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10 приложений для обработки снимков прямо на смартфоне, с которыми и фотошоп на компьютере не нужен


Полезные приложения для редактирования фото на смартфоне.

Полезные приложения для редактирования фото на смартфоне.

Всегда что-то можно сделать лучше. Фотографии с камеры смартфона - не исключение. Конечно, чтобы произвести такую хитрую манипуляцию, как доработка фото, понадобятся специальные приложения. При желании даже самую обычную фотографию можно превратить в произведение искусства, добавив рамку, эффекты, сделав дисторсию, двойную экспозицию и еще многое другое.

1. Afterlight


Полезное универсальное приложение.

Полезное универсальное приложение.

 

Функциональное и удобное приложение, которое используется для постобработки фотографий. С его помощью на снимок можно добавить красок и эффектов. В коллекции имеется 59 шаблонов и фильтров. По сути, приложение является миниатюрным Photoshop прямо в кармане.

2. TouchRetouch


Удалит все лишнее.

Удалит все лишнее.

 

Приложение, которое позволяет легко и быстро удалять с фотографий все лишнее. Лучше всего программа справляется с небольшими недочетами, например, попавшим в кадр нежелательным персонажем. Благодаря «умным» алгоритмам, делать подобные удаления совсем просто.

3. Aviary


Полноценный редактор на смартфоне.

Полноценный редактор на смартфоне.

 

Самодостаточный фоторедактор, который всецело можно называть мобильным Photoshop. Делать с его помощью можно почти все. К слову, права на это приложение еще в 2014 году были выкуплены компанией Adobe. Несмотря на большое количество сложных функций, разобраться в Aviary не составит особого труда.

4. Adobe Photoshop Express


Легенда теперь и на мобильном.

Легенда теперь и на мобильном.

 

Легендарное приложение теперь и на смартфоне. Безусловно, мобильная версия умеет меньше, чем ее «старший брат», однако даже при этом обходит по своему функционалу большинство аналогов. Возможностей в Adobe Photoshop Express тьма.

5. Mirror Lab


Делает отражения.

Делает отражения.

 

Нужно создать искажение или отражение? Тогда следует обзавестись приложением Mirror Lab, которые отлично искажает пространство снимков. Приложение в том числе позволяет делать зеркальные отражения и осуществлять коррекцию перспективы.

6. Canva


Будет полезно иметь такое.

Будет полезно иметь такое.

 

Приложение, которое используется главным образом для того, чтобы добавлять на изображение текст. Огромное количество шрифтов, вариантов набора и размещения. Поддерживается и кириллица.

7. Facetune


Приложение для любителей селфи.

Приложение для любителей селфи.

 

Редактор для создания идеальных селфи. Простые и понятные инструменты ретуши помогут добиться идеального качества снимков. Хочется сделать зубки чуть белее, а кожу чуть более гладкой? Возможно, нужно избавиться от темных кругов под глазами? Со всем этим справится Facetune.

8. Polarr


Полезная штука.

Полезная штука.

 

Большой фоторедактор, который может конкурировать с полноценным Photoshop. В Polarr создатели хотели вложить максимум возможностей. При этом приложение является больше любительским, чем профессиональным, а значит работать в нем проще и удобнее.

9. VSCO


Хорошее устройство.

Хорошее устройство.

 

Любите пленочные фотографии? Главным достоинством данного приложение является огромное количество всевозможных фильтров, которые помогут сделать снимки невероятно красивыми, уникальным и атмосферными. С его помощью у каждой фотографии будет «свой стиль».

10. Pixlr


Отличный вариант.

Отличный вариант.

 

Напоследок хотелось бы вспомнить про еще один упрощенный вариант Photoshop для смартфона. Приложение умеет делать все базовые вещи, однако с выполнением более тонких, профессиональных задач у него могут быть некоторые проблемы.

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