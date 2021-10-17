Как быстро продеть нитку в иголку, если руки дрожат и глаза подводят

Многие люди испытывают известные сложности при продевании нитки в иголку. Однако, существует по крайней мере один действенный способ, который позволит сделать это очень быстро, а самое главное – без каких-либо лишних сложностей для себя. Процедура продевания займет буквально несколько мгновений.
Укладываем нитку. /Фото: youtube.com.
Продеть нитку в маленькое ушко иголки может быть совсем не так просто, как кажется, на первый взгляд. Большинство хозяев сталкивается при выполнении такого простого действия с весьма ощутимыми проблемами. На самом деле все трудности исчезнут, как только человек освоит один старый и проверенный годами «народный» способ. Ничего специального для его реализации, кроме непосредственно нитки, иголки и рук человека не понадобится. Самое главное в том, что не нужно иметь и какой-то особенной сноровки.
Поверх кладется иголка. /Фото: youtube.com.
Итак, берется нитка и укладывается на ладонь. Лучше всего сделать так, чтобы она лежала на подушечке указательного пальца. Когда это будет сделано, необходимо взять иголку м положить ее сверху так, чтобы отверстие ушка лежало на середине нитки. На этом подготовка завершается. Переходим к заключительному этапу.
Начинаем дергать. /Фото: youtube.com.
Аккуратно берем иглу пальцами и начинаем водить ей вдоль по нитке, совершая возвратно-поступательные движения. Буквально через несколько секунд нитка сама попадет в ушко, и злосчастная парочка будет полностью готова для осуществления шитья. Само собой, перед эти еще нужно будет вытащить один конец нитки, но в этом уже нет ничего сложного. Наглядно весь процесс можно увидеть на видео.
Аккуратно вытягиваем нитку и все. /Фото: youtube.com.
Видео
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