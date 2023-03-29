59 сортов кукурузы, самая большая арена для корриды и другие малоизвестные факты о Мексике

1. Без Мексики не было бы и пиццы

Мексика подарила миру пиццу и не только. \ Фото: google.com.

Большинство продуктов пришло к нам из Мексики. \ Фото: pinterest.co.uk.

2. Первый в мире противозачаточный препарат

Луис Эрнесто Мирамонтес Карденас - химик, подаривший миру противозачаточные средства. \ Фото: patronatofq.org.mx.

3. В Мексике насчитывается 59 сортов кукурузы

Изобилие сортов кукурузы. \ Фото: emaze.com.

4. В Мексике говорят на 68 языках коренных народов

В Мексике говорят на 68 языках! \ Фото: google.com.

5. Одна из самых уникальных сельскохозяйственных систем в мире

Чинампы. \ Фото: afar.com.

6. Мексиканский испанский имеет больше арабских слов, чем испанский Испании

Многогранная Мексика. \ Фото: lana.travel.

7. Мексика является родиной третьего по высоте пика в Северной Америке

Заснеженные вулканы в Мексике. \ Фото: theculturetrip.com.

Орисаба. \ Автор фото: Daniel Guerrero.

8. Мексика вторая по величине страна в мире, где зашкаливает ожирение

Фаст-фуд в неограниченном количестве. \ Фото: baomoi.com.

9. Цветной телевизор был изобретён в Мексике

Гильермо Гонсалес Камарена. \ Фото: poblanerias.com.

10. Мексика расположена в одном из самых сейсмически активных районов мира

Зона сейсмической активности. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.

11. Первый печатный станок Северной Америки был использован в Мехико

Первый печатный станок. \ Фото: flickr.com.

12. Столица Мексики с каждым годом тонет

Мехико, построенный в XVI веке испанскими конкистадорами на развалинах ацтекского Теночтитлана. \ Фото: google.com.

13. В Мексике находится самая большая в мире арена для корриды

Пласа-де-Торо в Мехико. \ Фото: rotativo.com.mx.

14. Мексика имеет 34 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Поля голубой агавы. \ Фото: tripadvisor.ru.

15. Мексика является родиной одного из семи чудес света

Руины майя в Чичен-Ице. \ Фото: theculturetrip.com.