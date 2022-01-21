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Спрей для глажки

Если  вы не любите гладить и считаете, что это занятие отнимает у вас слишком много времени, значит вы никогда не пробовали крахмальный спрей. Простое средство позволяет справиться с самыми капризными тканями и пересохшим бельём на раз-два.
В магазинах продаются уже готовые составы, но сделать домашний крахмальный спрей — проще простого!

Спрей для глажки
Возьмите два стакана тёплой воды и добавьте 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Размешайте крахмал до однородности.
Спрей для глажки
Перелейте получившуюся смесь во флакон с пульверизатором и можете пользоваться.
Спрей для глажки
Перед применением спрей нужно встряхивать. Нанесите небольшое количество средства на пересохшую или сложно отглаживаемую ткань. Затем гладьте, как обычно. Результат будет фантастическим!
Спрей для глажки
Спрей также поможет отгладить устойчивые складки, позволит быстро и качественно выгладить льняную ткань. Он просто незаменим при глажке рубашек.
Спрей для глажки
Спрей не оставляет пятен! А ещё прелесть домашнего спрея в том, что в отличии от покупного, он совершенно не имеет запаха, что очень важно для особо чувствительных людей.
Подробнее о домашнем средстве, облегчающем глажение, а также его сравнение с магазинным — в видео ниже.


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Глажкасоветы
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