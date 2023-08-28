Дома, поставленные на рельсы: как в прошлом перемещали многоэтажки

История практически любого города имеет страницы изменения их вида и планировки. И в реальности это практически всегда означает, что какие-то здания будут снесены. Однако происходит это не всегда: в том же Советском Союзе практически столетие назад происходил уникальный эксперимент - жилые дома там умудрялись...передвигать целиков, попросту поставив на рельсы.
Поразительный пример сохранения архитектурного наследия. /Фото: factroom.ru
Этот удивительный проект произошёл в тридцатых годах прошлого столетия в Москве. Впрочем, этот опыт на отечестенных просторах существовал и в дореволюционные времена. Однако поставили на рельсы, причём во всех смыслах этого слова, данную практику именно при СССР. Началось всё в 1937 году, когда власти инициировали проведение реконструкции советской столицы, а она, в частности, предусматривала расширить главные улицы, среди которых оказалась и Тверская. Соответственно, часть зданий на ней требовалось уничтожить. Однако множество из подлежащих сносу домов имели статус памятника истории и архитектуры.
Чтобы сохранить отдельные здания, их решили просто переместить. /Фото: statehistory.ru
И вот тут специалистами Метростроя была разработана занятная идея: дома решили попросту передвинуть. Чтобы реализовать данный концепт, дома буквально ставили на рельсы и катки. Затем сооружение отделялось от фундамента тросами, а вокруг отстраивали раму - вот она и устанавливалась на специальные катки. В таком состоянии дом двигали: спереди работали лебёдки, сзади - домкраты. Самое интересное, что ни одно из зданий не отрезалось от коммуникаций: по информации редакции novate.ru, разработчики сумели переподключить временную систему коммуникаций, где использовались резиновые трубы.
Саввинское подворье до переезда. / Фото: vladimirdar.livejournal.com
Чаще всего в рамках этого проекта вспоминают передвижение Савинского подворья по улице Тверской. Памятник архитектуры передвигали и вовсе под эгидой реконструкции: на одну только подготовку ушло целых четыре месяца. Это и неудивительно, ведь дом был просто огромным и весил 23 тысячи тонн. Однако специалисты не просто умудрились передвинуть его всего за ночь, но и сделать это так, что его жильцы в это время преспокойно спали в собственных кроватях.
Саввинское подворье после переезда. / Фото: vladimirdar.livejournal.com
Другой известный эпизод перемещения дома случился в 1940 году, а его объектом оказалось здание Моссовета на той же улице Тверской. Уникальность этого столичного сооружения состояла в том, что его сумели передвинуть вместе с его же подвалом. И снова перемещение не помещало ни одному из чиновников работать как в обычные дни. Аналогично не встала на паузу и деятельность хирургов Глазной больницы, которая первоначально находилась на углу Мамоновского переулка и улицы Горького.
Здание Моссовета на новом месте. /Фото: mos.ru
Последним масштабным перемещением московского жилого здания оказалось передвижение театра имени Чехова, причём случилось это больше чем через сорок лет, в 1983 году. Правда, для этого его пришлось поделить на две части - зато это позволило потом расширить зрительный зал. Та же сцена первоначально была передвинута на 25 метров, а потом — ещё на 12 метров.
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