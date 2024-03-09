Почему необходимо завести собаку для ребенка

Все родители хотят, чтобы их ребёнок вырос полноценной личностью, был здоровым и отлично умел общаться с другими людьми.



И собака в доме способна внести весомый вклад в воспитание маленького человека. Лучший друг создаст благоприятную атмосферу для счастливого и уверенного в себе малыша.









1. Детки, которые живут в одном доме с собаками, меньше болеют.

2. Собака дарит уверенность в себе.

3. Собака в доме — это борьба с аллергией и астмой.

4. Собака помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.

5. Собака дарит активный образ жизни.

6. Собака — лучший друг для детей с аутизмом.

7. Собака укрепляет семью!

8. Собака приучает к режиму дня

9. Собака учит общению.

10. Собака — настоящий друг!

11. Собака приучает ребёнка к труду.

12. Собака — это счастье!