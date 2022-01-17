Где можно увидеть средневековых драконов в наши дни

С древних времен в культурах разных народов можно обнаружить мифический образ дракона, которого боятся и уважают одновременно. Летающая рептилия, поедающая людей – это интересный феномен, до сих пор вызывающий интерес.









Тем не менее, наши предки считали драконов весьма реальным. Средневековые натуралисты и путешественники тщательно документировали поведение и места обитания чудовищ и даже пытались их классифицировать. Первые палеонтологи, обнаружив динозавров, посчитали, что это «те самые» драконы. В конечном итоге крылатые рептилии смешали историю и мифологию, вплелись в культуру и стали ярким символом. О пяти местах в Европе, где можно воочию увидеть драконов Средневековья – далее в обзоре.







Морские чудовища, населяющие моря и океаны. Фрагмент карты Скандинавии, 1539 год.



Вавельский дракон (Краков, Польша)

Дракон из Брно (Брно, Чехия)

Ребро дракона Атессы (Атесса, Италия)

Фонтан дракона (Клагенфурт-ам-Вёртерзе, Австрия)

Зал Нибелунгов (Кёнигсвинтер, Германия)