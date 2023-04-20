Волны как горы

Сотни лет художники «сражаются» с грубой, величественной силой моря, однако австралиец Рей Коллинс является одним из немногих, кто делает это действительно правильно.Эпические снимки волн кажутся замороженными и захватывающими всю мощь стихии.



Как говорит сам Коллинс, он чувствует себя дома, плавая в море, как нигде на суше, и это видно по его работам. Он совместил сёрфинг и фотографии воедино и представил море, как живой объект с бурным нравом.























































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