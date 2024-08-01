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Дополнительное питание для огурцов, томатов и перца в августе

Чтобы и в августе получить большой урожай томатов, огурцов и перца, важно дать посадкам дополнительные питательные вещества, которые будут стимулировать активный рост и развитие плодов.
Добиться отличного результата помогут бюджетные натуральные подкормки, приготовить которые можно прямо на огороде.


Подкормка с йодом



Каждый компонент этого бюджетного удобрения положительно влияет на посадки:

йод — защищает от болезней и ускоряет процесс созревания плодов;
молоко — источник кальция и аминокислот;
куркума — источник макро и микроэлементов, стимулятор роста, натуральный инсектицид.

Необходимые ингредиенты:

вода — 10 л;

йод — 10 капель;

куркума — 2 ч.л;

молоко — 1 стакан.

Используйте для полива растений под корень в количестве 1 стакан под кустик.


Подкормка с дрожжами и молоком №1



Пищевые дрожжи — богатый источник витаминов группы В, которые принимают непосредственное участие в процессах роста и развития плодов. Больше всего подкормку с дрожжами любят огурцы.

Необходимые ингредиенты:

дрожжи — 10 гр; сахар — 2 ст.л;

молоко — 1 стакан;

гуминовые кислоты — в соответствии с инструкцией на упаковке;

вода — 10 л.

Для начала необходимо подготовить дрожжевой настой. Для этого высыпьте пакетик дрожжей в стакан теплой воды, добавьте 2 ст.л сахара и стакан молока. Оставьте смесь на 30 минут. Полученный настой добавьте к 10 л воды. Для повышения эффективности подкормки добавьте гуминовые кислоты.



Используйте для полива растений под корень в количестве 1 стакан под кустик 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.

Подкормка с дрожжами и молоком №2



Данная подкормка похожа на удобрение, о котором было сказано выше. Рекомендуется попробовать оба этих удобрения, чтобы выбрать то, которое лучше будет работать на вашем огороде.

Необходимые ингредиенты:

дрожжи — 10 гр;

сахар — 2 ст.л;

молоко — 1 л;

биогумус — в соответствии с инструкцией на упаковке;

вода — 9 л.

Высыпьте дрожжи в 1 л теплой воды, добавьте 2 ст.л сахара и оставьте смесь в теплом месте на 30 минут. Добавьте дрожжевой настой к 9 л воды и 1 л молока. Для усиления действия удобрения добавьте биогумус. Используйте для полива растений под корень в количестве 1 л под кустик 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.


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