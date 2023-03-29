59 сортов кукурузы, самая большая арена для корриды и другие малоизвестные факты о Мексике

Есть сотни примеров того, что делает Мексику не только интересной и многогранной страной, но и важной в истории человечества. Вот пятнадцать вещей, которые мало кто знает об этой удивительной латиноамериканской стране и её внушительном вкладе в мировую культуру.
1. Без Мексики не было бы и пиццы
Мексика подарила миру пиццу и не только. \ Фото: google.com.
В это трудно поверить, но колонизация Нового Света испанцами принесла множество различных продуктов в остальной мир. Среди этих многочисленных вкладов в мировую гастрономию были помидоры, арахис, авокадо, кукуруза, ваниль и острый перец. Только представьте себе, что без этих продуктов не было бы большей части любимых нами блюд, в том числе и пиццы.
Большинство продуктов пришло к нам из Мексики. \ Фото: pinterest.co.uk.
2. Первый в мире противозачаточный препарат
Луис Эрнесто Мирамонтес Карденас - химик, подаривший миру противозачаточные средства. \ Фото: patronatofq.org.mx.
Луис Эрнесто Мирамонтес Карденас, двадцатипятилетний мексиканский химик, придумал химическое соединение, которое в 1951 году стало первым противозачаточным средством. Вместе с другими учёными он осуществил первый синтез норэтистерона, который впоследствии стал основным компонентом первых противозачаточных таблеток.
3. В Мексике насчитывается 59 сортов кукурузы
Изобилие сортов кукурузы. \ Фото: emaze.com.
Мексика не только является родиной одной из основных мировых культур - кукурузы, но и обладает богатым разнообразием этого продукта, насчитывающего более пятидесяти девяти сортов. Мексиканцы выращивали эту важную культуру на протяжении веков, и, несмотря на угрозы со стороны международных торговых соглашений и генетически модифицированного импорта, фермеры продолжают традицию выращивания кукурузы, сбора семян и сохранения сортов для следующих поколений.
4. В Мексике говорят на 68 языках коренных народов
В Мексике говорят на 68 языках! \ Фото: google.com.
Мексиканское законодательство признаёт шестьдесят восемь официальных языков коренных народов в стране, хотя испанский язык используется для большинства коммерческих и всех государственных предприятий. В пределах этих шестидесяти восьми языков, которые также являются десятками вариаций, есть и число местных диалектов (около двухсот), на которых говорят в Мексике. Но, к сожалению, большинство из этих языков подвержены «вымиранию», они сохранились только среди небольших общин и на них чаще всего говорит старшее поколение.
5. Одна из самых уникальных сельскохозяйственных систем в мире
Чинампы. \ Фото: afar.com.
Мексиканская долина долгое время была плодородным и пригодным для жизни регионом благодаря искусной сельскохозяйственной системе, разработанной ранними коренными группами и усиленной ацтеками, когда они пришли к власти. Система каналов и плавучих садов, которые теперь встречаются только на юге города, была разработана как способ прокормить его массы, контролировать наводнения и перевозить грузы по всей территории. Чинампы, как их называют, сравнивают с долиной реки Нил и рисовыми полями Китая с точки зрения уникальности и важности в истории мирового сельского хозяйства
6. Мексиканский испанский имеет больше арабских слов, чем испанский Испании
Многогранная Мексика. \ Фото: lana.travel.
После колонизации Мексики испанцами, испанский язык в Старой Стране претерпел эволюцию, которая привела к избавлению от языка арабского влияния, на который испанцы смотрели свысока в то время. Но испанский язык, на котором говорят в Мексике, сохранил это влияние и может быть замечен сегодня в их различном использовании миров, таких как almohada (подушка) и Ojalá (что переводится примерно, как «Я надеюсь на это» или «если Бог пожелает этого».
7. Мексика является родиной третьего по высоте пика в Северной Америке
Заснеженные вулканы в Мексике. \ Фото: theculturetrip.com.
Пико де Орисаба находится на границе мексиканских штатов Веракрус и Пуэбла и является третьей по высоте вершиной в Северной Америке после горы Мак-Кинли в Соединённых Штатах и горы Логан в Канаде. Этот ныне дремлющий, но не потухший вулкан возвышается на 5636 метров (18 491 фут) над уровнем моря и является популярным местом для туристов и альпинистов в Мексике и за её пределами.
Орисаба. \ Автор фото: Daniel Guerrero.
8. Мексика вторая по величине страна в мире, где зашкаливает ожирение
Фаст-фуд в неограниченном количестве. \ Фото: baomoi.com.
