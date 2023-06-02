Зачем на самом деле Медведь украл Машу и другие тайны народных сказок о девочках в лесу

Кого в лесу встретишь, Морозко или вонючего тигра?

Кадр из фильма *Морозко*.

Девочка и пирожки: Красная Шапочка и Маша

В какой-то момент Красную Шапочку стали изображать умильным ребёнком, а не подростком. Но совсем маленькой девочке совершенно не с чего путешествовать через весь лес.

Со временем сказочная Маша стала восприниматься как маленькая девочка, потому что сами сказки превратились в развлечение для малышни без особого смысла.

Девушка, которая может за себя постоять: Василисушка и Алёнка-Крапивница

Иллюстрации Ивана Билибина. Василиса идёт от Бабы Яги с волшебным оружием в руке.





