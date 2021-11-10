Советы: как быстро адаптироваться к смене часовых поясов и легко заснуть в самолете

С нами не соскучишься!

Путешествия развивают личность человека, расширяя его кругозор. Но у всего есть и оборотная сторона медали. Худший враг любого путешественника –смена часовых поясов. Можно ли преодолеть эту проблему?









Синдром смены часовых поясов

1. Внимательно выбирайте рейсы и бронируйте билеты

2. Правильно настройте часы

3. Примите мелатонин

4. Перед самолетом обязательно пообедайте

5. Используйте маску для сна

6. Используйте специальную подушку для шеи

7. Возьмите что-то, напоминающее вам о доме

8. Избегайте алкоголя перед рейсами и во время полета