У природы есть чему поучиться: изобретения, вдохновленные живыми организмами

Многие изобретения, доступные нам на сегодняшний день, были вдохновлены матушкой природой и её обитателями. Как вы думаете, о каких открытиях речь? Не спешите – подумайте. А, нагуляв любопытство, жмите на заветную кнопку «Читать дальше».
1. Биолюминесценция
Некоторые ученые исследуют светлячков для большего понимания их особенностей.
Для того, чтобы «подружиться» со светом, людям потребовалось приложить немало усилий. В 1800 году итальянский физик изобрёл первый в мире химический источник света, положивший начало всем световым открытиям. 31 год спустя Майкл Фарадей соорудил динамомашину, которая стала основой для более современных преобразователей энергии. Годы перерастали в десятилетия – открытий становилось всё больше, и вот мы, наконец, пришли к тому, что имеем.
Но стоит ли на этом останавливаться? Так-то многие животные до всех этих открытий использовали биолюминесценцию. Призадумавшись, великие умы взяли эту мысль в обработку и положили начало новой волне экспериментов (стоит отметить, успешных). В итоге, часть учёных начала исследовать возможности применения биолюминесценции в современном мире, а другая часть – увлеклась изучением светлячков и их «сияющей» природы.
Интересный факт напоследок: исследователям удалось воспроизвести свет, испускаемый светящимися органами светлячков. Созданный светодиод оказался на 55% ярче, чем естественное свечение подопытных насекомых.
2. Чешуя акулы
Кожа акулы под микроскопом. / Источник: Pinterest
Как оказалось, акула опасна не только своими зубами и недобрыми мотивами. Её гладкая на первый взгляд кожа покрыта незаметными чешуйками с острыми краями.
И да, акуле такие чешуйки нужны не просто так. Благодаря им на хищниках не могут заселиться паразиты. Обнаружив эту способность, учёные создали антиобрастающее покрытие для судов, оберегая корпуса от нежелательных гостей (водорослей или моллюсков). Ещё одно открытие, вдохновлённое акулами – антибактериальная плёнка. Её используют в больницах для покрытия поверхностей.
3. «Тепловое» зрение
Наглядная иллюстрация того, как видят змеи.
Присматриваясь к змеям, учёные заинтересовались их особенностью видеть в темноте. Позже они выяснили, что источник этой сверхспособности – термочувствительные ямки на голове, улавливающие инфракрасное излучение. Так что змеям ничего не стоит выйти на «тепловой след» своей жертвы.
Вдохновившись этим открытием, учёные создали ряд изобретений:
Сверхточные тепловизоры (для поиска людей под завалами);
Устройства ночного видения;
Медицинское оборудование для диагностики (для выявления воспалений и опухолей).
4. Лапки гекконов
Лапки гекконов вдохновили ученых на создание клея.
Если вы смотрели «Человека-паука», самое время вспомнить сцену с маленькими волосками на ладонях Питера Паркера. Именно они позволяли ему карабкаться по стенам и «прилипать» к разным вещам. Да, геккон – не Человек-паук, и всё же «волшебные» волоски имеет, посему без проблем перемещается по стеклу и даже потолку. При этом стоит геккону слегка изменить угол наклона волосков – лапка тут же открепляется от поверхности без лишних усилий.
На основе этого наблюдения учёными был разработан клей, обладающий ну очень большой силой сцепления. То есть, если бы вам потребовалось удержать груз в 200 килограммов на гладкой поверхности, он бы точно справился.
Из преимуществ изобретения: клей не оставляет следов, легко удаляется и позволяет многократно переклеивать предметы. Причём такой клей можно использовать в любой сфере: от промышленности до медицины.
5. Глаза омара
Эти маленькие черные глазки видят вас насквозь... / Источник: Pinterest
Знали ли вы, что омары видят вас насквозь? Буквально. Так уж вышло, что их зрение адаптировано к условиям вечного мрака, это и позволяет им различать объекты в полном отсутствии света.
Неудивительно, что в конечном итоге эти «сканеры» на ножках вдохновили китайских изобретателей на создание космического телескопа с омароподобной оптикой. Такие телескопы были запущены в 2024 году, а их задачей стало – обнаружение и изображение событий, происходящих в космосе, которых невозможно предсказать заранее.
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