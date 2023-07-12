15 потрясающих снимков нашей планеты, от которых захватывает дух

Удивительные снимки нашей планеты.

1. Небесные светила

Потрясающее звездное небо над поселком Новый Свет, Крым.

2. Зеркальная гладь

Озеро Уюни , поверхность которого покрывает толстый слой поваренной соли.

3. Белый пляж

Фантастические белые скалы острова Итуруп, Россия.

4. Урбан

Восход солнца в промышленном городе.

5. Мистическое свечение

Горы, подсвеченные лунным светом.

6. Фантастический мост

Мост Жембатан Акар в Индонезии, созданный из корней двух деревьев.

7. Творческая утилизация

Две огромные рыбы из пластиковых бутылок на пляже Рио-де-Жанейро.

8. Величие

Вершина горы Эверест с высоты птичьего полета.

9. «Тропа смерти»

Узкая деревянная дорожка над обрывом высотой в 2 160 метров.

10. Старинный дуб

Небольшая часовня во Франции, построенная внутри тысячелетнего дуба.

11. Игра света

Тень самолета в облаках.

12. Долина смерти

Дорога через Долину смерти в лучах заката, США.

13. Пещерное озеро

Кристально-чистое озеро Милиссан, Греция.

14. Потрясающий Кавказ

Снимок Кавказа со спутника.

15. Пушистый гигант

Представитель самой крупной породы собак - тибетский мастиф.