К сожалению, почти каждый шестой взрослый в Мексике страдает диабетом, сердечными заболеваниями и другими проблемами, связанными с лишним весом. По мнению некоторых экспертов, Мексика занимает лидирующие позиции на почве ожирения среди других стран. Многие обвиняют индустриализацию пищевой системы Мексики в том, что она делает переработанные, жирные продукты и сладкие напитки более доступными, чем более здоровые варианты.
9. Цветной телевизор был изобретён в Мексике
Гильермо Гонсалес Камарена. \ Фото: poblanerias.com.
Без Мексики мир был бы гораздо более чёрно-белым. Гильермо Гонсалес Камарена был изобретателем, создавшим хроноскопический адаптер для телевизионного оборудования, который был ранней системой передачи цветного телевидения. Это был 1942 год и парню на тот момент было всего семнадцать лет, когда он получил патент на создание и развитее своего изобретения. А его первая цветная передача состоялась в 1946 году, когда он послал сигнал от его лаборатории в офисах мексиканской Лиги Радио-Экспериментов, в Лусерна-Стрит.
10. Мексика расположена в одном из самых сейсмически активных районов мира
Зона сейсмической активности. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.
Тихоокеанское огненное кольцо, на котором лежит Мексика, представляет собой зону разломных линий, проходящих вдоль Тихоокеанской тектонической плиты и некоторых более мелких плит в Филиппинском море и Тихом океане. Это один из худших районов мира для землетрясений и вулканов. Мексика также имеет «дрожащее дно» из-за озёрного дна. Это значит, что, когда подземные толчки обрушиваются на мексиканскую долину, она трясётся, как миска с желе.
11. Первый печатный станок Северной Америки был использован в Мехико
Первый печатный станок. \ Фото: flickr.com.
Мексиканец Хуан Пабло использовал первую печатную машину Северной Америки и создал с ней тридцать пять книг начиная с 1539 году до года своей смерти в 1560 году. Его первоначальная мастерская была преобразована в музей, и её до сих пор можно посетить в историческом центре Мехико. Стоит также отметить тот факт, что пресса была основана испанцем Хуаном де Зумаррага в 1539 году и первоначально печатала материалы для колониальной церкви и вице-королевской семьи.
12. Столица Мексики с каждым годом тонет
Мехико, построенный в XVI веке испанскими конкистадорами на развалинах ацтекского Теночтитлана. \ Фото: google.com.
Мехико был построен на вершине системы озёрных русел его первоначальными племенами и расширен ацтеками, когда они захватили власть в Мексиканской долине. В отличие от ацтеков, создавших сложные системы дамб и каналов для борьбы с наводнениями, испанцы настаивали на том, чтобы осушить дно озера в тот самый момент, как только они почувствовали вкус работы, необходимой для поддержания их водного существования.
Сегодня большая часть городской воды выкачивается из водоносного горизонта под поверхностью, и из-за песчаного состояния почвы город и здания продолжают погружаться всё глубже в грязь.
13. В Мексике находится самая большая в мире арена для корриды
Пласа-де-Торо в Мехико. \ Фото: rotativo.com.mx.
Несмотря на то, что коррида пришла в Мексику через испанских колонизаторов, популярность спорного вида спорта в Мексике зашкаливает. Поэтому неудивительно, что в Мексике находится самая большая в мире арена для боя быков - Пласа-де-Торо в Мехико. Расположенная рядом со стадионом Асуль, она вмещает почти сорок две тысячи зрителей, а её строительство было завершено всего за сто восемьдесят дней при помощи специальной техники и десяти тысяч рабочих, чередующихся в три смены в день.
14. Мексика имеет 34 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
Поля голубой агавы. \ Фото: tripadvisor.ru.
В наши дни Мексика несёт ответственность за защиту огромного количества объектов всемирного наследия, среди них - тридцать четыре объекта ЮНЕСКО в пределах её границ. Список включает в себя исторические центры таких городов, как Гуанахуато, Мехико и Пуэбла, а также десятки древних руин, поля агавы (растение, из которого делают текилу), Халиско и китовый заповедник Эль-Вискаино в Нижней Калифорнии.
15. Мексика является родиной одного из семи чудес света
Руины майя в Чичен-Ице. \ Фото: theculturetrip.com.
Несмотря на то, что существуют различные списки «семи чудес», руины майя в Чичен-Ице часто рассматриваются среди них. Руины - это то, что осталось от древнего церемониального города майя на полуострове Юкатан. Место известно тем, что в день зимнего солнцестояния на ступеньках его великой пирамиды Эль-Кастильо появляется тень змеи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии