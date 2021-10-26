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Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Без опыта распиливать электролобзиком фанеру или ДСП очень сложно. Рука дрогнет, и прямолинейный рез уже не получится. 

Чтобы пилить лобзиком ровно, мы советуем использовать направляющую. Это очень простая конструкция, которую сможет изготовить любой мастер. 

Необходимые материалы:

  • деревянные бруски;
  • ДСП;
  • мебельные (врезные или забивные) гайки;
  • резьбовая шпилька;
  • барашковые гайки;
  • деревянные рейки. 

Своим личным опытом изготовления самодельной направляющей для электролобзика поделился с нами автор YouTube канала Handmade Creative Channel.

Основные этапы работНаправляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастерВ первую очередь необходимо сделать основание конструкции. Отпиливаем четыре деревянных бруска, и соединяем их вместе, чтобы получилась прямоугольная рамка. Сверху короба прикручиваем лист фанеры или ДСП. 

После этого из деревянных реек собираем направляющую площадку для электролобзика. В центральной части оставляем зазор для пильного полотна. 

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Прежде чем закрепить площадку на основании, вырезаем в нем продольный паз, по краям которого, отступив пару миллиметров, надо просверлить отверстия и установить мебельные гайки. 

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

По краям паза в направляющей площадке также высверливаем отверстия и устанавливаем направляющие втулки (из круглой трубы).

 

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Далее отрезаем два куска резьбовой шпильки нужной длины. Вкручиваем их в основание. На эти шпильки надеваем направляющую площадку для лобзика и фиксируем ее барашковыми гайками. 

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

В завершении останется только закрепить на основании регулируемый параллельный упор, чтобы была возможность выставлять заготовки под углом 45 и 90 градусов. Упор можно сделать из деревянной рейки. 

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Работает приспособа следующим образом: заводим заготовку под направляющую площадку, прижимаем к упору и придавливаем сверху площадкой, подкрутив барашковые гайки. Устанавливаем электролобзик на площадку, и делаем пропил. 

Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

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