Что обувь говорит о хозяевах, или 9 советов, как поддерживать свои ботинки в идеальном состоянии

Обувь прослужит долго, если за ней ухаживать с умом. /Фото: remontobuvi.org

1. Чья сегодня смена?

При чередовании обувь прослужит намного дольше. /Фото: www.zirveart.com

2. Правильная сушка

Проверенный годами способ сушки. /Фото: myoutdoorslife.com

Деревянные колодки используют для сушки и хранения. /Фото: img78.static.darudar.org

3. СПА для кожи

Крем и воск питают и защищают кожаную обувь. /Фото: www.bluemaize.net

Щетка из натуральной щетины уберет излишки крема. /Фото: hoznauka.ru

4. Косметика для обуви

Правильная косметика нужна даже обуви. /Фото: cdn.tvc.ru

Придать блеск экокоже поможет простая губка для обуви. /Фото: ladieslive.ru

5. Лаковая обувь

Вазелин скроет царапины на лаковой коже. /Фото: www.kilocalorii.ro

6. Не такая уж прихотливая замша

Пилочка заменит ластик для обуви в экстренном случае. /Фото: www.vplate.ru

Пар из утюга освежит замшу. /Фото: www.modeideen.tk

7. Бережное обращение

Рожок для обуви с ухватом для фиксации. /Фото: cs01.services.mya5.ru

8. Большая стирка

После стирки в машинке особенно важно хорошо высушить обувь. /Фото: лориблу.com

9. Идеальная подошва

Зубные порошок или паста способны отбелить и подошву. /Фото: cdn.fishki.net

Кожаная подошва высохнет быстрее, если положить обувь на бок. /Фото: 1.bp.blogspot.com