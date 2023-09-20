Жестокая правда о себе: Какими откровениями поделилась Бритни Спирс в своих мемуарах

Была ли Бритни хоть когда-нибудь самостоятельной?

Бритни Спирс.

Триумф Бритни Спирс был оглушительным.

Успех собрал вокруг Бритни совсем не тех людей.

Даже родные Бритни люди вовсю соревновались друг с другом, кто выльет на неё побольше грязи.

Пока другие развивались, от Бритни требовалось просто снимать сливки с популярности среди тинейджеров и запрещалось какое-либо развитие творчества.

Феникс по имени Бритни

Бритни Спирс предстоит научиться быть взрослой.

Мемуары ещё не вышли, а издательства уже выстроились в очередь

В своих мемуарах Бритни обещает раскрыть абсолютно всю подноготную о себе.

Бритни Спирс со своим мужем Сэмом Асгари.