Почему необходимо завести собаку для ребенка

Все родители хотят, чтобы их ребёнок вырос полноценной личностью, был здоровым и отлично умел общаться с другими людьми.
И собака в доме способна внести весомый вклад в воспитание маленького человека. Лучший друг создаст благоприятную атмосферу для счастливого и уверенного в себе малыша.
1. Детки, которые живут в одном доме с собаками, меньше болеют.
Пребывание в одном доме с собакой повышает иммунитет детей любого возраста. Согласно исследованиям, дети, которые находятся в обществе собаки, гораздо меньше болеют респираторными и другими инфекционными заболеваниями.
Микробы, живущие на собаке, творят чудо — они стимулируют защитные силы детского организма.
2. Собака дарит уверенность в себе.
Ответственность по уходу за живым существом делает детей уверенными в собственных силах, забота о другом воспитывает характер. Ребенок будет чувствовать свою важность, ведь от него зависит жизнь питомца.
Хорошая идея — учить ребенка читать вместе с собакой. Некоторые дети стесняются читать вслух, чтобы их слышали другие, но прочесть любимую сказку любимой собаке никто не откажется!
3. Собака в доме — это борьба с аллергией и астмой.
Присутствие собаки в доме помогает справиться даже с такими детскими бедами, как аллергия и астма. Это происходит благодаря чудодейственному повышению иммунитета, о котором сказано выше.
4. Собака помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.
Владельцы собак меньше подвержены стрессам. Лаская собаку, хозяин автоматически укрепляет свою сердечно-сосудистую систему, ведь артериальное давление снижается во время общения с любимцем, нервная система отдыхает.
5. Собака дарит активный образ жизни.
Собака способствует прививанию любви к подвижному образу жизни у ребенка. Прогулки и пробежки с собакой — бесценны для физического здоровья ребенка!
6. Собака — лучший друг для детей с аутизмом.
Собаки создают комфортную обстановку даже для очень беспокойных деток с аутизмом, для гиперактивных детей, помогают справиться с синдромом рассеянного внимания.
7. Собака укрепляет семью!
Ухаживая, играя, гуляя с собакой вместе, все члены семьи становятся более дружными, укрепляются родственные связи.
8. Собака приучает к режиму дня
Собака приучает ребенка к режиму дня. Дисциплина и упорядоченнность приходят вместе с появлением собаки. Отличное решение для всех несобранных школьников!
9. Собака учит общению.
Общаясь с собакой, дети учатся общаться с другими людьми! Если ты хочешь, чтобы у ребенка были очень развиты коммуникативные и социальные навыки, подари ему щенка.
10. Собака — настоящий друг!
Собака учит детей любить, так как сама она отдает свою любовь совершенно бескорыстно. Ребенок чувствует себя любимым, нужным с детства, потому в будущем сможет дарить свою любовь окружающим.
11. Собака приучает ребёнка к труду.
Трудолюбие прививается с детства, и собака очень позитивно влияет на это качество. Чтобы ухаживать за мохнатым любимцем, нужно прикладывать усилия.
12. Собака — это счастье!
Играя с собакой, ребенок познает настоящее счастье! Одной только этой причины достаточно, чтобы поселить четырехлапое чудо у себя дома.
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