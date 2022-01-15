Самые подходящие растения для спальни

Интерьер в спальной комнате должен быть спокойным. Желательно избегать захламление комнаты и останавливаться на стиле минимализм. Также в спальню можно поставить домашние растения.

Но не все сорта можно выбирать, некоторые могут создать неблагоприятную обстановку. В статье мы собрали цветы, которые лучше всего подходят для спальной комнаты, так как даруют приятный аромат и чистый воздух.



1. Сциндапсус золотистый

2. Спатифиллум

3. Хамедорея изящная

4. Хедера

5. Аспарагус

6. Хлорофитум

7. Сансевиерия

8. Фикус Бенджамина

9. Герань

Приятные зеленые листья с золотыми вкраплениями создают очень приятный вид растению. Этот сорт домашнего цветка отлично подходит для спальной комнаты, потому что насыщает комнату кислородом намного эффективнее.Спатифиллум обладает самыми красивыми белыми бутонами. Этот цветок называют женским счастьем. Почему бы не осчастливить себя еще больше! Поставьте это растение рядом с кроватью, чтобы у вас всегда были сами приятные сновидения.Недаром это растение получило дополнительное название: изящное. Все дело в аккуратных зеленых листочках, которые выглядят очень красиво. Если посадить цветок в красивый горшок, то он станет главным украшением спальни.Хедера – вечнозеленое вьющиеся растение, которое активно растет в длину. Попробуйте поставить этот цветок на шкаф, чтобы шикарные листочки спускались по всей поверхности стены.Аспарагус вам, скорее всего, знаком. Обычно этот пышный цветок украшает различные срезанные букеты. Также вы можете посадить его в горшок, чтобы в спальне стало намного приятнее находиться.Неприхотливый комнатный цветок растет на протяжении 10 лет. Максимальная длина листьев может достигать до 80 см. За счет такого необычного и роскошного вида спальня наполнится уютом.Сансевиерия отличается плотными листьями преимущественно в зеленых и желтых оттенках. Растет цветок вверх, тем самым выглядит очень гордо и красиво. Также комнатный цветок генерирует гораздо больше кислорода, чем другие сорта растений.Это растение олицетворяет домашний уют и благополучие. Даже одно-единственное деревцо значительно преобразит вашу спальню. Главный плюс – это неприхотливость в уходе.Наши бабушки очень часто выращивали у себя дома герань. И в этом нет ничего удивительного. Во-первых, растение наделено красивыми и яркими бутонами, во-вторых, приятный запах обладает свойствами успокаивать нервную систему. Поэтому ее и ставят в спальной комнате.Если вы хотите полноценно отдыхать в своей спальной комнате и получать заряд энергии на следующий рабочий день, тогда не пожалейте сил и времени на комнатные растения. Пусть комната буквально оживет.