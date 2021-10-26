Направляющая для электролобзика, которую сможет сделать любой мастер

Без опыта распиливать электролобзиком фанеру или ДСП очень сложно. Рука дрогнет, и прямолинейный рез уже не получится.

Чтобы пилить лобзиком ровно, мы советуем использовать направляющую. Это очень простая конструкция, которую сможет изготовить любой мастер.

Необходимые материалы:

деревянные бруски;

ДСП;

мебельные (врезные или забивные) гайки;

резьбовая шпилька;

барашковые гайки;

деревянные рейки.

Своим личным опытом изготовления самодельной направляющей для электролобзика поделился с нами автор YouTube канала Handmade Creative Channel.

Основные этапы работ В первую очередь необходимо сделать основание конструкции. Отпиливаем четыре деревянных бруска, и соединяем их вместе, чтобы получилась прямоугольная рамка. Сверху короба прикручиваем лист фанеры или ДСП.

После этого из деревянных реек собираем направляющую площадку для электролобзика. В центральной части оставляем зазор для пильного полотна.

Прежде чем закрепить площадку на основании, вырезаем в нем продольный паз, по краям которого, отступив пару миллиметров, надо просверлить отверстия и установить мебельные гайки.

По краям паза в направляющей площадке также высверливаем отверстия и устанавливаем направляющие втулки (из круглой трубы).

Далее отрезаем два куска резьбовой шпильки нужной длины. Вкручиваем их в основание. На эти шпильки надеваем направляющую площадку для лобзика и фиксируем ее барашковыми гайками.

В завершении останется только закрепить на основании регулируемый параллельный упор, чтобы была возможность выставлять заготовки под углом 45 и 90 градусов. Упор можно сделать из деревянной рейки.

Работает приспособа следующим образом: заводим заготовку под направляющую площадку, прижимаем к упору и придавливаем сверху площадкой, подкрутив барашковые гайки. Устанавливаем электролобзик на площадку, и делаем пропил.