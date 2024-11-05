С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Да все просто. Выпуклость увеличивает угол обзора для человека смотрящего на улицу ........... Если сейчас цена на пр...Зачем защиту на о...
  • Виктория Иванова
    Как, нынче, выражаются: "Бомба!"  !!!!Рецепты вкуснейше...
  • Ингерман Ланская
    " жизнь" на любителя20 удивительных ф...

Загадочные советские экранопланы: Летающие корабли, которые могли сделать СССР морской супердержавой


Концепт атомного авианесущего экраноплана «Смелость».

Концепт атомного авианесущего экраноплана «Смелость».

 

История морской авиации России насчитывает более века. За это время технический прогресс и наука двинули возможности отечественной техники до небес. Все начиналось с примитивных летающих лодок времен Российской Империи. Во времена новой эпохи - в СССР создавались самые грандиозные в мире проекты гидросамолетов и даже летающих кораблей. Разработка передовой техники продолжаются и теперь.

Воздушные потоки под экранопланом.

Воздушные потоки под экранопланом.

 

Одной из новинок новой эпохи стали экранопланы. По принятой классификации, они считаются кораблями, способными летать. Правда, в полете машину от воды отделяет всего несколько метров. Хоть внешне эти машины и похожи на летающие лодки, к обычному полету на большой высоте они зачастую не способны. Основной режим – именно движение на воздушном экране, создающемся под крыльями и фюзеляжем. Для чего нужны такие сложности? Использование экранного эффекта позволяет увеличить дальность полета в 1,5 раза при таком же количестве топливе.
ВВА-14 конструкции Бартини.

ВВА-14 конструкции Бартини.

 

Машина проекта ВВА-14 была экранолётом – могла летать и на «воздушной подушке» экрана, и на большой высоте. У нее было 14 двигателей: два маршевых и 12 взлетных. Аппарат вооружался двум торпедами и развивал максимальную скорость 760 км/ч.
Изначально ВВА-14 проектировался с возможностью вертикального взлета и посадки.

Изначально ВВА-14 проектировался с возможностью вертикального взлета и посадки.

 
Экраноплан А-90 «Орленок».

Экраноплан А-90 «Орленок».

 

Десантный экранолёт «Орленок» был разработан как средство доставки 200 морских пехотинцев или двух БТР. Как и судна на воздушных подушках, экранопланы могут выходить на ровный берег и на арктический лед.

«Орленок» и Ан-225 «Мрия»: проект спасательной системы, которая может выполнить задачу в любой точке мира.

 

Появление нового аппарата КМ, прозванного «Каспийский монстр», потрясло американцев. Спутник-шпион передал снимки громадины длиной 92 метра, массой 540 тонн, летящей со скоростью 500 км/ч над Каспийским морем. Первый полет этой машины в 1966 году сделал СССР морской супердержавой.

«Каспийский монстр» - не самолет, а летающий корабль.

 
Экраноплан «Каспийский монстр» на берегу.

Экраноплан «Каспийский монстр» на берегу.

 

На основе проекта КМ был построен ударный экраноплан «Лунь». Это была машина, задачей которой было уничтожение авианосцев США. Благодаря высокой скорости и полету над самой водой она была незаметна для корабельных и самолетных радаров и могла подбираться очень близко к цели. На ее крыше стояли шесть пусковых контейнеров крылатых ракет «Москит». Их залп гарантированно уничтожал авианосец противника.
Гордость СССР - ракетоносец экраноплан «Лунь».

Гордость СССР - ракетоносец экраноплан «Лунь».

 

 
Российский проект экраноплана «Спасатель», способного оказывать помощь на удалении до 3000 км.

Российский проект экраноплана «Спасатель», способного оказывать помощь на удалении до 3000 км.

 

В настоящее время боевые возможности экранопланов несколько уменьшились вследствие развития радиолокационной техники. Даже незаметно подобравшись к вражеским кораблям, в момент запуска ракет он будет замечен и быстро погибнет вследствие малой маневренности.
Проект российского пассажирского экраноплана на 550 человек.

Проект российского пассажирского экраноплана на 550 человек.

 

Использование этой техники остается незаменимым в морских спасательных операциях вдали от берега. Медленные корабли не успевают прийти на помощь, быстрые самолеты не могут приводниться, а вертолеты имеют малую грузоподъемность.
Проект самого большого в мире транспортного самолета-амфибии Бе-2500 «Нептун» с возможностью экранного полета над водой.

Проект самого большого в мире транспортного самолета-амфибии Бе-2500 «Нептун» с возможностью экранного полета над водой.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх