7 популярных и якобы полезных продуктов, которые не стоит употреблять на завтрак

1. Кукурузные хлопья

На самом деле, хлопья не являются питательными и полезными для организма человека / Фото: knowhow.pp.ua

2. Овсяная каша быстрого приготовления

Содержание клетчатки в каше из обработанных зерен минимальное / Фото: ru.freepik.com

3. Смузи «из баночки»

В магазинных смузи очень низкое содержание овощей и фруктов / Фото: ru.best-wallpaper.net

3. Пончики

В первой половине дня вкусную выпечку можно есть, но только не на завтрак / Фото: dom-desertov.ru

4. Тосты

Тосты – очень распространенный вариант завтрака, простой и быстрый в приготовлении / Фото: bit.ua

5. Булка с маслом

Кроме высокой калорийности в булке с маслом много сахара и совсем нет белка / Фото: samara.mamaroma.ru

6. Энергетические батончики

Чувство голода от шоколадных батончиков быстро уходит, а пользы нет никакой, тем более в утренние часы / Фото: producttom.ru

7. Йогурты

Лучше всего йогурты употреблять в пищу на ночь или через пару часов после того, как пройдет завтрак / Фото: kubnews.ru

Еще один вариант завтрака для многих – это его отсутствие, что очень вредно / Фото: golos.ua

О полезном завтраке лучше позаботиться с вечера, чтобы сэкономить время / Фото: polza-vred.su