Рене Перль - забытая муза гениального фотографа и законодательница мод

Рене Перль - забытая муза гениального фотографа.

Муза по прозвищу *зонтик*.

Ну кто же устоит!

Так выглядит безмятежность.

Рене! Она нежная, преданная, страстная. (с)

И прежде всего она влюблена. (с)

Картины Рене Перль.

Как бы я хотел бы сохранить каждую драгоценную секунду этой любви. (с)