Умопомрачительные ретро фотографии первых «охотников за торнадо»

Фотографии *охотников за торнадо.*
Ураганы и торнадо всегда пугали людей и одновременно привлекали их своей загадочностью. Что ни говори, но есть в этой разрушительной первобытной мощи нечто притягательное. С изобретением переносных фотоаппаратов появились так называемые «охотники за торнадо», которые в погоне за уникальными кадрами стремились оказаться в эпицентре стихии.
National Geographic утверждает , что этот снимок является старейшей известной фотографией торнадо, сделанной 26 апреля 1884 г. в Гарнетте, штат Канзас.
Некоторые оспаривают подлинность снимка, предполагая, что он может быть поддельным.
Снимок торнадо "F2", который был сделан на стеклянной пластине с помощью камеры со штативом.
Пятно вызвано временем экспозиции.
Сохранилась еще одна фотография, которая, как утверждает Канзасское историческое общество, может быть еще старше снимка из Гарнетта. Фермер из Канзаса в 1884 году сделал ее при помощи громоздкой камеры на штативе, стоя в 22 километрах от торнадо.
В 22 км от торнадо.
Среди фермеров, живущие в штате, знаменитом своими торнадо, вскоре стало популярным снимать апокалиптические штормы на пленку.
Эти черно-белые любительские фотографии, возможно, являются гораздо более жуткими, чем их современные аналоги. Их начали делать задолго до того, как появились официальные предупреждения или прогнозы относительно торнадо. Метеорология была еще очень молодой наукой в те дни, поэтому возможности узнать заранее где пройдет торнадо, и установить штативы античной камеры было невозможно. Все снимки делали в крайне опасных условиях.
Даже находиться в десятке-другом километров от бушующего вихря было очень опасно. Ранние "охотники за торнадо", без сомнения, рисковали своей жизнью, чтобы сделать удачный снимок.
Смерчи и торнадо, как и ветер, невидимы: то, что видят люди, - это мусор, обломки и пыль, которые подхватывает вихрь. Фотографы, которые делали снимки, знали, что торнадо может направиться в их сторону в любой момент.
Вверху: грампластинка на 33 оборота, которая встряла в телефонный столб во время торнадо.
Продолжая рассказ о фермерах-сорвиголовах, стоит отметить, что есть люди, которым удалось выжить в центре стихии. В истории есть только два подтвержденных примера о людях, которые своими глазами взглянули на воронку торнадо изнутри и выжили, рассказав об этом впоследствии. Оба были фермерами.
В 1928 году Уилл Келлер из Канзаса отвел свою семью в убежище во время шторма и собирался закрыть дверь, но решил в последний раз взглянуть на приближающийся смерч. Прежде, чем он успел закрыть дверь, торнадо подхватил его. По словам Келлера, внутри "глаза бури" было на удивление спокойно.
"Вокруг было тихо, как будто в загробном мире... все было прекрасно видно из-за постоянных вспышек молний, которые зигзагами проносились со стороны в сторону. Вокруг нижнего края большей воронки постоянно от ее стен отрывались миниатюрные смерчики, которые производили шипение и грохот".
Позже в 1943 году, еще один фермер из Техаса тоже описал очень похожие ощущения после того, как его засосало в воронку торнадо, который сорвал крышу с его дома. Фермер Рой Холл также добавил, что "внутри торнадо был настолько "скользким", что напоминал стеклянный столб"
Фотография торнадо, сделанная Клинтоном Джонсоном в Северной Дакоте, 1895 год.
"Пасхальный торнадо" в Омахе в 1913 году, от которого отделились из восемь торнадо. Они привели к гибели 153 людей.
Фабрика Сент-Луисе, по которой прошелся "Великий торнадо" 27 мая 1896 года.
Торнадо, заливающий водой виноградники Марта в штате Массачусетс, август 1896 года.
Центр города Даллас, 1950-е годы.
Снимок неизвестного фотографа, сделанный примерно в 1930-е годы.
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