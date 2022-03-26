Как вернуть белым вещам первоначальную белизну с помощью клея

Данный способ отбеливания грязных и посеревших белых вещей идеально подходит как для кухонных полотенец, так и для блузок, кофт, свитеров. А понадобится всего один ингредиент!







Все работы проводятся в горячей (80-90 градусов) воде (а лучше всего прокипятить). Если на вашей одежде указано, что допускается высокая температура, то используйте данный способ. В противном случае, если высокая температура может навредить одежде (указано на ярлыке), данный способ вам не подходит.







Возьмите жидкое натриевое стекло, также известное как силикатный клей. В таз добавьте горячую воду + 50-80 гр. клея.







Замочите первоначально сухие вещи в горячей воде. Оставьте до полного остывания. Если на вещах ещё осталась серость, то лучше процедуру с замачиванием в горячей воде и клее повторить. Если же, когда вода остыла, на одежде осталось незначительное пятнышко, то просто слегка постирайте это место вручную в том же растворе, в котором замачивалась одежда. Минута ручной стирки — и от пятнышка не останется и следа.







Затем выжмите, отправьте в машинку вещи постираться как обычно, высушите. Все пятна будут удалены, а вещам вернётся первоначальный белый цвет.







Подробнее о том, как отбелить вещи с помощью силикатного клея, смотрите в видео ниже:



