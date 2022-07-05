10 интереснейших фактов о всепобеждающей древнеримской армии

Так выглядели римские легионеры.

1. Сезоны и войны

Война по расписанию.

2. Децимация

Каждый десятый.

3. Привилегия или обязанность?

Служба в армии как обязанность и привилегия.

4. Заградительные отряды

Заградительные отряды: римская история.

5. Туннели

Туннель как стратегическо-тактический объект.

6. Функции шлема

Римский шлем.

7. Процедура объявления войны

Война и сенат.

8. Фетиалы

Всё, что осталось от храма Белонны.

9. Испанский гладиус

Римский короткий меч.

10. Дарственная

Дарственная как награда императора.