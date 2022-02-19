Как сделать интерьер маленькой квартиры максимально комфортным

Квартиры небольшой площади требуют наиболее тщательного подхода к организации мест хранения необходимых вещей. Если использовать умные решения, уже использованные владельцами тесных квартир, то можно создать уютный интерьер квартиры.



1. Хранилище под кроватью

2. Универсальные полки

3. Прозрачные контейнеры

4. Откидной столик + шкафчик

5. Грифельная доска

6. Лестница-стеллаж

7. Диспенсер

8. Корзины

9. Книжные мини-полки

10. Карманы на мебель

В маленькой спальне место под кроватью всегда остается свободным. Так почему же не воспользоваться этим, и не разместить там четко организованное хранилище вещей, которые не используете в данном сезоне.Универсальной конструкции полки позволяют хранить на них одновременно вещи самого разного назначения. При этом полки крепятся к стене и никому не мешают. Они очень уместно будут смотреться как в кухне, так и в ванной.Прозрачные многоуровневые контейнеры — удачная идея для хранения различных мелочей. Благодаря прозрачным стенкам, вы сможете в считанные секунды отыскать нужную вещь.Такой откидной столик-шкафчик не только удобное место хранения хрупких стеклянных изделий, но и возможность организации мини-бара в кухне. Такой вариант придется особо по вкусу хозяину квартиры.Грифельная доска будет служить вам напоминанием о делах, которые предстоит сделать сегодня.С нее быстро стирается предыдущая запись и наносится новое “задание”.Лестница-стеллаж органично вписывается в интерьер, кабинета, гостиной или детской комнаты. На ней можно разместить большое количество книг, коробки с настольными играми и прочим.Это симпатичное хромированное устройство для комфортного пользования бумажными полотенцами украсит собой интерьер кухни или ванной комнаты. Рулон полотенца никогда не будет раскручиваться, так что он будет выглядеть опрятно.Плетеные корзины частенько служат своеобразным органайзером для хранения различных вещей. В них можно складывать грязное белье, детские игрушки, ненужную обувь или небольшие бытовые приборы.Небольшие книжные полочки можно расположить в любом порядке и по любой траектории, создавая оригинальный интерьер.В ванной комнате можно использовать не только поверхность самой тумбочки, но и боковые стороны, прикрепив на них специальные тканевые карманы, в которые можно поместить небольшие полотенца для лица.Интерьер даже тесной квартиры можно сделать уютным и опрятным, умно организовав места для хранения различных вещей.