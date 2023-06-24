Почему кузов автомобиля ржавеет, даже если он оцинкован

Оцинкованный кузов – гарант защиты автомобиля от коррозии, ведь так? На самом деле нет. Рано или поздно даже покрытый специальным составом металл начинает ржаветь. Как же так? Почему такое происходит? Неужели производители и сотрудники автосервисов лгут? Самое время разобраться в данном вопросе и понять, как на самом деле устроена оцинковка и когда она действительно защищает машину на 100%.
Who is «оцинковка»?
Важная процедура. |Фото: drive2.com.
Цинкование – это специальная процедура по покрытию металлических изделий слоем цинка с целью защиты от коррозии. В большинстве случаев суть оцинковки заключается в том, что цинк, оказавшись на воздухе, подвержен процессу окисления, в результате которого на его поверхности формируется нечто наподобие защитной пленки из различных соединения на основе окисленных молекул. Эта пленка препятствует дальнейшему проникновению кислорода, становясь таким образом защитным барьером.
Цинк тоже окисляется, но не как железо. |Фото: forum-wec.com.
Окисление цинка и алюминия принципиально отличается от процесса окисления железа. Когда окисляются его молекулы, то оксидная пленка сразу же получается рыхлой и имеет гораздо большой объем, по сравнению со «здравыми» молекулами железа. Именно по этой причине ржавчина хорошо заметна в виде подтеков и наростов.
Важный элемент. |Фото: promdevelop.ru.
Цинкование проводится одним из нескольких способов. Первый метод – гальванический, суть которого заключается в электромеханическом насаждении цинка на поверхность потенциально уязвимого металла. Второй метод – горячее цинкование. Третий - диффузионное цинкование, суть которого заключается в покрытии металла защитной пленкой при помощи паров, который образуются из цинка при очень высокой температуре. Существует также методика газодинамического цинкования, шоопирования, холодного цинкования.
Оцинковка возможно только на изделиях с ровными поверхностями или на изделиях с минимальным количеством изгибов.
Почему цинк не спасает кузов
Цинк без краски бесполезен. |Фото: carservice.by.
Так почему же оцинковка кузова рано или поздно перестает спасать автомобиль от разрушительного процесса коррозии? На самом деле все достаточно просто. На то есть несколько важных причин. Первая заключается в том, что в большинстве бюджетных моделей цинкуется не весь кузов, а отдельные его элементы. При эксплуатации автомобиля в агрессивной среде такая «защита» фактически бесполезна с самого начала. Грешат этим не только отечественные, но и многие известные импортные модели.
Важен постоянный контроль. ¦Фото: syntilor.ru.
Вторая важная причина того, что оцинковка перестает защищать кузов, заключается в лакокрасочном покрытии или точнее в его отсутствии. Дело в том, что защитный потенциал даже самой толстой оцинковки не безграничен. Постепенно защитная пленка из цинка вымывается грязью, водой, химическими реагентами с дороги. В результате слой оцинковки становится с каждым разом тоньше и тоньше. Для того, чтобы замедлить этот процесс, защитный слой должен быть покрыт краской. В случае разрушения ЛКП запускается обратный отсчет до начала гниения кузова. Поэтому очень важно не только покрывать машину «броней» из цинка, но также постоянно следить за состоянием краски.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии