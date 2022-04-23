Рене Перль - забытая муза гениального фотографа и законодательница мод

Рене Перль - забытая муза гениального фотографа.
Сегодня уже мало кто помнит о модели Рене Перль. Когда легендарный французский фотограф Жак-Анри Лартиг встретил ее во время прогулки по улицам Парижа в 1930 году, то он мгновенно влюбился. Высокая, шикарная женщина, которая кокетливо смотрела на него из-под широкой элегантной шляпы, получила у Лартига прозвище "зонтик".
Муза по прозвищу *зонтик*.
Фотограф и модель практически сразу нашли общий язык. Позже Лартиг вспоминал этот двухлетний период, как сказочный "вечный" отпуск на юге Франции, где он смог увековечить на снимках ривьерский стиль и бесконечно фотогеничные формы Рене. Она стала его Джокондой, но так же, как и в случае с музой Да Винчи, сегодня очень мало известно о Рене Перль. После того, как отношения пары закончились в 1932 году, Рене как-будто исчезла из мира. Казалось, что она существовала только в этом красивом, но коротком отрезке времени в воображении ее потерянного любовника...
Ну кто же устоит!
Рене Перль была румыно-еврейского происхождения. Когда она прибыла в Париж, то начала работать в качестве модели в Париже для французского кутюрье Дулье. Из её биографии известно немногое. Вероятно, её каким-то чудом удалось спастись от нацистов во время Второй мировой войн. Она была замужем, а в 1977 году умерла на юге Франции. В 2000 году, ее потомки выставили на аукцион 340 неизвестных до тех пор фотографий, на которых были запечатлены отношения Рене с Лартигом. Рене бережно хранила их в течение почти 50 лет, вплоть до своей смерти.
Так выглядит безмятежность.
В то время как о Рене никогда не писал ни один журнал (поэтому ее история жизни и оставалась неизвестной столько лет), фотографии Лартига без сомнения изображают влюбленную женщину. В своем дневнике Лартиг, печально известный плейбой, который всегда любил красивых женщин и быстрые автомобили, писал о своем страстном романе : "Рене! Она нежная, преданная, страстная. И прежде всего она влюблена. Она всегда устраивает сцены. Является ли это ревностью, или это настоящее безумие? Может быть, ей это просто нужно, чтобы потом казаться несчастной и плакать – и все ради примирения? Я слишком приземлен и слишком плохой актер, чтобы играть в игры Рене".
Рене! Она нежная, преданная, страстная. (с)
И прежде всего она влюблена. (с)
Лартиг запечатлел на пленку румынскую красотку, когда они вместе путешествовали в Канны, Жюан-ле-Пене, Антибу, Биаррицу и Анси, во время художественных и авангардных вечеринок. В это время сама Рене экспериментировала с живописью, постоянно рисуя автопортреты. Сегодня местонахождение ее картин неизвестно, за исключением одной, которая принадлежит ее падчерице.
Картины Рене Перль.
Хотя в качестве художницы успехов она не добилась, зато вдохновила Лартига на работы, которые стали признанными шедеврами. Ее смелый стиль породил целую модную эпоху — обтягивающие блузки, широкие брюки палаццо и целые охапки браслетов. Стиль Рене вдохновляет дизайнеров и модные журналы и по сей день. А увлечение Лартига культовым видом юной модели сделало его одним из самых известных фотографов XX века.
Как бы я хотел бы сохранить каждую драгоценную секунду этой любви. (с)
Как-то Лартиг сказал: "У меня перед глазами постоянно стоит одна картина: ее губы, прижавшиеся к моим, длинные голые ноги Рене и ее волосы, щекочущие мою щеку. И этот запах! Как бы я хотел бы сохранить каждую драгоценную секунду этой любви".
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