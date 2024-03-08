Бытовые секреты на все случаи жизни

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Чтобы вы без труда могли пользоваться ими у себя дома. Как хранить инструменты, чтобы навсегда забыть о ржавчине? Как быстро убрать нагар с подошвы утюга? И каким образом проверить свежесть купленной в магазине сметаны? Обо всем этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.





1. Свечи спасут ваш утюг!

2. А как Вы храните инструменты?

3. Наполняем кухню приятным ароматом!

4. А Ваша сметана точно свежая?

5. Натуральное средство для мытья посуды!

6. Томаты спасут ваши руки!

Учимся быстро удалять нагар с подошвы утюга!На подошве утюга образовался нагар? Не беда. Мы точно знаем, как с помощью подручных средств удалить его. Легко и просто. И вам точно не придётся покупать новую технику.А поможет нам в этом обычная свеча. Включите утюг и нагрейте его. После чего натрите подошву свечкой и дайте ему остыть. Возьмите влажную тряпку и протрите подошву от воска. Вместе с ним с утюга исчезнет и грязь. Такой простой способ спасёт вас от необходимости покупать новую технику.Предотвращаем появление ржавчины на инструментах!Хранение инструментов — важный бытовой вопрос. Вряд ли кто-то хочет открыть ящик и увидеть ржавчину на плоскогубцах, когда они будут необходимы. К счастью, мы точно знаем, как этого не допустить.Все, что вам понадобиться- обычный мел. Поместите его в ящик с инструментами, и вы навсегда забудете о ржавчине. Мел очень хорошо впитывает влагу. И тем самым исключает появление ржавчины.Создаём на кухне уютный аромат!Именно на кухне хозяюшки проводят большую часть своего времени. Согласитесь, заниматься домашними делами приятнее, когда воздух наполнен уютным ароматом. И мы знаем, как этого добиться, не тратя деньги на ароматизаторы.Вам потребуется лишь молотая корица. Засыпьте немного в слив раковины и включите горячую воду на пару минут. Кухня тут же наполнится ароматом домашнего уюта.Учимся проверять свежесть сметаны!Покупая продукты в супермаркетах, мы не можем быть до конца уверены в их свежести. Особенно когда речь идёт о молочных продуктах. К счастью, мы точно знаем, как проверить свежесть вашей сметаны.Вам понадобиться стакан горячей воды. В неё следует добавить ложку сметаны и посмотреть, что произойдёт. Если она пойдёт хлопьями — молочный продукт испорчен. Его нельзя употреблять в пищу. Свежая сметана раствориться без остатка.Чайные пакетики отлично справятся с грязной посудой!Задумывались ли вы о том, сколько химии мы используем ежедневно. А ведь ее вполне можно заменить натуральными продуктами. И результат от этого не станет менее эффективным.К примеру, средство для мытья посуды вполне можно заменить обычными чайными пакетиками. Замочите с ними посуду на ночь, а с утра просто сполосните с губкой. Грязь без труда отойдёт от посуды. И никакой химии.Устраняем неприятный запах с рукПриготовление блюд из рыбы нередко омрачает хозяюшкам жизнь. И все дело в неприятном запахе, который остаётся на руках после готовки. Оказывается, его можно без труда удалить подручным средством. А именно ломтиком томата.Просто натрите им руки и подождите минуту. После чего промойте их под проточной водой. Неприятный запах исчезнет без следа.