5 советских предметов, о которых современные школьники могут только мечтать

Советская школа/ фото: ekonomstrojdom.ru, pinterest.com
Взрослое поколение с теплом вспоминает о времени, проведенное в советских школах. Это время славилось интересными предметами, дополнительными кружками и экскурсиями. После распада Советского Союза многие дисциплины убрали из программы, а зря. Вот эти пять предметов школьникам 21 века точно бы пригодились!
1. Чистописание
Чистописание/ фото: in.pinterest.com
После распада Советского Союза из школьной программы образования постепенно убрали очень нужный предмет «Чистописание». Почерк стали упрощать и убирать из него все лишние «палочки» и «крючочки». Причиной отмены каллиграфии стала оптимизация написания текста.программа привела к развитию «плохого» почерка. Более того, он перестал выполнять функцию развития мелкой моторики, а стал лишь одним из способов передачи информации.
Нельзя сказать, что отмена чистописания была сделана с корыстной целью, скорее, это произошло из-за развития современных технологий — появлению компьютеров, мобильных телефонов и интернета. Вместо чистописания школьникам ввели урок информатики, на котором они учатся быстро набирать текст. Тем не менее в Сети «гуляю» старые фотоснимки советских прописей. На них красивым разборчивым почерком написаны простые предложения. Современные дети могут только мечтать о такой аккуратном письме.
2. Начальная военная подготовка (НВП)
Военная подготовка/ фото: fotostrana.ru
Люди старшего поколения, наверняка, помнят школьные занятия по начальной военной подготовке, которые шифровались аббревиатурой НВП. Во время урока школьники изучали гражданскую оборону, оказание медицинской помощи раненым, общевоинские уставы страны, строевую и топографическую подготовку. Как правило, предмет преподавали военные в отставке. Также они учили детей собирать и разбирать автоматы, маршировать, пользоваться противогазами и даже гранатой. Сейчас в современных школах нет этого предмета. Школьникам в краткой форме излагают информацию о военном деле на уроках ОБЖ. Однако некоторые депутаты хотят вернуть НВП, поскольку считают, что предмет помогает будущим защитникам Родины.
3. Астрономия
Астрономия/ фото: bsu.ru
До конца 80-х годов астрономия в школах Советского Союза была основным предметом, а затем её убрали из школьной программы. Астрономию изучали только один год — в 10 классе. На первый взгляд, предмет кажется простым и больше фантастическим, но нет. Уровень математики и физики был высок. Дети изучали звезды, кометы, малые тела Солнечной системы, законы геофизики, космическую геодезию, движение искусственных спутников Земли и космического мусора, а также исследовали химический состав разных тел. В больших городах школьников водили на экскурсии в астрономические центры и планетарии. Астрономия помогала школьникам развивать абстрактное мышление во времени, размерах и расстояниях. Советские дети четко понимали, где они живут и как устроенна целая Вселенная. Современные ученики такими познаниями уже не обладают.
4. Черчение
Черчение/ фото: museum.mipt.ru
С пятого по десятый класс в советских школах изучали черчение. Этот предмет был важен для подрастающего поколения, поскольку он помогал заложить основу деятельности для многих профессий: архитекторов, инженеров, дизайнеров. На уроке дети учились чертить, а затем читать чертежи, пользоваться профессиональными инструментами и аккуратно работать на листе. Кроме того, черчение помогало развивать мышление, ведь не каждый сможет с первого раза увидеть и нарисовать в разрезе спичечный коробок, болт или шкаф.
После отмены этой дисциплины многие инженеры забили тревогу. Если ребенка вовремя не научится ориентироваться в пространстве предметов, то будучи взрослым он этого уже не сделает. Многие родители до сих пор мечтают, что в современные школы вернется то самое советское «Черчение». Между тем, этот предмет в школьном образовании в небольшом количестве есть, просто он «спрятан». Черчение преподают на уроке «Технология». Современные школьники учатся выполнять чертежи, диаграммы, технические рисунки, графики. Более того, дети получают опыт работы в графическом редакторе, создавать текстовый документ и рисунок. Однако это больше относится к «Компьютерной графике», чем к советскому черчению.
5. Этика и психология семейной жизни
Советский учебник/ фото: youla.ru
Пожалуй, самым необычным предметом в советских школах была «Этика и психология семейной жизни». Эта дисциплина была нужна для подготовки детей к жизни в обществе. Школьникам рассказывали информацию, которую не каждый родитель сможет правильно объяснить. Преподаватели с подростками обсуждали вопросы контрацепции и начала половой жизни. Детям объясняли, почему могут развестись родители, как улучшить взаимопонимание в семье и раскрывали тайны материнства. Также учителя помогали детям избавиться от страхов и другим психологических проблем. На уроке дети могли решать тесты, рисовать психологические рисунки и выполнять задания в команде. После распада СССР предмет убрали из школьной программы. Однако сейчас постепенно в некоторые современные школы его вводят, но уже с другим названием «Семьеведение». Дети будут изучать семейные традиции, ценности и способы построения здоровых отношений меду парнями и девушками.
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