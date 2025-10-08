5 вещей, которые спасали наших предков от холода и дождя

На вопрос «как зимой одеться красиво и не замерзнуть?
«Кибитка»
Странного вида схлопывающаяся конструкция — что-то вроде капюшона для защиты прически. В 1765 году, когда такие капюшоны вошли в широкое употребление, волосы обеспеченной дамы были не только уложены, но и припудрены и вымазаны помадой — явно не та смесь, которую хочется смочить дождем или основательно проветрить. Первые «кибитки» делали исключительно из зеленого шелка — вероятно, следуя той же логике, что изобретатели первой камуфляжной ткани.
Чопины
Обувь на платформе была в ходу в Европе на протяжении нескольких веков — с XV по XVII, когда она наконец уступила место каблукам. «Платформы» были удобны тем, что позволяли, во-первых, обозначить статус владельца — высотой обуви либо ее отделкой, либо и тем и другим. А во-вторых, тем, что позволяли расхаживать по городским улицам, не пачкая юбок. В отдельных местах — как, например, в Венеции — это было критично: городские улицы всегда были залиты водой, а зачастую чем-нибудь еще. Но венецианки, в отличие от своих испанских соратниц по обуви, предпочитали не выставлять напоказ чопины, а скрывать их под длинными богато отделанными юбками: «Венецианская женщина, — писал современник, — на треть состоит из дерева». Носить такую обувь было сложно, а учитывая ее высоту, подчас достигавшую пятидесяти сантиметров, и вовсе невозможно без помощи специального помощника-поводыря.
Противометельные конусы
Пластиковые конусы, по замыслу производителей-канадцев, должны были защищать лицо от метелей и холодов (а макияж — от размазывания). Их изобрели в 1939 году — и сегодня кажется, что ради одного-единственного снимка, который бесконечно пересылают друг другу интернет-пользователи. «В народ» эта странная вещь не ушла. Причин хватает: быстрое запотевание, неэстетичный вид, травмоопасность. Да и сходство с маской чумного доктора слишком очевидное.
Рукогрейка
Миниатюрные железки, позволяющие быстро согреть руки, существуют и сегодня: ими спасаются походники, мамы на детских площадках и любители постоять на остановке в ожидании автобуса. Нагреваются современные девайсы с помощью электричества или бензина (последние, кстати, делает знаменитый бренд Zippo, а первые — все кому не лень). Но появились они не вчера. Шарообразные рукогрейки были в каждой уважающей себя церкви в период позднего Средневековья: без их помощи священникам было бы сложно ловко причастить прихожан. Сами прихожане, по всей видимости, тоже приносили с собой рукогрейки, которые позволяли им не околеть во время мессы. В отсутствие бензина и электричества внутрь таких рукогреек клали раскалённый уголь, фиксировавшийся на месте с помощью хитроумного механизма. Аналогичные приспособления были и у китайцев начиная примерно с VI-VII веков. Первый «карманный» вариант, согласно легенде, сделали специально для императора Суй Ян-ди, а к XX веку эта вещь распространилась повсеместно.
Йегеровское бельё
Сегодня термобельем с шерстью в составе никого не удивишь, но его появление 150 лет назад вызвало у европейцев если и не ажиотаж, то во всяком случае обширную дискуссию. Густав Йегер, немецкий биолог и гигиенист, в 1880 году выпустил книгу «Нормальная одежда как способ охраны здоровья». Главный тезис таков: человек — зверь, а раз он зверь, ему следует носить шерсть и ничего, кроме шерсти. Чуть позже Йегер открыл собственный магазин, в котором продавалась одежда, сделанная в соответствии с его идеями. Среди поклонников «йегерской униформы», как ее насмешливо называли современники, были Бернард Шоу и Антон Павлович Чехов. Йегер считал, что созданное им «санитарное белье» не только улучшает терморегуляцию, но и способствует более гигиеничному ношению одежды. В его текстах можно наткнуться на странные заявления вроде такого: «...шерсть наполнена веществом удовольствия, которое не только вдыхается при носке, но и, вероятно, воздействует напрямую на кожные кровеносные сосуды, расширяя их и ускоряя инспирацию. Это вещество удовольствия по воздействию противоположно веществу страха, оно увеличивает тонус ткани...». К слову, бренд Jaeger существует и по сей день, но вот шерстяного белья там уже не найти.
