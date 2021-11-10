Советы: как быстро адаптироваться к смене часовых поясов и легко заснуть в самолете

Путешествия развивают личность человека, расширяя его кругозор. Но у всего есть и оборотная сторона медали. Худший враг любого путешественника –смена часовых поясов. Можно ли преодолеть эту проблему?
Синдром смены часовых поясов
Расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом возникает, когда мы испытываем десинхронизацию между нашими внутренними часами тела и внешними часами времени места нашего назначения. Именно такое объяснение дает Натали Даутович (Natalie Dautovich), доктор философии, специалист по окружающей среде Национального фонда сна.
Симптомы этой десинхронизации включают усталость, трудности со сном, трудности с концентрацией внимания, расстройство желудка и плохое подавленное настроение.Все эти моменты могут испортить даже самый долгожданный отдых. Один из лучших способов избежать подобного сбоя биоритма организма – это сон в самолете по пути к месту назначения.
Следующие 8 трюков помогут легко уснуть в самолете, чтобы потом оставаться бодрыми и свежими.
1. Внимательно выбирайте рейсы и бронируйте билеты
Выберите рейс, который позволяет прибыть в пункт назначения рано вечером.
Именно такой совет даёт Даутович. Так вы полностью пропустите сон.
Вам будет легче не ложиться спать до 10 вечера по местному времени, что является рекомендуемым временем сна при посещении пункта назначения, который придерживается другого часового пояса.
2. Правильно настройте часы
Наличие визуальной подсказки поможет вашему телу быстрее приспособиться к новому времени.
Именно поэтому Даутович рекомендует приспосабливать ваши часы или часы на вашем телефоне ко времени прибытия в пункт назначения.
Настройте часы на новое время, как только вы сядете в самолет. Таким образом, ваш ум начнет приспосабливаться к новому часовому поясу.
3. Примите мелатонин
Мелатонин – гормон, который естественным образом вырабатывается организмом во время сна. Вы можете приобрести меланин в аптеке. Этот препарат поможет вашему телу приспособиться к новому часовому поясу. После принятия мелатонина ваш организм будто бы скажет: «я перепутал время, теперь пора спать», и вы засыпаете.
Доктор Базил предупреждает о том, что организму нужен только один миллиграмм препарата. Этого небольшого количества хватит, чтобы уснуть здоровым и крепким сном. Большие дозы помогут вызвать сонливость и вялость.Поэтому тщательно соблюдайте рекомендуемую дозу.
4. Перед самолетом обязательно пообедайте
Кроме того, доктор Базил рекомендует поесть перед тем, как сесть в самолет. По его мнению, это часть циркадного ритма, когда вы пытаетесь сказать своему телу: «Сейчас время обеда, нужно поесть». Вам не нужно будет ждать в самолете еду сомнительного качества, вы можете просто лечь спать.
5. Используйте маску для сна
Свет препятствует выработке мелатонина, утверждает доктор Базил, и способствует тому, что человека не тянет ко сну.
Базил предлагает избегать яркого света, выключать телефоны, ноутбуки и другие современные гаджеты, чтобы избежать нарушения сна. Ваш организм не должен бодрствовать. На ночных рейсах старайтесь не смотреть фильмы, не читать электронные книги, когда самолет взлетает. Используйте маску для глаз, чтобы на вас попадало как можно меньше света.
6. Используйте специальную подушку для шеи
Подушки для шеи могут стать настоящей палочкой-выручалочкой, если вы находитесь в автобусе или на ночном рейсе.
Когда шея не может принять нужное ей положение и вы не можете откинуть её назад, вы начинаете испытывать боли в шейном отделе. В такой ситуации на помощь придет специальная подушка для шеи.
7. Возьмите что-то, напоминающее вам о доме
Даутович рекомендует, чтобы сон в самолете был хорошим, путешественник должен постараться создать условия, наиболее близкие тому, которые есть у него дома.
Возьмите маску для глаз, беруши для ушей, наденьте удобную пижаму, и по возможности, возьмите с собой какой-нибудь предмет постельных принадлежностей из дома. Таким образом, ваше подсознание будет воспринимать обстановку, как домашнюю и вам будет проще уснуть.
8. Избегайте алкоголя перед рейсами и во время полета
В то время, как все вышеупомянутые трюки могут способствовать хорошему и быстрому засыпанию, алкоголь, наоборот, является злейшим врагом здорового сна.
Именно так считает доктор Даутович. По его мнению, алкоголь перед сном может фактически являться стимулятором активности человека нарушить нормальный сон.
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