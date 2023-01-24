Что делать если дует из окна

С наступлением холодов сразу становится понятно, насколько хорошо плотно ваши окна закрываются, есть ли сквозняк, продувает ли из окна. Если вы чувствуете сквозняк, то можно попробовать устранить причину самостоятельно!







В первую очередь, проверьте уплотнитель. Он должен быть мягким и при нажатии на него быстро возвращаться в исходную форму. Если уплотнитель «запал», то его можно поменять. Сделать это очень легко: старый уплонитель убирается и вставляется новый.







Также проверьте, переведены ли ваши окна на зимний режим. Для этого найдите на створке окна цапфу или эксцентрик, поверните «точку» в сторону квартиры. Тогда крепление будет сильно прижато, и при закрытии окна никакого сквозняка не будет. Такой же эксцентрик есть и с другой стороны створки окна, если окно открывается на проветривание.







Если продолжает дуть из окна, то снимите заглушку сбоку снизу от окна и отверткой выкрутите болт. Механизм, таким образом, сместится ближе, и окно будет более плотно прилегать к раме.







Наконец, если всё ещё продолжает дуть, то вдоль подоконника смажьте жидким пластиком, распределите просто пальцем. Он закроет мельчайшие щели, через которые сквозняк всё ещё пробивается в квартиру. Эти небольшие, но полезные советы должны помочь вам решить проблему со сквозняком!







Подробнее о том, почему дует из окна и как это исправить, смотрите в видео ниже:



