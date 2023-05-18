7 популярных и якобы полезных продуктов, которые не стоит употреблять на завтрак

По мнению диетологов, для каждого времени суток есть определенная пища. То, что полезно на ужин, употреблять утром нет смысла, так как пользы это не принесет, а может и вообще навредить. Соблюдая соответствующие рекомендации, обычный прием пищи может стать инструментом для улучшения здоровья, настроения и когнитивных способностей, позволит контролировать массу тела. Есть несколько традиционных продуктов и блюд, которые люди едят именно на завтрак. Но диетологи рекомендуют от них отказаться и заменить на другие.
1. Кукурузные хлопья
На самом деле, хлопья не являются питательными и полезными для организма человека / Фото: knowhow.pp.ua
В популярности этого продукта сыграла свою роль и реклама, которую часто крутят по телевизору. На самом деле, хлопья не являются питательными и полезными для организма человека. В них много углеводов, сахара и слишком мало клетчатки. Употребление может стать причиной резких скачков сахара в одну или другую сторону. Не пройдет много времени, как человек снова захочет есть, а настроение будет нестабильным.
Что можно сделать
Для повышения ценности этого продукта можно добавить в него пророщенные пшеничные зерна, орешки, ягоды, семечки льна. Это позволит обогатить хлопья, добавить в них пищевые волокна.
2. Овсяная каша быстрого приготовления
Содержание клетчатки в каше из обработанных зерен минимальное / Фото: ru.freepik.com
Пользы от такого завтрака человек не получит. Содержание клетчатки в каше из обработанных зерен минимальное, а экономия времени на ее приготовление по сравнению с обычной овсянкой составляет всего 10 минут.
Что можно сделать
Лучше всего есть на завтрак простую овсянку. Организм пополнится минералами (калий, фосфор, магний, хром, никель, цинк), витаминами групп В6, А, В12, РР, С, Е. Если каша готовится для ребенка, то варить ее желательно на молоке. Овсянку можно приготовить и в банке, если со временем дефицит. Основой может стать творог, ряженка, молоко, кефир. Подсластить кашу можно джемом, медом, сухофруктами, шоколадом, коричневым сахаром. Можно туда добавить орехи, семена, ягоды и фрукты.
3. Смузи «из баночки»
В магазинных смузи очень низкое содержание овощей и фруктов / Фото: ru.best-wallpaper.net
В таких магазинных продуктах очень низкое содержание овощей и фруктов, а нужную консистенцию получают путем добавления в смузи крахмала. Вкус же обеспечивает кукурузный сироп в большом количестве. Все это не является полезным.
Что можно сделать
Приготовить самому смузи. Так вы будете знать, что в него входит. Для того, чтобы от употребления продукта получить максимальную пользу, можно в него добавить шпинат или семена льна.
3. Пончики
В первой половине дня вкусную выпечку можно есть, но только не на завтрак / Фото: dom-desertov.ru
В первой половине дня вкусную выпечку можно есть, но только не на завтрак. Сахар, жир и углеводы не являются лучшим выбором в самом начале дня. Ну а если очень хочется, тогда добавьте к завтраку орехи или яйцо, сваренное вкрутую.
Что можно сделать
В случае, если хочется чего-то сладкого, лучше приготовить (желательно в духовке) сырники.
4. Тосты
Тосты – очень распространенный вариант завтрака, простой и быстрый в приготовлении / Фото: bit.ua
Очень распространенный вариант завтрака – простой и быстрый в приготовлении. Вот только белок в тостах отсутствует. Практически спустя час вы снова захотите есть.
Что можно сделать
Отказываться от тостов полностью не нужно. Но следует добавить еще омлет с овощами или другие белковые продукты. Для тостов желательно взять не обычный хлеб, а цельнозерновой.
5. Булка с маслом
Кроме высокой калорийности в булке с маслом много сахара и совсем нет белка / Фото: samara.mamaroma.ru
Достаточно одной такой булочки с кофе, чтобы получить калории в количестве, содержащемся в четырех кусках хлеба (белого). Кроме калорийности в этом завтраке много сахара и совсем нет белка.
Что можно сделать
Вместо обычной булки диетологи рекомендуют брать несладкую цельнозерновую. Ну а если не хотите получить много калорий, стоит взять авокадо, а масло не использовать.
6. Энергетические батончики
Чувство голода от шоколадных батончиков быстро уходит, а пользы нет никакой, тем более в утренние часы / Фото: producttom.ru
Те, кто всегда опаздывают, торопятся и едят практически на ходу, обычно завтракают этими батончиками и кофе, которые приобретаются в магазине. Чувство голода уходит, а пользы нет никакой, тем более в утренние часы.
Что можно сделать
Замена на диетические полезные батончики, состоящие из орехов, злаков, а также сухофруктов. В любом случае следует посмотреть состав, иначе можно приобрести высококалорийный продукт, в основе которого много жиров и сахара. Можно такой батончик сделать и самому или поесть на завтрак злаки.
7. Йогурты
Лучше всего йогурты употреблять в пищу на ночь или через пару часов после того, как пройдет завтрак / Фото: kubnews.ru
Лучше всего йогурты употреблять в пищу на ночь или через пару часов после того, как пройдет завтрак. Таким образом человек получит максимальный эффект.
Что можно сделать
Йогурт на завтрак – это не вредно, хотя и не особенно полезно. Если уж нет желания оставаться без любимого завтрака, рекомендуется покупать несладкий натуральный йогурт, в котором нет добавок. А можно и самому приготовить.
Еще один вариант завтрака для многих – это его отсутствие, что очень вредно / Фото: golos.ua
Еще один вариант завтрака для многих – это его отсутствие, что очень вредно. Пища утром помогает пополнить энергетический запас и получить полезные вещества в нужном количестве. В противном случае привести организм в норму будет нелегко, а это способствует перееданию.
О полезном завтраке лучше позаботиться с вечера, чтобы сэкономить время / Фото: polza-vred.su
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