Пятна от ягод или красного вина на одежде — проблема, с которой не справиться с помощью обычной стирки.
Более того, после стирки пятна могут изменить свой цвет и стать черными, что окончательно погубит вещь. Однако не спешите расстраиваться и выкидывать одежду, ведь избавиться от пятен можно нестандартным, но очень простым способом.
Для приготовления эффективного пятновыводителя соедините воду и лимонную кислоту в равном соотношении.
Нанесите полученное средство на пятно и оставьте на 30 минут. Сначала пятно станет розовым, а затем практически исчезнет.
Все что нужно, чтобы полностью избавиться от пятна — постирать вещь со стиральным порошком.
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Эффективное средство от пятен, которое есть на каждой кухне
Пятна от ягод или красного вина на одежде — проблема, с которой не справиться с помощью обычной стирки.
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