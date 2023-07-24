10 молодых версий Анджелины Джоли, которые вы обязаны увидеть

Анджелина Джоли – одна из самых красивых женщин в мире, жена Брэда Питта, мать шестерых детей, гуманистка, актриса и режиссер. Да она просто полный набор! Пусть никто и никогда не займет ее место, тем не менее, в мире полно женщин, которые во многом на нее похожи. Среди них есть как кинозвезды, так и обычные девушки, которые зарабатывают на жизнь своей удивительной схожестью с актрисой. О них и поговорим сегодня.
10. Дорин Росе Дёйнкер
Голландская актриса и модель выросла в Гонконге, но вернулась в Голландию, чтобы окончить школу и начать модельную карьеру. Дорин блистает на обложках модных журналов, является лицом рекламных кампаний, работает на радио и ТВ, а также иногда подрабатывает двойником Анджелины.
9. Вероника Блэк
Модель из Ванкувера заявляет, что схожесть с актрисой разрушила ее жизнь – мужчины ее боятся, а женщины уверены, что она украдет их возлюбленных. Несмотря на то, что природа наградила Веронику натуральной красотой Анджелины, она признается, что в школе она подвергалась нападкам, и у нее не было парня до 18. Странности какие.
8. Индиа Айсли
Эта актриса родом из Лос-Анджелеса. Отец Индии – музыкант, а мать тоже актриса (они появлялись вместе в фильме «Тайна Разума»). Хотя актрису ни разу в открытую не сравнивали с Джоли, сложно не заметить некоторое сходство. Индиа наиболее известна своими ролями в сериале «Втайне от родителей», а также совместной работой с Сэмюэлм Л. Джексоном в фильме «Кайт».
7. Лиза Хейдон
Модель, актриса и модный дизайнер Лиза Хейдон может поравняться красотой с Анджелиной. В Лизе течет индийская и автралийская кровь, она появлялась в нескольких фильмах в Болливуде, а также выпустила первую международную индийскую модную коллекцию одежды.
6. Тиффани Клаус
Американская модель и актриса является официальным двойником Анджелины. Также Тиффани – певица и профессиональная художница, она появлялась в нескольких фильмах и журналах, таких как Maxim и People.
5. Миранда Керр
Cупермодель и одна из самых известных ангелов Victoria Secret. Несмотря на явно cхожие черты, Миранду редко сравнивают с Джоли, ведь она – вполне самостоятельная звезда и индивидуальность. Модель родилась в Австралии и провела детство, разъезжая на мотоцикле и лошадях на ферме у бабушки. Она начала модельную карьеру в 13 и является первой Австралийской моделью представляющей Victoria Secret.
4. Лина Санс
Испанская актриса, проживающая в Лондоне, прославилась своим невероятным сходством с Анджелиной. Ее обнаружили через видео на ютубе, где она представилась и выразила желание поработать двойником знаменитости. Однако, как утверждают многие, в ее внешности все-таки не хватает чего-то, что кричало бы о том, что она звезда Голливуда, гуманист и мать детей Брэда Питта.
3. Виктория Фурнари
Модель родом из Аргентины живет в Нью-Йорке со своим бойфрендом Томасом Гуаррачино. 24-летнюю актрису часто путают с Анджелиной, она также участвовала в фотосьемке, где выступила в роли голливудской звезды. Карьера Виктории началась в 15 лет, за это время она снялась в рекламе для множества известных брендов, включая Playboy, Coca-Cola, Avon, L’Oreal и Calvin Klein.
2. Приянка Чопра
Болливудская звезда, которая совсем недавно присоединилась к голливудской тусовке, исполнив роль стажера ФБР в сериале «База Куантико». Приянка стала первой южно-азиатской актрисой, получившей главную роль в американском телешоу. В 2000 году актриса взяла титул Мисс Индия и Мисс Мира, так что сравнение с самой красивой женщиной Голливуда совсем не удивительно
10. Челси Марр
24-летняя красотка из Шотландии работает в нефтегазодобывающей компании операционным менеджером. Из-за сумасшедшего сходства с актрисой ее часто называют младшей сестрой-близняшкой Джоли. Несмотря на потрясающие внешние данные, Челси отказалась работать моделью. Она очень скромная и приземленная, даже учитывая невероятное внимание к ее персоне в последнее время.
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