10 приложений для обработки снимков прямо на смартфоне, с которыми и фотошоп на компьютере не нужен

Полезные приложения для редактирования фото на смартфоне.

1. Afterlight

Полезное универсальное приложение.

2. TouchRetouch

Удалит все лишнее.

3. Aviary

Полноценный редактор на смартфоне.

4. Adobe Photoshop Express

Легенда теперь и на мобильном.

5. Mirror Lab

Делает отражения.

6. Canva

Будет полезно иметь такое.

7. Facetune

Приложение для любителей селфи.

8. Polarr

Полезная штука.

9. VSCO

Хорошее устройство.

10. Pixlr

Отличный вариант.