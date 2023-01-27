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Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Рассказывает Дмитрий Бердасов: В детстве мне всегда говорили, что в Китае много народу и там нечего есть, кроме риса. Я уже не первый раз посещаю Китай и знаю, что это не так. Предлагаю вам прогуляться по китайскому супермаркету в провинциальном городе Qingyi с населением 800 тысяч человек. Европейцев в городе живет не больше 10 семей, поэтому магазин рассчитан на китайцев. В городе это самый крупный супермаркет, но есть несколько магазинов немного поменьше. Скажу сразу, что многие пользуются мини-маркетами шаговой доступности, но цены там даже немного выше, чем тут, а ассортимент значительно беднее.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Первым делом сдаем в автоматическую камеру хранения личные вещи. Это бесплатно, а вот за тележку нужно вставить в ручку залог, 1 юань.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Раз речь уже была про рис, то с него и начнем наши покупки. Цены в китайских магазинах указываются в юанях за 500 грамм, а для простоты перевода валюты просто прибавляйте ноль. То есть 1 килограмм риса стоит 47 наших российских рублей. Вполне вменяемая стоимость, учитывая зарплаты работающих китайцев.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Вторым по значимости продуктом в Китае является лапша. Многие делают лапшу сами, но я подошел к полкам с растворимой лапшой. Ее количество просто не поддается подсчету. Соусы в каждой банке разные, причем не сухие, как в нашем «Дошираке», а консервированные в пакетиках. В одной коробке может быть до пяти пакетиков с различными ингредиентами.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Ни одно китайское блюдо не обходится без соевого соуса. Внимание, 100 рублей за 2-литровую бутылку!

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Удивительно, но яйца продаются на вес. Не покупал, поэтому не знаю, сколько весит десяток.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Перец чили. Купил на 123 рубля, теперь мне хватит на год.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Растительные масла. Подсолнечное, кукурузное, рапсовое, кунжутное. На любой вкус.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Напитки любые, от минеральной воды до соков, в том числе и свежевыжатых.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Пиво от китайского до немецкого. Кстати, почти все китайское пиво идет с пониженным содержанием алкоголя. Даже китайский Tuborg — 3,1%. Стоимость от 25 рублей за Китай до 200 за импорт.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Больная тема для наших граждан. ЕСТЬ ЛЮБАЯ!

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Эх, попьем водички :) Пить можно из бумажного пакетика. Вода холодная, 15-20 градусов, и теплая, 20-35 градусов. Все для народа.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Мясо. Основной продукт в рационе китайцев — курица. Средняя стоимость — 130 рублей за кг.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

На втором месте свинина. За 300 рублей вам дадут отличный кусочек.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Колбаса очень своеобразная, она сладкая! Мне понравилась, но мои есть не стали.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Колбаски для жарки изготавливаются в супермаркете. На витрине стоит дата изготовления! 400 рублей за кг, но зато свежие и без консервантов.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Рыбный отдел. Ого, какое разнообразие.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Свежие крабы по 400 рублей за кг. Для меня это шок!

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Помимо известных нам морепродуктов есть еще черепашки для супа и жабы по 320 рублей за кило живого веса.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Еще один шок у меня был в отделе овощей и фруктов. Такого ассортимента нет даже в элитных российских супермаркетах.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Свежайшая зелень автоматически опрыскивается водой из зеленой трубы.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

200 рублей свежие манго!

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Импортные фрукты значительно дороже, но тоже доступны.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Хлеб тоже есть, но китайцы его практически не едят.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Молочка дорогая. Литр молока — 100 рублей, сыры дороже, но ассортимент очень маленький. Ну не едят они это.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Основная масса китайцев не готовит дома. Питаются в уличных ресторанчиках или берут готовые блюда. Есть они и здесь.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Вегетарианский суши-сет — 80 рублей.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Более деликатесные сеты, само собой, дороже.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Большой ассортимент и китайских блюд с лапшой и рисом.

Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Полноценный китайский ужин — 100 рублей.

Вот такая получилась экскурсия по китайскому супермаркету. Понравилось?

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