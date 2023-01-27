Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Рассказывает Дмитрий Бердасов: В детстве мне всегда говорили, что в Китае много народу и там нечего есть, кроме риса. Я уже не первый раз посещаю Китай и знаю, что это не так. Предлагаю вам прогуляться по китайскому супермаркету в провинциальном городе Qingyi с населением 800 тысяч человек. Европейцев в городе живет не больше 10 семей, поэтому магазин рассчитан на китайцев. В городе это самый крупный супермаркет, но есть несколько магазинов немного поменьше. Скажу сразу, что многие пользуются мини-маркетами шаговой доступности, но цены там даже немного выше, чем тут, а ассортимент значительно беднее.











Первым делом сдаем в автоматическую камеру хранения личные вещи. Это бесплатно, а вот за тележку нужно вставить в ручку залог, 1 юань.







Раз речь уже была про рис, то с него и начнем наши покупки. Цены в китайских магазинах указываются в юанях за 500 грамм, а для простоты перевода валюты просто прибавляйте ноль. То есть 1 килограмм риса стоит 47 наших российских рублей. Вполне вменяемая стоимость, учитывая зарплаты работающих китайцев.







Вторым по значимости продуктом в Китае является лапша. Многие делают лапшу сами, но я подошел к полкам с растворимой лапшой. Ее количество просто не поддается подсчету. Соусы в каждой банке разные, причем не сухие, как в нашем «Дошираке», а консервированные в пакетиках. В одной коробке может быть до пяти пакетиков с различными ингредиентами.







Ни одно китайское блюдо не обходится без соевого соуса. Внимание, 100 рублей за 2-литровую бутылку!







Удивительно, но яйца продаются на вес. Не покупал, поэтому не знаю, сколько весит десяток.







Перец чили. Купил на 123 рубля, теперь мне хватит на год.







Растительные масла. Подсолнечное, кукурузное, рапсовое, кунжутное. На любой вкус.







Напитки любые, от минеральной воды до соков, в том числе и свежевыжатых.







Пиво от китайского до немецкого. Кстати, почти все китайское пиво идет с пониженным содержанием алкоголя. Даже китайский Tuborg — 3,1%. Стоимость от 25 рублей за Китай до 200 за импорт.







Больная тема для наших граждан. ЕСТЬ ЛЮБАЯ!







Эх, попьем водички :) Пить можно из бумажного пакетика. Вода холодная, 15-20 градусов, и теплая, 20-35 градусов. Все для народа.







Мясо. Основной продукт в рационе китайцев — курица. Средняя стоимость — 130 рублей за кг.







На втором месте свинина. За 300 рублей вам дадут отличный кусочек.







Колбаса очень своеобразная, она сладкая! Мне понравилась, но мои есть не стали.







Колбаски для жарки изготавливаются в супермаркете. На витрине стоит дата изготовления! 400 рублей за кг, но зато свежие и без консервантов.







Рыбный отдел. Ого, какое разнообразие.











Свежие крабы по 400 рублей за кг. Для меня это шок!







Помимо известных нам морепродуктов есть еще черепашки для супа и жабы по 320 рублей за кило живого веса.







Еще один шок у меня был в отделе овощей и фруктов. Такого ассортимента нет даже в элитных российских супермаркетах.







Свежайшая зелень автоматически опрыскивается водой из зеленой трубы.











200 рублей свежие манго!











Импортные фрукты значительно дороже, но тоже доступны.







Хлеб тоже есть, но китайцы его практически не едят.







Молочка дорогая. Литр молока — 100 рублей, сыры дороже, но ассортимент очень маленький. Ну не едят они это.







Основная масса китайцев не готовит дома. Питаются в уличных ресторанчиках или берут готовые блюда. Есть они и здесь.







Вегетарианский суши-сет — 80 рублей.







Более деликатесные сеты, само собой, дороже.







Большой ассортимент и китайских блюд с лапшой и рисом.







Полноценный китайский ужин — 100 рублей.



Вот такая получилась экскурсия по китайскому супермаркету. Понравилось?



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