Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    А чего же ФРГ не заберёт свой парусник у "мирового жандарма"?Август Ландмессер...
  • Иван Захава
    Я, как и все мужики, чьи жены имеют большую грудь 4-гои более размера, знаем еще один секрет бюстгальтера - в жару, п...10 занимательных ...
  • Александр К
    Реклама шоколада!!!Что есть, чтобы н...

18 вариантов дизайна небольших кухонь, доказывающих, что маленькое пространство - не приговор


Стильные идеи обустройства небольших кухонь.

Стильные идеи обустройства небольших кухонь.

Небольшая кухня может быть невероятно уютной, если приложить к ее оформлению достаточно усилий. Сделать это можно исключительно своими силами, если знать как. В новом обзоре были собраны примеры наиболее удачных оформление данного помещения.

1. Поэтичный черный


Кухня с черным глянцевым гарнитуром.

Кухня с черным глянцевым гарнитуром.

Крошечная кухня с белыми стенами и глянцевыми шкафчиками контрастного черного цвета, которые привнесли в интерьер нотки роскоши и благородства.

2. Скульптурный островок


Светлая кухня с оригинальным островком.

Светлая кухня с оригинальным островком.

Небольшая кухня, оформленная в нейтральных светлых тонах, изюминкой которой стал оригинальный островок из натурального дуба с необычной скульптурной ножкой.

3. Зазеркалье


Кухонный гарнитур с зеркальными дверцами.

Кухонный гарнитур с зеркальными дверцами.

Маленькая уютная кухня, оформленная в нейтральных тонах, с компактным островком в центре и стильными навесными шкафчиками с зеркальными дверцами, визуально увеличивающими скромное пространство.

4. Прохладное изящество


Небольшая кухня в голубых оттенках.

Небольшая кухня в голубых оттенках.

Элегантный интерьер небольшой кухни, оформленной в прохладных голубых оттенках со встроенной серебристой бытовой техникой и небольшим количеством оригинального декора, который делает пространство действительно стильным и изящным.

5. Насыщенный цвет


Маленькая кухня, оформленная в зеленом цвете.

Маленькая кухня, оформленная в зеленом цвете.

Крошечная, но совсем нескучная кухня, все элементы которой оформлены в насыщенном зеленом цвете, создающим неповторимую жизнерадостную атмосферу.

6. Нескучная классика


Кухня в классическом коричневом цвете.

Кухня в классическом коричневом цвете.

Маленькая кухня с оригинальными и функциональными навесными шкафчиками классического коричневого цвета.

7. Дизайнерские приемы


Светлая кухня с подвесной системой для хранения кастрюль.

Светлая кухня с подвесной системой для хранения кастрюль.

Вдохновляющий интерьер светлой кухни с большим островком, который можно использовать, как рабочую поверхность, барную стойку или как обеденный стол для большой компании, и оригинальной подвесной системой для хранения сковородок и кастрюль.

8. Большое в малом


Узкая кухня с большим островком.

Узкая кухня с большим островком.

Узкая современная кухня, оформленная преимущественно в белых тонах, с ярким фартуком, функциональными шкафчиками и большим серым островком, который одновременно выполняет функции рабочей поверхности и обеденного стола.

9. Лаконичный стиль


Лаконичный интерьер маленькой кухни.

Лаконичный интерьер маленькой кухни.

Лаконичный и утонченный интерьер небольшой кухни с оригинальной отделкой фартука, стилизованного под натуральный камень, белоснежными шкафчиками с гладким фасадом, стильными черными светильниками и компактным черным столиком.

10. Холостяцкая берлога


Мужская кухня в темных тонах.

Мужская кухня в темных тонах.

Современная холостяцкая кухня с минимальным количеством навесных шкафчиков матового черного цвета, великолепной барной стойкой из натурального дерева и элегантными барными стульями из черной кожи.

11. Красный тюльпан


Угловая кухня с красными шкафчиками.

Угловая кухня с красными шкафчиками.

Великолепная угловая кухня со светлой отделкой стен и шкафчиками насыщенного красного цвета, который отвлекает внимание от незначительных размеров пространства.

12. Теплое пространство


Небольшая кухня с терракотовыми стенами.

Небольшая кухня с терракотовыми стенами.

Нетрадиционный интерьер небольшой кухни с теплыми терракотовыми стенами, оригинальным декором и деревянным обеденным столом, который и стал главной деталью этого пространства.

13. Атмосфера невесомости


Белая кухня с деревянными деталями.

Белая кухня с деревянными деталями.

Узкая маленькая кухня с белыми стенами и стильными элементами из светлого дерева в виде столешницы и компактного навесного столика.

14. Кирпичная стена


Небольшая кухня с кирпичной стеной.

Небольшая кухня с кирпичной стеной.

Стильная современная кухня с белоснежными стенами, шкафчиками того же цвета, деревянной столешницей и потрясающей кирпичной стеной, которая и стала ключевой деталью пространства.

15. Оптимизм


Жизнерадостный интерьер в бело-голубых тонах.

Жизнерадостный интерьер в бело-голубых тонах.

Игривая кухня, оформленная в весьма необычных для этого пространства бело-голубых тонах, с цельной П-образной столешницей и деревянными шкафчиками.

16. Индустриальный стиль


Современная кухня в индустриальном стиле.

Современная кухня в индустриальном стиле.

Стильная и необычная кухня с абсолютно гладкими деревянными шкафчиками, нишей для специй и посуды, и потрясающей барной стойкой, которая одновременно является и рабочей поверхностью.

Видео-бонус:


 

17. Чудесные фасады


Уютная кухня в хрущевке.

Уютная кухня в хрущевке.

Потрясающий дизайн крошечной кухни в хрущевке с невероятно стильным угловым кухонным гарнитуром теплого древесного оттенка, который прекрасно сочетается с белоснежными стенами.

18. Мягкая палитра


Небольшая угловая кухня в пастельных тонах.

Небольшая угловая кухня в пастельных тонах.

Чудесный интерьер небольшой угловой кухни с белыми стенами, нежно-голубыми шкафчиками и яркой посудой, которая является не только функциональной составляющей этого пространства, но и декоративными элементами.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





18 вариантов дизайна небольших кухонь, доказывающих, что маленькое пространство - не приговор

И не забудьте:
18 вариантов дизайна небольших кухонь, доказывающих, что маленькое пространство - не приговорПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх