Бытовые секреты на все случаи жизни

Бытовые вопросы часто требуют от нас смекалки и сноровки. Хорошо, когда есть, где узнать новые секреты ведения домашнего хозяйства. Наш сайт создан как раз для этого. Мы всегда рады поделиться с вами бытовыми секретами опытных хозяюшек.
Чтобы вы без труда могли пользоваться ими у себя дома. Как хранить инструменты, чтобы навсегда забыть о ржавчине? Как быстро убрать нагар с подошвы утюга? И каким образом проверить свежесть купленной в магазине сметаны? Обо всем этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.
1. Свечи спасут ваш утюг!
Учимся быстро удалять нагар с подошвы утюга!
На подошве утюга образовался нагар? Не беда. Мы точно знаем, как с помощью подручных средств удалить его. Легко и просто. И вам точно не придётся покупать новую технику.
А поможет нам в этом обычная свеча. Включите утюг и нагрейте его. После чего натрите подошву свечкой и дайте ему остыть. Возьмите влажную тряпку и протрите подошву от воска. Вместе с ним с утюга исчезнет и грязь. Такой простой способ спасёт вас от необходимости покупать новую технику.
2. А как Вы храните инструменты?
Предотвращаем появление ржавчины на инструментах!
Хранение инструментов — важный бытовой вопрос. Вряд ли кто-то хочет открыть ящик и увидеть ржавчину на плоскогубцах, когда они будут необходимы. К счастью, мы точно знаем, как этого не допустить.
Все, что вам понадобиться- обычный мел. Поместите его в ящик с инструментами, и вы навсегда забудете о ржавчине. Мел очень хорошо впитывает влагу. И тем самым исключает появление ржавчины.
3. Наполняем кухню приятным ароматом!
Создаём на кухне уютный аромат!
Именно на кухне хозяюшки проводят большую часть своего времени. Согласитесь, заниматься домашними делами приятнее, когда воздух наполнен уютным ароматом. И мы знаем, как этого добиться, не тратя деньги на ароматизаторы.
Вам потребуется лишь молотая корица. Засыпьте немного в слив раковины и включите горячую воду на пару минут. Кухня тут же наполнится ароматом домашнего уюта.
4. А Ваша сметана точно свежая?
Учимся проверять свежесть сметаны!
Покупая продукты в супермаркетах, мы не можем быть до конца уверены в их свежести. Особенно когда речь идёт о молочных продуктах. К счастью, мы точно знаем, как проверить свежесть вашей сметаны.
Вам понадобиться стакан горячей воды. В неё следует добавить ложку сметаны и посмотреть, что произойдёт. Если она пойдёт хлопьями — молочный продукт испорчен. Его нельзя употреблять в пищу. Свежая сметана раствориться без остатка.
5. Натуральное средство для мытья посуды!
Чайные пакетики отлично справятся с грязной посудой!
Задумывались ли вы о том, сколько химии мы используем ежедневно. А ведь ее вполне можно заменить натуральными продуктами. И результат от этого не станет менее эффективным.
К примеру, средство для мытья посуды вполне можно заменить обычными чайными пакетиками. Замочите с ними посуду на ночь, а с утра просто сполосните с губкой. Грязь без труда отойдёт от посуды. И никакой химии.
6. Томаты спасут ваши руки!
Устраняем неприятный запах с рук
Приготовление блюд из рыбы нередко омрачает хозяюшкам жизнь. И все дело в неприятном запахе, который остаётся на руках после готовки. Оказывается, его можно без труда удалить подручным средством. А именно ломтиком томата.
Просто натрите им руки и подождите минуту. После чего промойте их под проточной водой. Неприятный запах исчезнет без следа.
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