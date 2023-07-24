10 молодых версий Анджелины Джоли, которые вы обязаны увидеть

Анджелина Джоли – одна из самых красивых женщин в мире, жена Брэда Питта, мать шестерых детей, гуманистка, актриса и режиссер. Да она просто полный набор! Пусть никто и никогда не займет ее место, тем не менее, в мире полно женщин, которые во многом на нее похожи. Среди них есть как кинозвезды, так и обычные девушки, которые зарабатывают на жизнь своей удивительной схожестью с актрисой. О них и поговорим сегодня.









10. Дорин Росе Дёйнкер

9. Вероника Блэк

8. Индиа Айсли

7. Лиза Хейдон

6. Тиффани Клаус

5. Миранда Керр

4. Лина Санс

3. Виктория Фурнари

2. Приянка Чопра

10. Челси Марр