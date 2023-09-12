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Эффективное средство от пятен, которое есть на каждой кухне

Пятна от ягод или красного вина на одежде — проблема, с которой не справиться с помощью обычной стирки.
Эффективное средство от пятен, которое есть на каждой кухне

Более того, после стирки пятна могут изменить свой цвет и стать черными, что окончательно погубит вещь. Однако не спешите расстраиваться и выкидывать одежду, ведь избавиться от пятен можно нестандартным, но очень простым способом.

Эффективное средство от пятен, которое есть на каждой кухне

Для приготовления эффективного пятновыводителя соедините воду и лимонную кислоту в равном соотношении.

Эффективное средство от пятен, которое есть на каждой кухне

Нанесите полученное средство на пятно и оставьте на 30 минут. Сначала пятно станет розовым, а затем практически исчезнет.

Эффективное средство от пятен, которое есть на каждой кухне

Все что нужно, чтобы полностью избавиться от пятна — постирать вещь со стиральным порошком.
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