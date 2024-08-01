Дополнительное питание для огурцов, томатов и перца в августе

Чтобы и в августе получить большой урожай томатов, огурцов и перца, важно дать посадкам дополнительные питательные вещества, которые будут стимулировать активный рост и развитие плодов.

Добиться отличного результата помогут бюджетные натуральные подкормки, приготовить которые можно прямо на огороде.







Подкормка с йодом

Подкормка с дрожжами и молоком №1

Подкормка с дрожжами и молоком №2

йод — защищает от болезней и ускоряет процесс созревания плодов;молоко — источник кальция и аминокислот;куркума — источник макро и микроэлементов, стимулятор роста, натуральный инсектицид.вода — 10 л;йод — 10 капель;куркума — 2 ч.л;молоко — 1 стакан.Используйте для полива растений под корень в количестве 1 стакан под кустик.Пищевые дрожжи — богатый источник витаминов группы В, которые принимают непосредственное участие в процессах роста и развития плодов.Больше всего подкормку с дрожжами любят огурцы.дрожжи — 10 гр; сахар — 2 ст.л;молоко — 1 стакан;гуминовые кислоты — в соответствии с инструкцией на упаковке;вода — 10 л.Для начала необходимо подготовить дрожжевой настой. Для этого высыпьте пакетик дрожжей в стакан теплой воды, добавьте 2 ст.л сахара и стакан молока. Оставьте смесь на 30 минут. Полученный настой добавьте к 10 л воды. Для повышения эффективности подкормки добавьте гуминовые кислоты.Используйте для полива растений под корень в количестве 1 стакан под кустик 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.Данная подкормка похожа на удобрение, о котором было сказано выше. Рекомендуется попробовать оба этих удобрения, чтобы выбрать то, которое лучше будет работать на вашем огороде.дрожжи — 10 гр;сахар — 2 ст.л;молоко — 1 л;биогумус — в соответствии с инструкцией на упаковке;вода — 9 л.Высыпьте дрожжи в 1 л теплой воды, добавьте 2 ст.л сахара и оставьте смесь в теплом месте на 30 минут. Добавьте дрожжевой настой к 9 л воды и 1 л молока. Для усиления действия удобрения добавьте биогумус. Используйте для полива растений под корень в количестве 1 л под кустик 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.