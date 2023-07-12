15 потрясающих снимков нашей планеты, от которых захватывает дух

Удивительные снимки нашей планеты.
В бешеном ритме жизни нам не всегда удается остановиться и оглянуться по сторонам. А жаль, ведь в мире так много красоты и чудес, и эти 15 фотографий, представляющих нашу планету во всем ее многообразии, только маленькая грань того, что можно увидеть, если открыть свое сердце к созерцанию.
1. Небесные светила
Потрясающее звездное небо над поселком Новый Свет, Крым.
2. Зеркальная гладь
Озеро Уюни, поверхность которого покрывает толстый слой поваренной соли.
3. Белый пляж
Фантастические белые скалы острова Итуруп, Россия.
4. Урбан
Восход солнца в промышленном городе.
5. Мистическое свечение
Горы, подсвеченные лунным светом.
6. Фантастический мост
Мост Жембатан Акар в Индонезии, созданный из корней двух деревьев.
7. Творческая утилизация
Две огромные рыбы из пластиковых бутылок на пляже Рио-де-Жанейро.
8. Величие
Вершина горы Эверест с высоты птичьего полета.
9. «Тропа смерти»
Узкая деревянная дорожка над обрывом высотой в 2 160 метров.
10. Старинный дуб
Небольшая часовня во Франции, построенная внутри тысячелетнего дуба.
11. Игра света
Тень самолета в облаках.
12. Долина смерти
Дорога через Долину смерти в лучах заката, США.
13. Пещерное озеро
Кристально-чистое озеро Милиссан, Греция.
14. Потрясающий Кавказ
Снимок Кавказа со спутника.
15. Пушистый гигант
Представитель самой крупной породы собак - тибетский мастиф.
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