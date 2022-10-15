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Зачем класть губку для мытья посуды в лоток для порошка

Губки для мытья посуды могут быть очень полезны во время уборки дома. Например, с их помощью можно убрать грязь, плесень и затвердевший порошок из лотка стиральной машинки или помыть оконную раму без трудностей.

Зачем класть губку для мытья посуды в лоток для порошка

Уложите губки в лоток стиральной машины и обильно залейте уксусом. Оставьте на 10 минут, затем промойте. Уксус отлично справится с плесенью и загрязнениями, а губки помогут убыстрить процесс очищения!

Зачем класть губку для мытья посуды в лоток для порошка

Приложите губку к оконной раме. Наметьте и сделайте надрезы.

Зачем класть губку для мытья посуды в лоток для порошка

Теперь можно идеально помыть оконную раму в труднодоступных местах!

Зачем класть губку для мытья посуды в лоток для порошка

Сделайте глубокий надрез в губке сбоку. Внутрь вложите кусочек мыла (можно и хозяйственного).

Зачем класть губку для мытья посуды в лоток для порошка

Теперь у вас всегда будет мыльная губка! Это ещё и экономия средства для мытья посуды.

Зачем класть губку для мытья посуды в лоток для порошка
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