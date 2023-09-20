Жестокая правда о себе: Какими откровениями поделилась Бритни Спирс в своих мемуарах

Популярнее Бритни Спирс в мировом шоу-бизнесе 2000-х не было никого. Юная поп-принцесса была кумиром для подростков со всего мира - её обожали, ей подражали. На фоне этого успеха, приносившего миллионы, как-то незаметно всё более частыми стали не новые клипы, а скандалы. И вот уже взрослая женщина, мать двоих детей, оказывается под опекой без права принимать какие-либо решения о своей жизни. Сегодня поп-икона «нулевых» почти закончила писать мемуары, которые назвала «Жестокая правда». Какие откровения обещает о себе поведать Бритни, что издательства уже выстроились в очередь?
Была ли Бритни хоть когда-нибудь самостоятельной?
Бритни Спирс.
Невероятный успех Бритни Спирс в начале 2000-х был похож на цунами, сметающее всё на своём пути. Вершины мировых чартов, престижные награды, армия фанатов и, конечно же, фантастические, миллионные доходы.
Триумф Бритни Спирс был оглушительным.
Как известно, где большие деньги — там соберутся стервятники. Так и случилось с Бритни. Масса прихлебателей, которые только пользовались ею, которых никогда не интересовали её чувства, её желания, её здоровье — довели певицу до срыва.
Успех собрал вокруг Бритни совсем не тех людей.
Психика Спирс не выдержала и она пустилась во все тяжкие. Глупо и скучно перечислять все скандалы с её участием — всё это давно стало достоянием общественности. Более того, родственники звезды никогда не гнушались пиариться на её имени, без зазрения совести поливая грязью. Конечно, чем больше грязи — тем выше прибыль.
Даже родные Бритни люди вовсю соревновались друг с другом, кто выльет на неё побольше грязи.
Та, кого называли поп-принцессой, никогда не имела права принимать решения. Пока её коллеги по шоу-бизнесу развивались, росли, экспериментировали со стилем, Бритни всё также продолжала петь детским тоненьким голоском и носить одежду для тинейджеров. Ей приходилось скрывать многое, даже огромные возможности собственного голоса. Сегодня мировой иконе поп-музыки уже исполнилось 42 года, она лишь недавно избавилась от насильной опеки отца и только учится быть взрослой.
Пока другие развивались, от Бритни требовалось просто снимать сливки с популярности среди тинейджеров и запрещалось какое-либо развитие творчества.
Феникс по имени Бритни
Пресса продолжает тиражировать разнообразные теории заговора о Бритни Спирс и провоцировать её на скандалы. Звезда учится не обращать на это слишком много внимания, понимая, что это разрушает её и ставить ненавистников на место.
Бритни Спирс предстоит научиться быть взрослой.
Папарацци часто снимают Спирс, чтобы показать, как изменилось в худшую сторону её тело и лицо. Под этими снимками много злорадных и негативных комментариев. Певица в одном из интервью откровенно прокомментировала подобные вещи, поделившись тем, что она делает сейчас.
Бритни говорит, что прекрасно осознаёт тот факт, что её тело весьма далеко от идеала. Она работает над этим с личным тренером. Как рассказала звезда, первое, что та сделала — это ущипнула её за живот и за ногу, сказав, что нужно много работать и вернуть то, что было в молодости. Это расстроило её до слёз. Сейчас она тренируется три раза в неделю и усиленно работает над собой. При этом она далека от иллюзий выглядеть так, как выглядела 15 лет назад. Спирс очень расстраивает такое нездоровое пристальное внимание к телесному образу в шоу-индустрии.
Мемуары ещё не вышли, а издательства уже выстроились в очередь
Вскоре все поклонники Бритни Спирс смогут прочесть подробную историю её жизни, рассказанную ей самой. Дело в том, что поп-икона находится на завершающей стадии написания своих откровенных мемуаров, после подписания многомиллионного контракта с Simon & Schuster в феврале 2022 года. Пресса наперебой сообщает, что книга почти завершена и обречена стать мгновенным бестселлером.
В своих мемуарах Бритни обещает раскрыть абсолютно всю подноготную о себе.
Книга Бритни предельно честна и написана от всего сердца, говорят издатели. После её прочтения, ни у кого не останется никаких вопросов. Это воистину эпическая история триумфа, падения и взятия под контроль собственной жизни. Все самые уязвимые моменты, касающиеся Спирс: разрыв с Джастином Тимберлейком, обритие головы налысо, битва за опекунство, победа и замужество с Сэмом Асгари — всё это подробно изложено в её мемуарах.
Сделка на издание книги принесла Бритни 15 миллионов долларов. Известно это стало после суда, где прекратилась 13-летняя опека над певицей. После этого все ресурсы пестрели откровениями поп-звезды о том, как с ней обращались всё это время, как её отец, Джейми Спирс, контролировал её личные, профессиональные и финансовые дела. Теперь она свободна и обещает вернуться на сцену.
Бритни Спирс со своим мужем Сэмом Асгари.
Многие люди завидуют знаменитостям. Кажется, что их жизнь - это просто сказка. Только, если заглянуть поглубже, то окажется, что счастье не измеряется количеством брендовых нарядов в шкафу и размером банковского счёта. Банально, но факт.
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