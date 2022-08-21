Содержимое холодильника семей разных стран

Очередной проект фотографа Питера Менцеля позволяет заглянуть в холодильники семей со всего мира. Так можно узнать не только о достатке, но и о национальных кулинарных традициях, уходящих корнями в глубь веков. Где-то в питании преобладает мясо, а где-то, напротив, люди довольствуются крупами и зеленью. Особенно интересно проследить разницу цен на пропитание: одним семьям достаточно нескольких десятков долларов на то, чтобы есть целую неделю, другим требуется уже $500.







Германия. Потрачено $500,07







Люксембург. Потрачено $465,84







Австралия. Потрачено $376,45







Гренландия. Потрачено $277,12







Италия. Потрачено $260,11







США. Потрачено $242,48







Кувейт. Потрачено $221,45







Китай. Потрачено $155,06







Гватемала. Потрачено $75,70







Египет. Потрачено $68,53







Мали. Потрачено $26,39







Бутан. Потрачено $5,03



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