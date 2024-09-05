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«Охота» на красоту: волшебные работы, оставляющие пространство для воображения


Сюрреалистические работы Christine Ellger.

Сюрреалистические работы Christine Ellger.

 

По словам немецкого фотохудожника Кристины Эллджер (Christine Ellger) она не только «охотится» на красоту, но и всеми силами старается запечатлеть её в своих работах. Каждый снимок автора переносит зрителя в удивительный мир фантазий, где на первый взгляд даже самые обычные вещи обретая иную форму, оставляют пространство для воображения и эмоций…

Маковая вселенная. Автор: Christine Ellger.

Маковая вселенная. Автор: Christine Ellger.

 
Африканские мотивы. Автор: Christine Ellger.

Африканские мотивы. Автор: Christine Ellger.

 
Фабрика по производству хорошего настроения. Автор: Christine Ellger.

Фабрика по производству хорошего настроения. Автор: Christine Ellger.

 
Отражение. Автор: Christine Ellger.

Отражение. Автор: Christine Ellger.

 
Волшебный домик. Автор: Christine Ellger.

Волшебный домик. Автор: Christine Ellger.

 
Сказка на ночь. Автор: Christine Ellger.

Сказка на ночь. Автор: Christine Ellger.

 

Кристина больше десяти лет занимается фотографией, отдавая своё предпочтение сюрреализму и digital art. Она снимает практически всё, что встречает на своём пути, будь то природные просторы, люди или животные. Для достижения красочно-сказочного эффекта девушка редактирует каждый снимок не только в Photoshop, но и в других графических редакторах, которые помогают ей создавать прекрасные цифровые картины, похожие на иллюстрации из детских книжек, где оживают самые разнообразные сюжеты и образы, приковывающие внимание зрителя, вызывая улыбки и заряжая позитивом на целый день.
Лодка мечты. Автор: Christine Ellger.

Лодка мечты. Автор: Christine Ellger.

 
В облаках... Автор: Christine Ellger.

В облаках... Автор: Christine Ellger.


Дерево желаний. Автор: Christine Ellger.

Дерево желаний. Автор: Christine Ellger.

 
Зелёные холмы. Автор: Christine Ellger.

Зелёные холмы. Автор: Christine Ellger.

 
Цветочное поле. Автор: Christine Ellger.

Цветочное поле. Автор: Christine Ellger.

 
Страна грёз. Автор: Christine Ellger.

Страна грёз. Автор: Christine Ellger.

 
Долина исполнения желаний. Автор: Christine Ellger.

Долина исполнения желаний. Автор: Christine Ellger.

 
Мельница фантазий. Автор: Christine Ellger.

Мельница фантазий. Автор: Christine Ellger.

 

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