медиа повышают уровень агрессии и насилия в мире — может изменить жизнь.
К слову, Билл Гейтс также считает эту книгу одной из самых важных из всех, что он когда-либо читал.
«На страже иммунитета», Эула Бисс
Цукерберг считает, что учитывая кампанию против вакцинации, которую развернули в США и Европе, разумно почитать исследование Бисс о том, почему прививки в действительности необходимы. «Ясно как день: вакцинация работает и очень важна для здоровья каждого человека в нашем обществе», — заявил Марк, добавив, что книгу ему настойчиво рекомендовали ученые и медики.
«Книга объясняет, почему многие люди ставят под сомнение безопасность вакцинации, почему эти сомнения безосновательны и что на самом деле прививки работают и полностью безопасны», — пояснил он.
«Игрок», Иэн Бэнкс
Вторая книга серии «Культуры» впервые увидела свет в 1988 году. Автор фантазирует о том, как будет выглядеть цивилизация, если бы супер-продвинутые технологии, которые создавались для того, чтобы обслуживать людей, превзошли человеческие возможности.
Цукерберг ударился в сай-фай, чтобы немного «сменить направление». К слову, «Игрок» — это еще одна из любимых книг Элона Маска, потому что она в развлекательном ключе правдоподобно описывает то, как эволюционируют технологии.
«Главарь банды на день», Судхир Венкатеш
Профессор социологии колумбийского университета Судхир Венкатеш внедрился в чикагскую банду в 90-х ради очень радикального эксперимента. По мнению Цукерберга, история Венкатеша очень вдохновляет на коммуникацию и понимание между людьми, несмотря на экономические и культурные барьеры.
«Чем больше мы будем делиться друг с другом своими мыслями, тем больше сочувствия и уважения будем проявлять по отношению друг к другу», — пояснил Цукерберг.
«Структура научных революций», Томас Кун
Если бы физик когда-нибудь написал книгу по философии, то это была бы «Структура научных революций». Опубликованная в 1962 году, книга стала одной из самых цитируемых научных книг всех времен благодаря своему подходу к эволюции в науке и ее влиянию на современный мир.
По мнению Цукерберга, понимание того, как научный прогресс влияет на прогресс социальный, может позитивно повлиять на общественное благо.
Основная идея книги — научное знание развивается скачкообразно, посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определенной парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений. Научная революция — это смена научным сообществом объясняющих парадигм.
«Месть Оруэлла», Питер Хубер
Сотрудник Манхэттенского института политических исследований Питер Хубер издал свой неофициальный сиквел романа Джорджа Оруэлла «1984» в 1994 году — в то время интернет и телекоммуникации открывали новые способы связи. В романе описан мир, где люди используют технологию, некогда их поработившую, чтобы освободиться.
«Увидев, как история разыгрывается на самом деле, книга Хубера описывает, как инструменты вроде интернета приносят пользу людям и меняют общество в лучшую сторону», — пояснил Цукерберг.
«Энергия: руководство для начинающих», Вацлав Смил
Книга начинается с разъяснения того, что такое энергия, а затем переходит к более сложным вещам, вроде поисков эффективного и безвредного для окружающей среды топлива. Ее написал преподаватель Манитобского университета Вацлав Смил, один из любимых авторов Билла Гейтса.
«Книга затрагивает важные темы, описывает, как работает энергия, как могли бы развиваться производство и потребление, как все влияет на климатические изменения», — пояснил Марк, добавив, что он также планирует прочитать книгу Смила «Создание современного мира».
«Контакт с Китаем», Генри М. Полсон-младший
За последние несколько лет Цукерберга покорила китайская культура. Он выучил мандаринский диалект и неоднократно заявлял, что его долгосрочная цель — убедить китайское правительство разрешить своим гражданам использовать Facebook.
Книга «Контакт с Китаем» написана бывшим министром финансов США. В ней он исследует то, как растет влияние Китая на остальной мир.
«За последние 35 лет Китай осуществил одно из самых больших экономических и социальных преобразований в истории человечества. Сотни миллионов людей выбрались из нищеты. Во многих смыслах, для этого Китай сделал больше, чем все остальные страны вместе взятые», — заявил Цукерберг.
«Рациональный ритуал», Майкл Сук-Янг Че
По мнению Цукерберга, книга экономиста из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкла Сук-Янг Че помогает понять, как лучше всего использовать социальные сети. «Эта книга — о концепции „общепринятой истины“ и том как люди воспринимают мир не только в свете собственных знаний, но и на основании общих знаний, которыми мы делимся», — пояснил Цукерберг.
Идея Че может показаться сложной. Но это — настоящий прорыв в понимании того, как люди взаимодействуют между собой в общественных системах и как они используют эти ритуалы для определения самих себя.
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