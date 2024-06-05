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Что делать если рассада пожелтела сразу после посадки в грунт

Не переживайте, если заметили, что после высадки в грунт рассада пожелтела и как будто остановилась в росте. Далеко не всегда это свидетельствует о наличии какого-либо заболевания. Чаще всего причины пожелтения листьев безобидны и даже естественны.
Узнайте, почему так происходит и нужно ли с этим что-то делать!




Пожелтение листьев рассады после высадки в грунт



Помните, что после пересадки рассада чувствует себя некомфортно первые дни. Корень не успевает так быстро адаптироваться к холодной земле (+ к холодной воде, если поливаете так). Пока рассада нарастит новые корешки, она берёт питание для себя из нижних листьев — именно они и желтеют/отпадают в дальнейшем.



Если же вы заметили, что листья рассады побелели, пожелтели сверху, то это значит, что она получила солнечный ожог. Не забывайте, что после комфортных условий рассада, пересаженная в грунт, испытывает стресс от прямых солнечных лучей. Через какое-то время это пройдёт само собой.



После высадки рассады в грунт не подкармливайте её хотя бы первую неделю. Помните, что ей нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Первые подкормки можно дать тогда, когда вы заметили, что рассада вновь тронулась в рост.



Поливайте рассаду хотя бы первые недели тёплой водой. Холодная вода — это дополнительный стресс, которого можно было бы избежать.



Следуйте этим несложным правилам, не переживайте, если какие-то молодые растения не прижились. Помните, что 100 % результата не даст ни одна культура. Любая рассада даёт до 35 % неудачных растений, которые не приживаются в естественных условиях.
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