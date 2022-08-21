Очередной проект фотографа Питера Менцеля позволяет заглянуть в холодильники семей со всего мира. Так можно узнать не только о достатке, но и о национальных кулинарных традициях, уходящих корнями в глубь веков. Где-то в питании преобладает мясо, а где-то, напротив, люди довольствуются крупами и зеленью. Особенно интересно проследить разницу цен на пропитание: одним семьям достаточно нескольких десятков долларов на то, чтобы есть целую неделю, другим требуется уже $500.
Германия. Потрачено $500,07
Люксембург. Потрачено $465,84
Австралия. Потрачено $376,45
Гренландия. Потрачено $277,12
Италия. Потрачено $260,11
США. Потрачено $242,48
Кувейт. Потрачено $221,45
Китай. Потрачено $155,06
Гватемала. Потрачено $75,70
Египет. Потрачено $68,53
Мали. Потрачено $26,39
Бутан. Потрачено $5,03
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Содержимое холодильника семей разных стран
Очередной проект фотографа Питера Менцеля позволяет заглянуть в холодильники семей со всего мира. Так можно узнать не только о достатке, но и о национальных кулинарных традициях, уходящих корнями в глубь веков. Где-то в питании преобладает мясо, а где-то, напротив, люди довольствуются крупами и зеленью. Особенно интересно проследить разницу цен на пропитание: одним семьям достаточно нескольких десятков долларов на то, чтобы есть целую неделю, другим требуется уже $500.
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