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Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

Квартиры небольшой площади требуют наиболее тщательного подхода к организации мест хранения необходимых вещей. Если использовать умные решения, уже использованные владельцами тесных квартир, то можно создать уютный интерьер квартиры.

1. Хранилище под кроватью


В маленькой спальне место под кроватью всегда остается свободным. Так почему же не воспользоваться этим, и не разместить там четко организованное хранилище вещей, которые не используете в данном сезоне.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

2. Универсальные полки


Универсальной конструкции полки позволяют хранить на них одновременно вещи самого разного назначения. При этом полки крепятся к стене и никому не мешают. Они очень уместно будут смотреться как в кухне, так и в ванной.

3. Прозрачные контейнеры


Прозрачные многоуровневые контейнеры — удачная идея для хранения различных мелочей. Благодаря прозрачным стенкам, вы сможете в считанные секунды отыскать нужную вещь.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

4. Откидной столик + шкафчик


Такой откидной столик-шкафчик не только удобное место хранения хрупких стеклянных изделий, но и возможность организации мини-бара в кухне. Такой вариант придется особо по вкусу хозяину квартиры.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

5. Грифельная доска


Грифельная доска будет служить вам напоминанием о делах, которые предстоит сделать сегодня.
С нее быстро стирается предыдущая запись и наносится новое “задание”.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

6. Лестница-стеллаж



Лестница-стеллаж органично вписывается в интерьер, кабинета, гостиной или детской комнаты. На ней можно разместить большое количество книг, коробки с настольными играми и прочим.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

7. Диспенсер


Это симпатичное хромированное устройство для комфортного пользования бумажными полотенцами украсит собой интерьер кухни или ванной комнаты. Рулон полотенца никогда не будет раскручиваться, так что он будет выглядеть опрятно.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

8. Корзины 


Плетеные корзины частенько служат своеобразным органайзером для хранения различных вещей. В них можно складывать грязное белье, детские игрушки, ненужную обувь или небольшие бытовые приборы.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

9. Книжные мини-полки


Небольшие книжные полочки можно расположить в любом порядке и по любой траектории, создавая оригинальный интерьер.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

10. Карманы на мебель


В ванной комнате можно использовать не только поверхность самой тумбочки, но и боковые стороны, прикрепив на них специальные тканевые карманы, в которые можно поместить небольшие полотенца для лица.
Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

Интерьер даже тесной квартиры можно сделать уютным и опрятным, умно организовав места для хранения различных вещей.
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