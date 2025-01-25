Ошибки, которые испортят интерьер маленькой квартиры

Хозяева маленьких квартир считают, что воплотить все их задумки на маленькой площади невозможно. На самом деле, всегда можно найти выход из ситуации, если знать хитрые дизайнерские приемы и не допускать распространенных ошибок.







Сегодня мы расскажем, какие вещи портят малогабаритку, и на что их следует заменить, чтобы чувствовать себя комфортно в квартире.

Ошибка 1: Широкие стеллажи и перегородки

Ошибка 2: Громоздкие и низкие шкафы

Ошибка 3: Объемная люстра

Ошибка 4: Обои с крупным принтом

Ошибка 5: Темная цветовая гамма

Ошибка 6: Тяжелые шторы

Ошибка 7: Загруженные стены

Ошибка 8: Изобилие подушек на диване

Стеллаж и перегородка из гипсокартона не подходят для зонирования маленькой комнатыМаленькая квартира нуждается в зонировании, как ни одна другая, ведь для удобства в ней необходимо выделить участок для отдыха, работы, сна и пр. Однако здесь важно выбирать правильные дизайнерские приемы. Например, громоздкий стеллаж с полками или широкая перегородка из гипсокартона точно не пойдут на пользу крохотной комнате – они «съедят» драгоценное пространство, которое можно было бы отдать под более нужные решения. В итоге комната помещение будет выглядеть захламленным и гораздо меньше, чем оно есть на самом деле.К счастью, есть другие, более изящные решения, которые позволят разделить комнату на зоны без ущерба ее площади. Идеальный вариант – деревянные рейки. Да, они потихоньку выходят из моды, однако в случае с малогабариткой выбирать не приходится – здесь важно выбрать красивое и практичное решение, а будет ли оно трендовым – это уже другой вопрос. Если же хотите идти в одну ногу с модой, тогда отдавайте предпочтение стеклянными перегородкам. Они смотрятся легко, воздушно, стильно и являются настоящим украшением интерьера.Делайте шкаф на заказ под потолок в цвет стенПерестаньте по привычки покупать огромные громоздкие шкафы. Да, когда-то они были единственным вариантом, представленном в магазинах, однако сейчас системы хранения шагнули гораздо дальше. Вместо массивного шкафа можно приобрести кровать со встроенным внизу коробом для хранения, организовать в кладовой удобную гардеробную, перенести часть вещей на балкон, устанавливать диваны, пуфики и прочую мебель с нишами внутри.Также стоит отказаться от невысоких шкафов. Иногда кажется, что это самый лучший вариант, особенно если модель глубокая, но нет –для обустройства маленькой комнаты гораздо лучше подходит более высокая и узкая мебель. Советуем отдать предпочтение лаконичному шкафу в цвет стен высотой под потолок. На самой верхней полке можно будет хранить сезонную одежду и декор, а также другие редко используемые вещи. Визуально шкаф будет выглядеть как продолжение стены и не станет перегружать комнату. Отличная идея – повесить на дверцы зеркало, чтобы оно зрительно увеличивало помещение.Продумайте несколько сценариев освещенияВ советских интерьерах массивные, объемные люстры были очень актуальны. Они обращали на себя внимание и задавали комнате настроение. Наверное, именно поэтому многие решили перенести подобный светильник в современную обстановку, чтобы он был акцентом. Однако в случае с маленькой квартирой это не слишком удачное решение, так как все достоинства крупной, привлекательной люстры сведутся на нет.Она визуально опустит потолок, сделает помещение маленьким и тесным, будет давить. Кроме того, когда люстра светит сверху, углы остаются в тени, что также негативно сказывается на восприятии пространства. Гораздо лучше для оформления малогабаритки подойдут различные световые композиции по всему периметру комнаты, которые расширяет помещение, а также скорректируют его пропорции.Если узор – то лаконичный и не слишком контрастныйВ последнее время в моду входят обои с крупным узором, но их лучше использовать для оформления просторных комнат. А вот в случае с крохотными помещениями, они будут лишь во вред, так как лишний раз привлекут внимание к истинному размеру комнаты. Для небольших пространств лучше выбирать однотонные обои или с мелким, не слишком контрастным принтом. Оттенок больше подойдет холодный, так как теплые тона визуально приближают предметы, а холодные, наоборот, отдаляют.Отдавайте предпочтение светлым оттенкамТемные оттенки могут выглядеть очень красиво, стильно, привлекательно, однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в маленькой квартире они смотрятся угнетающе и тяжело. Дело в том, что темная цветовая гамма зрительно поглощает свет, а потому создает эффект коробки. Если вы хотите, чтобы комната была просторной, легкой, воздушной, тогда предпочтение следует отдавать более светлым, свежим, природным тонам, а также прозрачным материалам. Темные цвета можно использовать в качестве акцентов, например, купить контрастный диван или покрасить в насыщенный оттенок одну из стен – так вы сможете придать комнате объема и глубины.Полупрозрачные занавески смотрятся легко и воздушноКрасивые, объемные шторы из качественной натуральной ткани станут отличным дополнением просторного интерьера, где вы сможете любоваться ими на расстоянии. Но в случае с маленькими комнатами это не самый лучший вариант. Тяжелые портьеры привлекут слишком много внимания, визуально опустят потолки и сузят пространство.Дизайнеры рекомендуют заменить из легким, невесомым тюлем или полупрозрачными шторами светлых оттенков, которые будут смотреться воздушно и не перегрузят помещение. А если вы не боитесь назойливых взглядов соседей или света фонарей с улицы, можете взять пример со скандинавов и вообще отказаться от штор – тогда комната постоянно будет залита естественным светом.Составьте композицию из маленьких картинСуществует мнение, что в маленькой комнате стены должны быть светлыми и пустыми. Это, скорее, стереотип и он не совсем верный. Пустые поверхности действуют так же, как и перегруженные – зрительно уменьшают пространство, поэтому настенный декор можно и нужно использовать, главное – в разумных пределах.Сразу откажитесь от идеи вешать тяжелые, крупные картины в массивных рамах. На такие полотна следует любоваться издалека, в этом случае они действительно будут украшать интерьер. А вот в маленькой комнате не получится так сделать, поэтому картина будет работать от обратного – визуально «схлопывать» помещение. Вместо больших полотен составьте стильную композицию из маленьких рамой с постерами, картинами или семейными фотографиями.Кроме картин можно использовать и другие вещи для декора, например, полки. Дизайнеры рекомендуют размещать их в верхней трети стены, чтобы они смотрелись наиболее гармонично. На полках можно расставить книги, фоторамки, вазы с сухоцветами, статуэтки и прочие предметы, но следите, чтобы они не только хорошо сочетались между собой, но и вписывались в окружающую обстановку.Сократите количество подушек на диване.Практически в каждой статье об уюте упоминаются декоративные подушки, мол, они делают пространство более комфортным, создают необходимое настроение и добавляют стиля. Это действительно так, но не следует забывать о том, что во всем важна мера. Маленькие подушки в больших количествах лишь создают ощущение хаоса и безжалостно поглощают размеры комнаты.Кроме того, часто они занимают все место на диване и гостям приходится ютиться на краешке, так как с удобством они расположится не могут. Чтобы сделать обстановку максимально комфортной, оставьте на диване две-три подушки (если он большой, можно чуть больше). И следите за размером – подушка должна умещаться за спиной, иначе на диване ей не место.