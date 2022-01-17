Где можно увидеть средневековых драконов в наши дни

С древних времен в культурах разных народов можно обнаружить мифический образ дракона, которого боятся и уважают одновременно. Летающая рептилия, поедающая людей – это интересный феномен, до сих пор вызывающий интерес.
Тем не менее, наши предки считали драконов весьма реальным. Средневековые натуралисты и путешественники тщательно документировали поведение и места обитания чудовищ и даже пытались их классифицировать. Первые палеонтологи, обнаружив динозавров, посчитали, что это «те самые» драконы. В конечном итоге крылатые рептилии смешали историю и мифологию, вплелись в культуру и стали ярким символом. О пяти местах в Европе, где можно воочию увидеть драконов Средневековья – далее в обзоре.
Морские чудовища, населяющие моря и океаны. Фрагмент карты Скандинавии, 1539 год.
Вавельский дракон (Краков, Польша)
Кости Вавельского дракона.
В Вавельском соборе в Кракове хранятся останки местной знати и даже польских королей. Но самой необычной достопримечательностью собора являются кости, которые, как говорят, принадлежали настоящему дракону. Они соединены цепью в пучок, высоко подвешенный над главным входом.
Крылатый дракон, обитавший в окрестностях Кракова.
Согласно легенде, еще во время правления князя Крака, основателя города, в окрестностях завелся дракон. Он поселился в пещере под холмом и стал разорять округу. Змей поедал людей и скот целиком, чем заслужил прозвище «живоглот». В конце-концов, его победили два брата, сыновья короля. Они набили шкуру животного серой и подбросили зверю. Тот съел, а затем стал запивать водой, чтобы успокоить жжение, пока не лопнул.
Статуя Вавельского дракона.
Кости чудовища сохранили для потомков, а в 1972 году у Вавельского холма установили памятник, который каждые пять минут «изрыгает» огонь.
Дракон из Брно (Брно, Чехия)
Дракон из Брно, подвешенный в здании ратуши.
В чешском городе Брно очень популярен символ крокодила, за которым скрывается старая история. В 1608 году королю Матиасу преподнесли необычный дар. Дипломатическая делегация из Османской империи подарила монарху чучело нильского крокодила. Его повесили на цепи под потолком ратуши.
В ту пору африканских животных в Европе мало кто видел, поэтому по городу и окрестностям распространилась весть, что у правителя есть труп настоящего дракона. Внешний вид зубастой рептилии не мог не впечатлить простолюдин. Начали появляться многочисленные легенды с описанием версий происхождения «дракона из Брно». Одни говорили, что его убил мясник, скормивший теленка (или овцу) с мешком извести. Другие же считали, что змея привезли рыцари из Крестовых походов.
Старинный фотоснимок дракона из Брно.
В отличие от многих других «легендарных драконов» змея из Брно еще долго считали настоящим, т.к. имелось наглядное доказательство. Из европейских ученых нильского крокодила впервые описал Йозеф Лауренти в 1768 году.
Ребро дракона Атессы (Атесса, Италия)
Ребро дракона, которого убил Святой Леуцци.
В городе Атесса в Центральной Италии можно обнаружить необычный артефакт – ребро дракона. Оно хранится в смотровом шкафу за стеклом и железными прутьями.
Ящик, украшенный изображением Святого Леуцци.
Драконье ребро иллюстрирует легенду о покровителе города Святом Леуцци. Он убил змея, разорявшего два разрозненных поселения, не давая им объединиться.
Скептики считают, что длинная изогнутая кость является частью скелета мамонта. Но никто еще не опроверг версию, что это может быть ребро динозавра.
Фонтан дракона (Клагенфурт-ам-Вёртерзе, Австрия)
Фонтан дракона в Клагенфурте.
Согласно легенде, в XIII веке в Австрии в одном из болот поселился дракон. Его долго не могли извести даже за высокую награду. Храбрецы пропадали в трясине, откуда слышался вой и рычание. Наконец, было решено убить дракона хитростью. В шкуру быка натолкали жира и металлических крюков. Дракон, обнаружив муляж, проглотил его и оказался таким образом пойман. Люди убили летающего змея, а на этом месте поставили замок, который вырос в город Клагенфурт.
Фонтан дракона в Клагенфурте, 1880 год.
Фонтан дракона в Клагенфурте, 2009 год.
В 1335 году в близлежащем карьере, известном как Могила Дракона, нашли череп удивительного зверя. Это укрепило веру жителей в легенду, а ужасный змей стал главным символом города. Лишь в XIХ веке выяснилось, что череп принадлежит доисторическому шерстистому носорогу.
Геркулес, побеждающий дракона.
На протяжении десятилетий череп гордо демонстрировался в ратуше. А в 1583 году в память об основании города на Новой площади установили монумент Фонтан дракона (Lindwurmbrunnen). Скульптура изображает летающего змея, припавшего к земле. Изо рта у него струится вода. Напротив стоит Геркулес, замахивающийся на зверя дубиной.
Зал Нибелунгов (Кёнигсвинтер, Германия)
Каменный дракон, охраняющий вход в пещеру.
Каменный Зал Нибелунгов (Nibelungenhalle) в Кёнигсвинтере (Königswinter) в Германии украшен сценами из одноименной фантастической оперы Рихарда Вагнера. В помещении находится своя «коллекция» драконов, как напоминание о Фафнире, герое древнего эпоса.
Скандинавский герой Зигфрид убивает дракона.
Фафнир стережет свое золото. Артур Рэкем, 1911 год.
Некоторые из них выглядят, словно живые. А снаружи пещеру дракона охраняет огромный каменный змей, напоминаюший зверя, убитого мифическим Зигфридом.
А в 1958 году в Зале Нибелунгов появился зоопарк с экзотическими рептилиями.
Дракон у своего логова. Нибелунгенхалле, Германия.
Статуя дракона, героя древнего скандинавского эпоса.
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