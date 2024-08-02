5 исторических личностей, которые «отдали» свои имена предметам и блюдам

Королева Италии Маргарита Савойская и названная в ее честь пицца.
Как правило, заказывая то или иное блюдо в ресторане, или рассматривая разнообразные архитектурные постройки, человек не задумывается, почему они так названы. В этом обзоре представление блюда и предметы, которые получили свои наименования в честь известных личностей.
Никотин
Французский дипломат Жан Вильгельм Нико.
В XVI веке Жан Вильгельм Нико был послом Франции в Португалии. Возложенную на него миссию сосватать принцессу Маргариту де Валуа королю Себастьяну Португальскому он не выполнил, но сумел прославиться по другому поводу. Дипломат привез нюхательный табак. Екатерине Медичи понравилась новинка, поэтому в скором времени табак нюхали придворные, а затем и весь Париж. Табак получил название Nicotiana. Сам никотин был открыт только в XIX веке. Химики назвали его в честь француза, «заставившего» нюхать табак всю Францию.
Карпаччо
Итальянский живописец Витторе Карпаччо и блюдо из сырого говяжьего филе, названное в честь него.
Блюдо из сырого говяжьего филе получило свое название в честь итальянского живописца Витторе Карпаччо, творившего в XV веке. Его картины отличались буйством красок. Спустя несколько столетий, в 1950-м году в Венеции проходила выставка полотен этого художника. В это же время в знаменитом ресторане «Бар у Гарри» шеф-повар Джузеппе Чиприани подал на стол новое блюдо специально для графини Амалии Нани Мочениго, которой медики запретили употреблять в пищу вареное и жареное мясо. Чиприани приготовил тонко нарезанные кусочки говяжьего филе, заправленные оливковым маслом с лимонным соком и украшенные рукколой, помидорами черри и сыром пармезан. Такое количество красных оттенков побудили повара назвать блюдо в честь живописца – карпаччо.
Пицца Маргарита
Королева Италии Маргарита Савойская и названная в ее честь пицца.
В 1889 году итальянский король Умберто I и его супруга Маргарита Савойская пребывали на отдыхе в Неаполе. В один из дней к ним пришла в голову идея попробовать то, чем питался народ. Ну а самой универсальной едой простого люда на тот момент считалась пицца. Королевский повар пребывал в растерянности, поэтому на кухню был привлечен владелец лучшей пиццерии в городе Рафаэло Эспозито. Он приготовил две традиционные пиццы и одну особенную: с помидорами черри, моцареллой и листиками базилика. Именно третья пицца, соответствовавшая по цветовой гамме итальянскому флагу, более всего понравилась королеве. Поэтому, не долго думая, Рафаэло Эспозито назвал свое творение «Пицца Маргарита».
Мансарда
Франсуа Мансар - французский архитектор XVII века.
Франсуа Мансар считался одним из известных архитекторов своего времени. Он возводил дома в традиционном для XVII века стиле барокко, но при этом постоянно перестраивал, стремясь к совершенству. Именно к Франсуа Мансару пришла в голову идея – вставлять окна прямо под крышей. Таким образом, чердак со временем превратился в жилое помещение, но налоги за него (как за неполноценный этаж) не взимались. А подобный чердак стали называть мансардой.
Шампанское Хемингуэя
Писатель Эрнест Хемингуэй и его коктейль.
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