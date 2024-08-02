5 исторических личностей, которые «отдали» свои имена предметам и блюдам

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Королева Италии Маргарита Савойская и названная в ее честь пицца.

Как правило, заказывая то или иное блюдо в ресторане, или рассматривая разнообразные архитектурные постройки, человек не задумывается Новости СМИ2

Как правило, заказывая то или иное блюдо в ресторане, или рассматривая разнообразные архитектурные постройки, человек не задумывается , почему они так названы. В этом обзоре представление блюда и предметы, которые получили свои наименования в честь известных личностей.

Никотин

Французский дипломат Жан Вильгельм Нико.

Карпаччо

Итальянский живописец Витторе Карпаччо и блюдо из сырого говяжьего филе, названное в честь него.

Пицца Маргарита

Королева Италии Маргарита Савойская и названная в ее честь пицца.

Мансарда

Франсуа Мансар - французский архитектор XVII века.

Шампанское Хемингуэя

Писатель Эрнест Хемингуэй и его коктейль.