18 вариантов дизайна небольших кухонь, доказывающих, что маленькое пространство - не приговор

Стильные идеи обустройства небольших кухонь.
Небольшая кухня может быть невероятно уютной, если приложить к ее оформлению достаточно усилий. Сделать это можно исключительно своими силами, если знать как. В новом обзоре были собраны примеры наиболее удачных оформление данного помещения.
1. Поэтичный черный
Кухня с черным глянцевым гарнитуром.
Крошечная кухня с белыми стенами и глянцевыми шкафчиками контрастного черного цвета, которые привнесли в интерьер нотки роскоши и благородства.
2. Скульптурный островок
Светлая кухня с оригинальным островком.
Небольшая кухня, оформленная в нейтральных светлых тонах, изюминкой которой стал оригинальный островок из натурального дуба с необычной скульптурной ножкой.
3. Зазеркалье
Кухонный гарнитур с зеркальными дверцами.
Маленькая уютная кухня, оформленная в нейтральных тонах, с компактным островком в центре и стильными навесными шкафчиками с зеркальными дверцами, визуально увеличивающими скромное пространство.
4. Прохладное изящество
Небольшая кухня в голубых оттенках.
Элегантный интерьер небольшой кухни, оформленной в прохладных голубых оттенках со встроенной серебристой бытовой техникой и небольшим количеством оригинального декора, который делает пространство действительно стильным и изящным.
5. Насыщенный цвет
Маленькая кухня, оформленная в зеленом цвете.
Крошечная, но совсем нескучная кухня, все элементы которой оформлены в насыщенном зеленом цвете, создающим неповторимую жизнерадостную атмосферу.
6. Нескучная классика
Кухня в классическом коричневом цвете.
Маленькая кухня с оригинальными и функциональными навесными шкафчиками классического коричневого цвета.
7. Дизайнерские приемы
Светлая кухня с подвесной системой для хранения кастрюль.
Вдохновляющий интерьер светлой кухни с большим островком, который можно использовать, как рабочую поверхность, барную стойку или как обеденный стол для большой компании, и оригинальной подвесной системой для хранения сковородок и кастрюль.
8. Большое в малом
Узкая кухня с большим островком.
Узкая современная кухня, оформленная преимущественно в белых тонах, с ярким фартуком, функциональными шкафчиками и большим серым островком, который одновременно выполняет функции рабочей поверхности и обеденного стола.
9. Лаконичный стиль
Лаконичный интерьер маленькой кухни.
Лаконичный и утонченный интерьер небольшой кухни с оригинальной отделкой фартука, стилизованного под натуральный камень, белоснежными шкафчиками с гладким фасадом, стильными черными светильниками и компактным черным столиком.
10. Холостяцкая берлога
Мужская кухня в темных тонах.
Современная холостяцкая кухня с минимальным количеством навесных шкафчиков матового черного цвета, великолепной барной стойкой из натурального дерева и элегантными барными стульями из черной кожи.
11. Красный тюльпан
Угловая кухня с красными шкафчиками.
Великолепная угловая кухня со светлой отделкой стен и шкафчиками насыщенного красного цвета, который отвлекает внимание от незначительных размеров пространства.
12. Теплое пространство
Небольшая кухня с терракотовыми стенами.
Нетрадиционный интерьер небольшой кухни с теплыми терракотовыми стенами, оригинальным декором и деревянным обеденным столом, который и стал главной деталью этого пространства.
13. Атмосфера невесомости
Белая кухня с деревянными деталями.
Узкая маленькая кухня с белыми стенами и стильными элементами из светлого дерева в виде столешницы и компактного навесного столика.
14. Кирпичная стена
Небольшая кухня с кирпичной стеной.
Стильная современная кухня с белоснежными стенами, шкафчиками того же цвета, деревянной столешницей и потрясающей кирпичной стеной, которая и стала ключевой деталью пространства.
15. Оптимизм
Жизнерадостный интерьер в бело-голубых тонах.
Игривая кухня, оформленная в весьма необычных для этого пространства бело-голубых тонах, с цельной П-образной столешницей и деревянными шкафчиками.
16. Индустриальный стиль
Современная кухня в индустриальном стиле.
Стильная и необычная кухня с абсолютно гладкими деревянными шкафчиками, нишей для специй и посуды, и потрясающей барной стойкой, которая одновременно является и рабочей поверхностью.
Видео-бонус:
17. Чудесные фасады
Уютная кухня в хрущевке.
Потрясающий дизайн крошечной кухни в хрущевке с невероятно стильным угловым кухонным гарнитуром теплого древесного оттенка, который прекрасно сочетается с белоснежными стенами.
18. Мягкая палитра
Небольшая угловая кухня в пастельных тонах.
Чудесный интерьер небольшой угловой кухни с белыми стенами, нежно-голубыми шкафчиками и яркой посудой, которая является не только функциональной составляющей этого пространства, но и декоративными элементами.
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