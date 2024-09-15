Как использовать гирлянды и струнные лампы для освещения двора: 8 оригинальных идей

Прелесть гирлянд и подвесных светильников заключается в том, что их можно подвешивать к беседкам и деревьям, прятать в листве и вывешивать из дома или здания на заднем дворе, придавая обыденным вещам особую атмосферу, наделённую капелькой волшебства и, как правило, они являются универсальным решением для наружного освещения.
1. Над столом
Освещение обеденной зоны.
Превратите любое застолье в праздник, установив садовое освещение над обеденным столом. Для достижения этого эффекта вам понадобится достаточно большое количество гирлянд, которые следует расположить относительно близко к столешнице, чтобы создать тот самый магический свет, словно окутывающий со всех сторон. Имейте в виду, что правило для наружного освещения, подвешенного над столом, такое же, как и внутри дома, тем более, когда речь идёт о гирляндах: они должны висеть на таком расстоянии, чтобы лампочки не задевали сидящих с двух сторон людей.
2. Обмотка вокруг стволов
Обмотка гирлянд вокруг стволов деревьев.
Если вам посчастливилось иметь на заднем дворе крупные и зрелые деревья, их прочные основания - идеальное место для гирлянд. Просто обмотайте разноцветные фонарики вокруг стволов, чтобы привлечь внимание к их прекрасным формам. Проверьте длину кабеля перед покупкой, особенно если струнные светильники необходимо использовать с розеткой.
3. Освещение в ветках
Освещение в ветках. \ Фото: jacobyphotoanddesign.com.
Гирлянды, обёрнутые вокруг ветвей, могут привлечь внимание к их округлой форме, поэтому они остаются фокусными точками дизайна двора, а не исчезают в темноте после наступления сумерек. Если вы ищете простые в установке, экологически чистые струнные светильники, идеи солнечного садового освещения могут стать хорошим вариантом. Они могут заряжаться в дневное время и светить в течение нескольких часов после наступления темноты.
Развешивание гирлянд на ветках деревьев. \ Фото: articulo.mercadolibre.com.mx.
Ещё одна из идей состоит в том, чтобы использовать висячие гирлянды, которые опускаются вертикально вниз или же спадают каскадом с ветвей деревьев или кустарников. Тёплые белые огни выглядят красиво круглый год, просвечивая сквозь листву.
4. Светильники в беседке
Использование гирлянд в освещении беседки.
Если у вас есть беседка во дворе, воспользуйтесь возможностью, которую она предлагает в качестве удобной основы для подвешивания гирлянд. Такое освещение поможет смягчить линии строения, если в нём нет никакой зелени. Огни также будут мерцать среди цветов и листвы вьющихся растений на беседке. Струнные светильники отлично подходят для идеи освещения внутреннего дворика, особенно когда внутренний дворик совмещён с беседкой, поскольку они могут обеспечить фоновое освещение для гостевой или обеденной зоны. Ко всему прочему, такое освещение идеально будет смотреться и на различного рода арках качелях и тентах.
5. Гирлянды на зонтике
Идея использования гирлянд на зонтике. \ Фото: images.immediate.co.uk.
Вместо того чтобы снимать зонтик, как только солнце скроется с неба, используйте его в качестве волшебной подсветки над обеденным столом. Конструкция солнцезащитного козырька идеально подходит для обвивания гирлянд вокруг. Вы можете использовать длинную обычную полоску гирлянд, но более простыми в настройке являются версии, специально разработанные по форме зонтика. Выбирайте из тех, которые представляют собой световые полосы или конструкции со светодиодами или лампочками, выступающими из кабеля (или комбинированный вариант).
6. Струнные светильники
Струнные светильники.
Струнные светильники сами по себе создают привлекательное верхнее освещение, но они также отлично смотрятся в сочетании с подвесным освещением для двора. Такое сочетание также является разумным выбором для обеденной зоны, благодаря чему свет рассеивается по всей поверхности, образуя мягкое свечение.
7. Подсветка земли
Подсветка земли.
Вместо привычного освещения, уделите особое внимание подсветке земли. Главным преимуществом такого способа является большая освещённость и возможность выделить цветочные клумбы или особенности вашего сада, такие как вигвам, фонтан или ручей.
8. Забор
Подсветка забора.
Ещё одна оригинальная идея для использования струнного освещения – забор. Отличным вариантом являются светодиодные гирлянды firefly от Anjaylia, которые имеют очень большую длину и работают от солнечной батареи.
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